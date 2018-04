Aníbal Viale y Carlos Carozza, el homenaje de la liga para dos pilares de nuestro fútbol

Aníbal Viale y Carlos Carozza recibieron un lindo homenaje por parte de la Liga Deportiva del Oeste. En el inicio de las competencias oficiales, las autoridades de la liga decidieron que el torneo de inferiores y el de primera división lleven sus nombres. Un lindo gesto para dos dirigentes de nuestro fútbol que han aportado tiempo, pasión y trabajo.

El encuentro con las leyendas fue en la cancha de Ambos Mundos. Y ahí, Aníbal juega de local, es como el patio de su casa. Conoce cada rincón como la palma de su mano. En diálogo con Democracia, contó que su romance con el "Tricolor" comenzó hace muchos años.

"Cuando tenía treinta y pico jugué algunos partidos. Yo jugaba de cuatro. Era más el entusiasmo y las ganas que le ponía que lo que jugaba (risas), pero bueno, jugué un tiempo hasta que me fui de Junín por motivos laborales", recordó don Aníbal.

Los hinchas del "Tricolor" lo conocen bien. Dicen que "Viale hace todo". Y algo de verdad hay, porque en Ambos Mundos corta el pasto de la cancha, también la marca, la riega, pone las redes y como si fuera poco también ocupa un lugar importante en la comisión directiva que preside Daniel "Keto" Barco.

Sobre su trabajo en el club, contó: "En 1981 mi hijo menor arrancó en la escuelita y con los padres formamos una subcomisión. A partir de ahí me entusiasme y no paré más. Hoy tengo 78 años y esto me mantiene vivo, me hace sentir bien".

Luego de haberle dedicado tiempo y años de vida al crecimiento del club, el 2018 trajo una gran alegría para Aníbal Viale. Una noche, contó, el presidente del club lo llamó para decirle que el torneo de inferiores llevaría su nombre. Su reacción fue una profunda emoción que incluyó alguna lágrima.

"Sinceramente, este reconocimiento es lo más grande que me ha pasado, nunca me imagine algo así. Por eso aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los presidentes de los clubes y en especial a Claudio Yópolo (presidente de la liga)", expresó don Aníbal.

Carlos Carozza y su eterno amor por Villa

A los 12 años Carlos Carozza ya andaba jugando por el Club Villa Belgrano. De pibe integró las distintas categorías pero su máximo rendimiento fue en la quinta, donde hizo muchos goles y logró el campeonato. También tuvo algunos minutos en primera pero las reiteradas lesiones que sufrió en la ingle le impidieron continuar con su carrera futbolística.

Claro que su alejamiento de las canchas no influyó para nada en su amor por Villa. Al respecto, recordó: "Yo estaba siempre en el club, iba todos los días, entrenaba, jugaba y estaba cuando tocaban las orquestas de tango o había algún espectáculo".

Agregó: "Cuando dejo de jugar al fútbol empecé a trabajar con la escuelita de fútbol. Ahí nos conocimos con Aníbal (Viale), porque cuando había algún encuentro siempre nos cruzábamos y charlábamos. Nosotros trabajamos para que a los chicos nos les falte nada. Y te puedo asegurar que el trabajo era mucho".

Con el paso del tiempo, Carozza se transformó en un dirigente clave para el crecimiento del club. Ocupó la presidencia por algunos años y estuvo presente en los momentos más importantes. Y en reconocimiento a su tarea, durante abril la actual comisión que encabeza Diego Yacullo inauguró una platea para 400 personas a la que bautizaron con su nombre.

Sobre los reconocimientos, Carozza expresó: "Es una sensación que no sé cómo explicar bien. Es una linda sorpresa. Lo de Villa me sorprendió muchísimo, ver mi nombre en esa placa es algo que no me lo esperaba. Tampoco lo que hicieron los muchachos de la liga. Me siento muy emocionado por todo".

En definitiva, Aníbal y Carlos reconocen sentir esa alegría que solo representan las distinciones. En el camino, ambos dirigentes han dedicado horas y horas de sus vidas para el beneficio de los clubes. La pasión, el esfuerzo y el trabajo han sido sus principales virtudes. Por eso el reconocimiento a estos dos hombres que hicieron mucho por el fútbol local.