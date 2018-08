River goleó al Deportivo Morón en un amistoso

River continúa con sus preparativos de cara al primer duelo crucial de la temporada, el encuentro de ida ante Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario goleó 8-1 a Deportivo Morón en un amistoso y si bien Marcelo Gallardo dio indicios del posible equipo, aún mantiene dos dudas.

El choque se concretó en el predio que el elenco de Núñez posee en Ezeiza, a puertas cerradas. Los goles fueron convertidos por Juan Fernando Quintero (2), Rafael Santos Borré (2), Rodrigo Mora, Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez y Camilo Mayada.

El Muñeco aprovechó la práctica para darle rodaje a aquellos jugadores que no sumaron tantos minutos en los dos duelos oficiales por Copa Argentina (7-0 a Central Norte y 3-1 a Villa Dálmine).

River formó con Franco Armani; Mayada, Jonathan Maidana, Luciano Lollo, Nahuel Gallardo; Quintero, Enzo Pérez, Bruno Zuculini, De La Cruz; Mora y Borré.

De esta forma, el entrenador analizó las actuaciones del colombiano de 25 años y del ex mediocampista de Estudiantes, que luchan por un lugar en el once titular para el duelo del 9 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.

Quintero pelea el puesto con Ignacio Fernández, mientras que Pérez hace lo propio con el joven Exequiel Palacios.

Con estas dos alternativas, este podría ser el equipo que ponga Gallardo en cancha ante la Academia: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Fernández (Quintero), Ponzio, Palacios (Pérez), Martínez; Scocco y Pratto.

Cabe recordar que Maidana deberá cumplir una fecha de suspensión por el certamen internacional por lo que queda inhabilitado para presenciar el cotejo del próximo jueves.