“Cuchu” Cambiasso se unió al cuerpo técnico de Pekerman

El ex futbolista argentino, Esteban Cambiasso, se unió al cuerpo técnico en el seleccionado colombiano como colaborador del ex entrenador del combinado argentino, José Pekerman, de cara al Mundial de Rusia 2018.

El ex volante mundialista en Alemania 2006 se sumó al grupo de colaboradores de Pekerman en la primera práctica que realizó el domingo a última hora el plantel cafetero, en el centro de entrenamiento del club Milan de Italia.

Cuchu Cambiasso, de 37 años, integrará el equipo que completan los también argentinos Néstor Lorenzo, Patricio Camps, Pablo Garabello y el preparador físico Eduardo Urtasún. El único colombiano es el entrenador de arqueros Eduardo Niño García.

Colombia se preparará en el mencionado centro deportivo del “rossonero” con 24 futbolistas entre los que se destacan los representantes de la Superliga Argentina de Fútbol: Frank Fabra, Wilmar Barrios (Boca Juniors) y Juan Fernando Quintero (River Plate).

El primer amistoso del equipo que compartirá el grupo H con Japón, Polonia y Senegal será el 1 de junio ante Egipto, seleccionado dirigido por el argentino Héctor Cúper, en la ciudad italiana de Bérgamo.