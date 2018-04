Sarmiento sumó un punto de local

Con dos goles de Ignacio Cacheiro, Sarmiento de Junín empató hace instantes por 2 a 2 frente a Atlético de Rafaela en el Estadio Eva Perón.

Para el visitante marcó Maximiliano Casa.

De esta manera el conjunto de Iván Delfino se encuentra en la sexta posición de la general y continúa dentro del torneo reducido para ascender a la Primera División.

Sarmiento 2

Titulares: Fernando Pellegrino, Yamil Garnier, Ariel Kippes, Lucas Landa, Ramiro Arias Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia, Ignacio Cacheiro, Gonzalo Bazán y Lucas Passerini.

Suplentes: Manuel Vicentini, Maximiliano Méndez, Renzo Spinaci, Nicolás Rinaldi, Sergio Quiroga, Patricio Vidal y Joaquín Boghossian. DT: Iván Delfino.

Atlético de Rafaela 2

Titulares: Ramiro Macagno, Oscar Carniello, Wilfredo Olivera, Stefano Brundo, Gianfranco Ferrero, Enzo Gaggi, Lautaro Navas, Emiliano Romero, Angelo Martino, Maximiliano Casa y Mauro Albertengo.

Suplentes: Matías Tagliamonte, Franco Lazzaroni, Santiago Paz, Jorge Velázquez, Nicolás Castro, Diego Meza y Gonzalo Klusener. DT: Víctor Bottaniz.

Síntesis

Goles: 6' Ignacio Cacheiro (SAR), 32' Maximiliano Casa (AT.), 54' Maximiliano Casa -p- (AT.), 68' Ignacio Cacheiro (SAR).

Cambios: 45' Nicolás Rinaldi x Juan Caviglia (SAR), 61' Sergio Quiroga x Gonzalo Bazán (SAR), 74' Nicolás Castro x Enzo Gaggi (AT.), 79' Gonzalo Klusener x Maximiliano Casa (AT.), 82' Jorge Velázquez x Angelo Martino (AT.), 85' Joaquín Boghossian x Guillermo Farré (SAR).

Amonestados: Ariel Kippes (SAR), Nicolás Rinaldi (SAR), Nicolás Rinaldi (SAR), Mauro Albertengo (AT.), Ramiro Macagno (AT.), Oscar Carniello (AT.), Wilfredo Olivera (AT.).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: Eva Perón.