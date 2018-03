Por qué Maradona lo dejó afuera del Mundial

A Andrés D'Alessandro todavía le duele haber quedado afuera de la consideración para el Mundial de 2010. El jugador confesó que su ausencia se debió a un tema extrafutbolístico que involucraba a él, al entrenador Diego Maradona y a una de sus hijas. "Del Mundial de Sudáfrica a veces me da cosa hablar. Fue el mejor año de mi carrera, fui el mejor jugador de América, ganamos la Copa Libertadores. A veces existen esas injusticias. Podría haber estado, la Selección no fue una de las mejores de los últimos años. Clasificó en las últimas fechas y podría haber ido al Mundial tranquilamente", comenzó a narrar D’Alessandro.

Luego, apuntó directamente contra Maradona: "Hubo un tema extrafutbolístico, ya pasaron muchos años. No vale la pena. Hubo cosas que se dijeron porque mi hermano tuvo una relación con una de las hijas (de Maradona), no sé si él lo agarró para otro lado y para mí fue muy raro no haber sido convocado nunca". "No me convocó ni para probarme, y en esa época se probaron más de 130 jugadores. Me pareció medio raro. Nunca lo hablé, pero en off se saben cosas. Para mí el Diego sigue siendo el Diego, pero en otro ámbito el fue entrenador y yo fui jugador", cerró un dolido D'Alessandro.