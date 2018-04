Práctica de fútbol del plantel de Sarmiento

En la tarde de ayer, en el estadio "Eva Perón", el plantel profesional de Sarmiento de Junín realizó una práctica de fútbol, a las órdenes del director técnico Iván Delfino y como ensayo para el partido que el sábado se jugará desde la hora 15 en ese escenario, ante Mitre de Santiago del Estero, por la vigésima segunda fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional de A.F.A.

Por lo visto en el entrenamiento de la víspera, en el que los presuntos titulares (gol de Nicolás Miracco) empataron 1 a 1 con los "suplentes" (marcó Joaquín Boghossian), el C.A.S. solo presentaría un cambio para el encuentro de pasado mañana: El ingreso de Ariel Kippes como zaguero central, en reemplazo de Javier Capelli, suspendido por una fecha por llegar al límite de amonestaciones.

El partido, recordemos, va a ser arbitrado por Fabricio Llobet y el "Verde" buscará volver al triunfo tras el empate del pasado domingo ante All Boys, 1 a 1 como visitante, mientras que los norteños que dirige Arnaldo Sialle también igualaron -agónicamente- en su última presentación, 1 a 1 como locales ante Quilmes.

Hoy desde las 15.30 y a puertas cerradas, el plantel sarmientista volverá a realizar una práctica de fútbol, y mañana desde las 9.30, en la Ciudad Deportiva, cerrará sus entrenamientos, para luego quedar concentrado para el partido sabatino ante Mitre.

La programación

Los partidos de la fecha 22ª de la "B" Nacional son estos:

Mañana a las 15.30: Deportivo Riestra vs. Ferro, con arbitraje de Gastón Suárez.

Sábado: A las 15, SARMIENTO (J) vs. Mitre de Santiago del Estero, siendo árbitro Fabricio Llobet; a las 15.30: Nueva Chicago vs. Flandria, Pablo Díaz; y a las 19: San Martín de Tucumán vs. Agropecuario de Carlos Casares, Pablo Echavarría.

Domingo: A las 12: Los Andes vs. Independiente Rivadavia, con Yael Falcón como árbitro; a las 17: Gimnasia de Jujuy vs. Aldosivi, Sebastián Ranciglio; y Estudiantes de San Luis vs. Brown de Adrogué, Julio Barraza; y desde las 19: Villa Dálmine vs. All Boys, Ramiro López.

Lunes: 19 hs. Santamarina de Tandil vs. Guillermo Brown de Madryn, Lucas Comesaña; y 20.05: Almagro vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Gerardo Méndez (TyC Sports).

Martes 10 a las 21: Boca Unidos vs. Atlético de Rafaela, Pedro Argañaraz (DirecTV); y a las 21.05: Quilmes vs. Deportivo Morón, siendo árbitro Héctor Paletta (TyC Sports).