Sin cambios en la parte alta de ambas conferencias

Este lunes tuvo un gran comienzo para los Bucks y Lakers, líderes de las conferencias. Además, el Heat, Celtics y Raptors también salieron ganadores y no pierden pisada.

Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers sacaron provecho en sus encuentros y se llevaron las victorias ante Utah Jazz y San Antonio Spurs, respectivamente. De esta manera, el comienzo de la sexta semana de acción NBA los mantiene al frente de las Conferencias Este y Oeste.

La franquicia de Wisconsin, por un lado, tuvo mucho trabajo para llevarse la victoria. Perdió tres de los cuatro cuartos. Sin embargo, la diferencia en el tercer chico (42-26) resultó ser el oxígeno necesario para imponerse sobre Utah 122 a 118. De esta manera, arribó a la marca 14-3 y elevó a siete la racha victoriosa.

Giannis Antetokounmpo estuvo intratable al alcanzar los 50 puntos (17-31 en tiros de campo y 13-19 en tiros libres), 14 rebotes, seis asistencias y dos robos. Fue esencial el complemento de Wesley Matthews, ex Blazers, con 19 unidades y cinco aciertos de larga distancia.

Utah hizo un gran juego pero su debilidad en el tercer periodo le costó caro. Incluso cerró con un 50% de acierto en tiros de campo pero no sirvió de nada. Su mejor jugador fue el croata Bojan Bogdanovic, quien culminó con 24 tantos (5-8 en triples) y cuatro pases gol.

Los Angeles Lakers, por otra parte, edificó un triunfo muy importante en su segunda visita al AT&T Center de los San Antonio Spurs por 114 a 104. Pisó el acelerador en el segundo tiempo para llevarse el décimo quinto triunfo de la temporada y seguir al frente del Oeste.

LeBron James cautivó a los fanáticos con otra performance para encuadrar: liquidó a los texanos con 33 puntos (4-7 en triples) y 14 asistencias. El centro del conjunto angelino, Anthony Davis, tampoco se quedó atrás: aportó 19 tantos, 12 rebotes y seis pases gol. También hay que destacar la puntería a larga distancia (14-33). Los Spurs se quedaron con las manos vacías en su casa y volvieron rápidamente a la derrota tras su éxito el día anterior. DeMar DeRozan y LaMarcus Aldridge impulsaron la ofensiva con 30 y 24 puntos, respectivamente.