Sarmiento visitará a Flandria sin cambios en la formación titular

El mundo Sarmiento está ilusionado y no es para menos. Es que el equipo que conduce Iván Delfino obtuvo el sábado una victoria importantísima, de local ante Agropecuario por 2 a 1, que no solo le permitió salir de la zona de descenso directo sino que también lo reubicó en la tabla de posiciones.

El objetivo de todos es pelear por el ascenso y con esa ilusión los dirigidos por Delfino visitarán mañana a Flandria. El choque contra el "Canario" corresponde a la fecha 15, arranca a las 17 y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

Según lo ensayado durante la semana, Delfino respetará a los once que le ganaron el sábado al "Sojero"; es decir que el Verde formaría con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Lucas Passerini y Nicolás Miracco.

Arranca la fecha 15

Hoy

21.00: Instituto vs. Los Andes; 21.30: Ind Rivadavia vs. Dep. Morón; y 21.30: Juv. Unida (G) vs. Gimnasia (J).

Mañana

17.00: Flandria vs. Sarmiento (J), Almagro vs. Riestra y Nueva Chicago vs. Santamarina; y a las 19.05: Agropecuario vs. Villa Dálmine.



Domingo 18

17.00: Brown (A) vs. Boca Unidos y Brown (PM) vs. Quilmes; y a las 19.00: Ferro vs. Atl. Rafaela y San Martin (T) vs. Estudiantes (SL).

Lunes 19

21.05: Aldosivi vs. Mitre (SdE).

Libre: All Boys

Ganó la Reserva

La División Reserva de Sarmiento goleó ayer en el Estadio "Eva Perón" a Villa Dálmine por 4 a 1, con tantos de Santiago Rosa, Julián Brea y Marcos Rosseti, en dos ocasiones. Con el triunfo, el Verde alcanzó las 23 unidades y quedó como escolta de Atlético Rafaela que tiene 34.

El equipo que conduce César Vigevani formó con Fernández; García, Antonini, Pierce y Castet; Caviglia, Quiroga, Borasi y Rosa; Vivani y Brea.