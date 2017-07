Wanchope Ábila se entrena en Brasil mientras espera por Boca

Abila, ex jugador de Instituto y Huracán, fue el único jugador de Cruzeiro que practicó en el campo de juego del centro de entrenamiento Toca da Raposa, mientras el resto del plantel lo hizo en el gimnasio del predio.



El detalle de Abila, realizando algunos movimientos y un trote alrededor del terreno de juego, acompañado de su pequeño hijo, no pasó inadvertido y dio la pauta de que el futuro del delantero no está en Cruzeiro y de acerca a Boca, según señaló la publicación local Gazeta Esportiva.