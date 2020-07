Postergaron para el 1 de agosto la pelea entre Marcos Escudero y Joseph George

Luego de muchas idas y vueltas, y tras cinco meses sin boxeo en vivo, el pugilismo volverá en agosto a la pantalla de TyC Sports, con cuatro argentinos como protagonistas de dos veladas, que emitirá la señal televisiva de TyC, canal que tendrá otra vez piñas en su pantalla.

La primera cartelera la protagonizará Marcos Escudero Besana, quien luego de dos postergaciones podrá por fin tomarse revancha del estadounidense Joseph George. El sábado 1 de agosto, el cordobés –que creció y se formó en la vecina ciudad de General Arenales- peleará en el Estado de Connecticut contra quien lo venció en un fallo injusto, en noviembre de 2019, y ante quien estuvo por pelear el 28 de marzo y el 18 de julio.

Luego, el sábado 15 de agosto, en Daytona Beach (Florida) se subirán al ring otros tres argentinos, en otra cartelera que tendrá lugar en Estados Unidos. El dos veces olímpico Alberto "Beto" Palmetta, el campeón nacional mediano Francisco Torres y el rosarino Lucas Fernández chocarán, respectivamente, frente a Tre’Sean Wiggins, Cleotis Pendarvis (ambos peleadores de los Estados Unidos) y un rival por confirmarse.

Luego de la parálisis que sufrió el boxeo argentino por el coronavirus, algunos peleadores empiezan a retomar su actividad y, en el caso de "Machete" Escudero, se viene preparando hace varias semanas para tratar de obtener el desquite frente al estadounidense Joseph George.

Marcos - de 27 años y quien nació y vivió en Córdoba hasta los 3 años, se radicó luego con su familia en General Arenales y representa a esa ciudad - se convertirá así en el primer peleador nacional en subirse a un ring luego del parate por el Covid-19.

Escudero tiene un récord profesional de doce contiendas ganadas (nueve por nocaut) y dos derrotas si se suma la que le propinaron por la WSB de AIBA, en 2015 (en esta Liga semiprofesional ganó dos de sus batallas. Se viene entrenando activamente en West Palm Beach (Florida) bajo las órdenes de Kevin Cunningham, tratando de superar dentro de dos semanas al invicto George, quien ganó las diez peleas que protagonizó, seis de ellas antes de lo estipulado.

Entrevistado por Democracia a través de su cuenta de Facebook. "Machete" recordó: "George no me ganó bien, yo había ganado la pelea, pero los jueces dijeron lo contrario. Por eso, esta vez voy a salir a triunfar desde el primer round, sin tener que depender de las tarjetas, así que cambiaremos con mi entrenador un poco el plan de pelea con respecto a la de noviembre pasado", destacando que cuando estaba impuesta la cuarentena, había "entrenado en casa y ahora estoy casi a punto, un par de kilos por encima de lo pactado pero es normal, así que llegaré muy bien al pesaje".

Desea brindar una "alegría para mi pueblo argentino"

Para el pleito por realizarse en el Hotel Mohegan Sun de Uncasville (Estado de Connecticut) será a diez asaltos y sobre esa contienda, el representante de General Arenales dijo a Democracia:

"El 1 de agosto quiero llevar entretenimiento y alegría para mi pueblo argentino por la pantalla de TyC Sports. Sé que en mi país se están viviendo épocas difíciles, por eso quiero hacer sentir a mi pueblo orgulloso frente al mundo entero", remarcó "Machete", quien en la semana previa viajará en avión durante seis horas para instalarse en Uncasville a la espera del pesaje del viernes 31 y la pelea ante George.

Escudero Besana, quien supo jugar en las divisiones inferiores de Independiente y de Sarmiento de Junín, no dudó en expresar seguidamente: "Me siento en mi mejor momento. La cuarentena me dio mucho más tiempo para entrenar y prepararme para esta pelea, ya que nunca paré de entrenar, de una o de otra manera. Trabajamos mucho con mi entrenador en detalles técnicos y seguimos una estrategia para la pelea. A George ya le gané sobre el ring (pese al fallo adverso), y ahora le voy a volver a ganar más claro aún".

Para cerrar la entrevista con Democracia, el pegador argentino destacó: "Estuve trabajando mucho en guanteo con André Dirrell, quien fue representante olímpico, medalla de bronce y pertenece al equipo de Gennady Gennádievich Golovkin ("GGG"), y también trabajé mucho con Steve Geffrard, otro pugilista que fue representante olímpico y está a punto de dar su gran salto profesional, cuando combate por el título mundial. Son dos sparrings muy fuertes que me hicieron aprender mucho".