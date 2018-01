Daniel Angelici y el caso Centurión

El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló en conferencia de prensa en el marco de la presentación de los dos nuevos refuerzos: Carlos Tevez y Emmanuel Mas. Sin embargo, entre los temas que se trataron estuvo presente el posible regreso de Ricardo Centurión, pero el dirigente dejó en claro la situación.

“Con respecto al tema de Centurión, ya me expresé y la situación no cambió. No hay más para hablar. Siempre digo que es un buen jugador, que en su momento a Boca le sirvió y que no tengo nada personal. Repito: la situación es la misma que cuando tomé la decisión de no firmar el contrato ¿Si me llama? No tengo ningún problema. Me junto con él, tomaré un café, una gaseosa o un agua, pero hasta ahí...”, describió Angelici.

El presidente expresó que la manera en la que se manejó el jugador mientras pertenecía al club no fueron las ideales y no fueron del agrado de los dirigentes por eso también que el regreso se ve un tanto trunco. “Tuvo cuestiones fuera de la institución que a los dirigentes no nos gustaron. Si en algún momento tengo que cambiar mi opinión pensando en el bien del club, lo voy a hacer. Ahora tengo una opinión y ya la he pensado mucho. Es un buen jugador, pero con cuestiones fuera de la institución que a los dirigentes no nos gustaron”, resumió.

Además estuvieron presentes los dos nuevos jugadores del plantel. El regreso de Carlos Tevez, fue uno de los más esperados mientras que el de Emmanuel Mas fue una elección de los entrenadores quienes apuestan a sus destrezas y a su aporte de conducción en el juego.