Iván Delfino: "Teníamos que haber mantenido la intensidad más minutos"

Tras el empate de anoche de Sarmiento de Junín, ante Atlético Rafaela (2 a 2), el director técnico del equipo de nuestra ciudad, Iván Delfino, señaló a la salida de los vestuarios del estadio "Eva Perón":

"Teníamos que haber mantenido la intensidad durante más cantidad de minutos, tratar de tener más juego interno, ante un equipo que hace lo más sencillo, que es tirarle pelotazos a los grandotes de adelante".

Agregó: "El resultado ya está puesto y cada uno hará su análisis. Fue un partido de ida y vuelta, nos complicó el gol de penal por un jugada ´sucia´, al igual que un desacople en el primer gol de ellos. Buscamos, tuvimos algunas chances para ganar, pero no pudimos hacerlo ante un rival que sabíamos que iban a buscar pelotazos".

Finalmente, el entrenador del equipo "Verde" reconoció: "Tenemos que ir a buscar la clasificación a Corrientes, en la última fecha".



"No fue el resultado que esperábamos"

Sergio Quiroga, el juvenil futbolista que le dio una dinámica diferente al equipo y que participó de la jugada del gol del empate final, dijo a la salida de vestuarios: "No fue el resultado que esperábamos, pero siempre lo fuimos a buscar y en algunas jugadas, por pocos centímetros, no llegamos a concretar como para ganar el partido. Queríamos el triunfo, que los tres puntos quedaran en casa, lo buscamos en todo momento, pero no se dio".

Finalmente, sobre lo que se viene, el futbolista que ingresó en el complemento, destacó: "Queda una fecha, en un momento cambia todo, así que tendremos que ir enchufados a visitar a Boca Unidos en Corrientes, porque falta la última puntada".

Completó: "Estamos bien, el grupo está bien y a mí, por ejemplo, mis compañeros me dieron todo el apoyo. Está todo muy parejo, iremos a jugar contra un rival que no va a regalar nada y será nuestra última batalla".

Por último, "Checho" se mostró feliz porque "gracias a Dios salió bien mi último pase (para Cacheiro) y pudimos empatar".

"Rescato la actitud"

A su turno, el capitán de Sarmiento, Luis Yamil Garnier, quien ayer volvió al equipo tras la lesión, dijo en vestidores: "Fue un partido duro, trabado, ante un equipo que también está peleando arriba. Rescato la actitud, la entrega del equipo, porque cuando perdíamos lo fuimos a buscar y lo empatamos".

También analizó: "Quisimos ganar hasta el final, no pudimos hacerlo pero sumamos un puntito, que nos obliga a ir a ganar a Corrientes. Nunca se sabe si ganamos un punto o perdimos dos, porque nadie te regala nada y no hay que cometer errores, que hoy (por anoche) cometimos, por ejemplo en el penal para ellos".

Por último, completó: "Ahora vamos a ir a visitar a un rival que también necesita ganar para zafar del descenso y espero que todo se defina dentro de la cancha, que no haya nada raro".

"Esa clase de penales como el que nos cobraron a nosotros, hay 15 por partido y casi nunca se cobran y a nosotros nos lo cobraron, aún siendo locales", dijo el "guerrero" verdolaga, quien cerró: "Venimos haciendo un esfuerzo grande, la venimos peleando y casi se nos escapa hasta el punto que finalmente sumamos. Cuando no se puede ganar, no hay que perder. A trabajar en la semana y vamos a ir a Corrientes sabiendo que es una final".