Conocedor como pocos de lo que es vestir la camiseta de la Selección argentina, Diego Simeone, defendió a esta camada a pesar de la falta de resultados. “Estos jugadores sienten a la Selección como la sentíamos nosotros”, aseguró.

“Siempre se habla de los jugadores, pero necesitaron lo más importante que tiene el fútbol, el apoyo desde afuera”, agregó el actual entrenador de Atlético de Madrid. Y añadió: “Les ha tocado no ganar. No es fácil no ganar; eso es lo que los hace sentirse alejados, que no ganaron”.

En tanto, alarmado como todos los argentinos por lo cerca que estuvo la Selección de quedarse sin Mundial, expresó: “Sin lugar a dudas fue una situación que la pudieron manejar bien, sobre todo en este final para poder ir al Mundial”, y el fracaso de Italia aparece como imagen latente cuando se piensa en la ausencia de un grande en un Mundial. Y al respecto, manifestó: “Nos enseña a abrir los ojos rápidamente para buscar intentar mejorar todas las situaciones”.