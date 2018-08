El Mellizo probó con Andrada en el trabajo defensivo

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, ensayó ayer con Esteban Andrada como titular en un trabajo defensivo, por lo que el flamante refuerzo tiene muchas chances de debutar el miércoles frente a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

De esta manera, el ex Lanús le ganaría la pulseada a Agustín Rossi, aunque habrá que esperar a la práctica de mañana para tener mayores precisiones.

Andrada fue parte del ensayo táctico defensivo junto con Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más y Wilmar Barrios.

De cara al duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, la principal duda del entrenador es si Edwin Cardona continúa como titular o lo reemplaza Sebastián Villa.

La probable alineación para el encuentro que se disputará desde las 19.30 en la Bombonera, sería: Andrada; Jara, Goltz, Magallán, Más; Pablo Pérez, Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Cardona o Villa; y Ramón Abila.

Tal como ocurriera frente a Alvarado, Carlos Tevez ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La salida de Sara

Por otra parte Guillermo Sara, flamante incorporación de Lanús, se refirió a su salida de Boca. “Duele que siempre se busca la solución al problema afuera del plantel y no dentro. El cuerpo técnico, al principio de temporada, elige sus jugadores y confía en ellos, pero siempre hay que escuchar que la solución la tiene aquel que no está dentro del plantel” sostuvo el ex arquero de Atlético de Rafaela.

“Buscar jugadores que no están en el club empezó desde afuera, porque el cuerpo técnico siempre tuvo confianza en nosotros. El periodismo y los hinchas exigen, y los dirigentes se ven obligados a cumplir”.

Además, aclaró cómo fue la situación del arquero de Boca: “Guillermo empezó a pedir un arquero cuando le dije que no iba a seguir en el club”, dejando de lado la teoría que el entrenador no le convencía Sara.

“No me siento defraudado por Guillermo, le agadezco el apoyo que me dio cuando decidí irme”, concluyó Sara.