Cinco entrenadores argentinos se preparan para hacer historia en el Mundial de Rusia

Argentina hará historia en Rusia ya que apenas transcurrida la primera fecha de la fase de grupos los entrenadores argentinos les habrán ganado "por goleada" al resto de sus colegas que tomarán parte de la Copa del Mundo, ya que serán los que tendrán mayor cantidad de representantes: cinco.

Esos cinco técnicos serán Jorge Sampaoli (Argentina), José Pekerman (Colombia), Ricardo Gareca (Perú), Juan Antonio Pizzi (Arabia Saudita) y Héctor Cúper (Egipto), y ningún otro país se acercará siquiera a esa cantidad, ya que ningún otro país aportará más.

De hecho, habrá solamente otras seis nacionalidades representadas con no más de dos entrenadores cada una: Colombia (Juan Carlos Osorio en México y Hernán Darío Gómez en Panamá), Alemania (Joachim Löw en su selección y Gernot Röhr en Nigeria), España (Julen Lopetegui, más Roberto Martínez en Bélgica), Portugal (Fernando Santos, más Carlos Queiroz en Irán), Francia (Didier Deschamps, más Herve Renard en Marruecos) y Croacia (Zlatko Dalic, más Vladimir Petkovic en Suiza).

De esta manera Argentina alcanzará como "pentacampeón" de técnicos compatriotas dirigiendo en un mismo Mundial a Brasil, que registró el único antecedente entre las 20 ediciones anteriores en Alemania 2006.

En aquella oportunidad estuvieron Carlos Alberto Parreira (Brasil), Luiz Felipe Scolari (Portugal), Zico (Japón), Alexander Guimaraes (Costa Rica) y Marcos Paquetá (Arabia Saudita). Y en esa misma edición Holanda contó con cuatro representantes: Marco Van Basten (en el seleccionado de su país), Guus Hiddink (Australia), Dick Advocaat (Corea del Sur) y Leo Beenhakker (Trinidad y Tobago).

Argentina contará entonces con dos entrenadores más que en el pasado Mundial de Brasil 2014, donde su seleccionado fue subcampeón bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella, ya que allí estuvo justamente Sampaoli conduciendo a Chile y Pekerman a Colombia. Y antes, en Sudáfrica 2010, Diego Maradona dirigió a Argentina, Marcelo Bielsa a los chilenos y Gerardo Martino a Paraguay.

Y precisamente Pekerman será el más destacado de este quinteto por su currículum, ya que se convertirá en el primer entrenador argentino en decir presente en tres Copas del Mundo (Juan Carlos Lorenzo, César Menotti y Carlos Bilardo tuvieron dos cada uno). El primero lo vivió dirigiendo al seleccionado de su país en Alemania 2006.

De Alemania 2006 se fue invicto en cuartos de final, tras ganarles a Costa de Marfil (2-1) y a Serbia y Montenegro (6-0), igualar con Holanda (0-0), vencer a México (2-1) y quedar eliminado ante el local por 4-2 en la definición por penales tras el 1-1 en tiempo adicional.

En 2014, ya con Colombia ganó los cuatro primeros encuentros: a Grecia (3-0), Costa de Marfil (2-1), Japón (4-1) y Uruguay (2-0), pero luego cayó otra vez ante el local Brasil, por 2-1, también en cuartos. Diez partidos, siete triunfos, dos empates y una derrota.

En tanto Sampaoli, que es técnico de Argentina desde junio de 2017, tuvo en ese Mundial al mismo verdugo, Brasil, antes que éste padeciera el humillante 7-1 ante el campeón Alemania. Con Chile el casildense venció a Australia (3-1) y a España (2-0, a quien eliminó), aunque más tarde resbaló (0-2) con Holanda en primera fase. En octavos empató 1-1 con el local y terminó eliminado por el 3-2 de la tanda de penales.

Sampaoli llegó a lo más alto de su carrera como técnico de selecciones al ganar la Copa América de Chile dirigiendo al representativo local en una recordada final en la que superó por tiros penales a la Argentina de Gerardo Martino que capitaneaba Lionel Messi. Antes ganó la Copa Sudamericana con la Universidad de ese país y después condujo a Sevilla, de España, en su primera experiencia europea.

Los otros tres entrenadores argentinos serán debutantes en Copas del Mundo. Héctor Cúper, que supo ganar con Lanús la Copa Conmebol en 1996 y suma ocho subcampeonatos (entre ellos dos Champions League con Valencia, de España), conduce a Egipto desde marzo de 2015 y lo clasificó para llevar a este país nuevamente a un Mundial después de 28 años.

Otro que hará historia será Pizzi, que se convertirá en el primer técnico argentino en dirigir a un seleccionado de otro país en el primer partido de una Copa del Mundo desde 1962, cuando Antonio Pedernera fue el entrenador de Colombia en el cotejo inaugural frente al local Chile.

El santafesino, además de debutar el jueves 14 de junio ante el local Rusia en la apertura de del certamen, el lunes 25, en el cierre del Grupo A en Volgogrado se enfrentará con el Egipto de Cúper, marcando otro hito al enfrentarse dos entrenadores argentinos en una Copa del Mundo dirigiendo a equipos de otros países, y en este caso de dos continentes de no mucha raigambre futbolera como Asia y África.

El pasado 26 de noviembre de 2017 Pizzi reemplazó a su comprovinciano Edgardo Bauza, que dirigió a los árabes solamente en tres partidos amistosos, luego de no lograr con Chile la clasificación al Mundial, lo que derrumbó toda la admiración que había despertado su trabajo cuando en 2016 obtuvo la Copa América Centenario de los Estados Unidos al vencer por penales en la final a Argentina.

El "quinto dedo" de esta "mano" de técnicos lo completa Gareca, quien se hizo cargo de Perú en marzo de 2015, y logró clasificarlo a un Mundial después de 36 años.

El "Tigre" tendrá entonces como entrenador la posibilidad de cumplir el sueño que se le tronchó como futbolista, cuando precisamente ante el conjunto "incaico" convirtió el gol que clasificó a Argentina a México '86, pero él no pudo convertirse en campeón porque Carlos Bilardo, el técnico de entonces, no lo llevó a la cita mundialista, eligiendo a Jorge Valdano en su lugar.

De los cinco técnicos argentinos, tres nacieron en la provincia de Santa Fe: Pizzi en la ciudad capital, Cúper en Chabás y Sampaoli en Casilda. Por su parte Pekerman lo hizo en Entre Ríos (Villa Domínguez) y Gareca en el Gran Buenos Aires (Tapiales).

Y de los siguientes 32 entrenadores mundialistas, el uruguayo Oscar Tabárez, que llegará a su cuarta Copa del Mundo, será el más grande con 71 años, y el senegalés Aliou Cissé el más joven con 42.