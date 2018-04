"Es más que importante el triunfo que hemos logrado", destacó Iván Delfino

“Fue un partido raro, complicado, en el cual llegamos al gol a través de pelotas paradas, que era lo que nos estaba faltando. Pudimos jugar en varios pasajes uno contra uno y logramos aprovechar dos situaciones para ganar con justicia.

Por momentos nos manejó la pelota Mitre, sabíamos que iba a ser así en algunos aspectos, porque tienen muy buenos jugadores. Pero creo que después del segundo gol controlamos el juego y ellos, más allá del gol del descuento, no tuvieron grandes oportunidades.

Para cerrar su opinión sobre el encuentro de ayer ante los santiagueños, el entrenador del "Verde" destacó: "En definitiva, a esta altura y teniendo logrado el primer objetivo, que es seguir en la categoría, es más que importante el triunfo que hemos logrado”, cerró el coach de un equipo con muy buen presente como lo es el de Sarmiento.

Estévez: "Pegamos en los momentos justos"

Nahuel Estévez, quien ayer pese a no desentonar no cumplió actuaciones anteriores, dijo en la salida de los vestidores:

“Fue un partido complicado. Ellos defendieron con mucha gente y nos complicaron en cierta medida. Nosotros pudimos llegar al gol con pelota parada, que es muy importante porque nos permitió irnos al descanso ganando.

En el segundo tiempo jugamos mejor, logramos ponernos dos a cero y llevamos el resultado adelante. Pero justo en el mejor momento nuestro, ellos nos hacen un gol y pareció que se complicaba todo. Pero lo supimos manejar, tuvimos ocasiones de aumentar".

Finalmente, el trabajador volante del CAS expresó:

"Nosotros pegamos en el momento justo, fue un partido muy cerrado. Ellos encontraron un gol, para mí sacado de contexto, como de otro partido, pero lo importante es que se ganó. Ahora se viene Deportivo Morón, seguramente el lunes, otro compromiso exigente. Son todas finales y nosotros tenemos que ir en busca de los tres puntos”, cerró.

"Maxi" Méndez: "No nos tenemos que relajar"

Maximiliano Méndez, quien ayer volvió a jugar como titular por la lesión del experimentado capitán Luis Yamil Garnier, se mostró feliz tras el encuentro de la víspera en el estadio "Eva Perón" de nuestra ciudad.

El defensor sureño de los "Verdes" destacó inicialmente:

“Sabemos que estamos ahí nomás, pero no nos tenemos que relajar. Está todo muy peleado, todos dejan todo en la cancha para ascender. Gracias a Dios hoy (por ayer) se nos dieron las cosas y logramos otro buen resultado, así que queremos disfrutar el poder estar ahí arriba".

Cerrando sus conceptos, "Maxi" comentó:

"Me tocó reemplazar a (Luis Yamil) Garnier. Me costó en un principio, pero luego salió todo bien. Tengo el respaldo y la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico y confío en el trabajo que estoy haciendo día tras días. He participado del partido de Reserva días pasados, y estoy muy conforme, porque me dio ritmo para hoy (por ayer) jugar un buen partido”, concluyó el marcador lateral derecho del Verdolaga.