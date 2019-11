Ciclista Juninense viaja a Chivilcoy buscando extender la racha de triunfos en serie

Ciclista Juninense visita esta noche desde las 21.30 a Racing de Chivilcoy con la misión de ganar su cuarto partido consecutivo y meterse de lleno en la pelea de la zona Centro Sur. El Verdirrojo cerrará así su gira de dos encuentros como visitante y el próximo domingo recibirá al Lobo Platense. Aún no llega la ficha extranjera que reemplace a Imanol Asarivicius. Dirigen Leonardo Zalazar, Florencia Benzer y Alberto Ponzo.

Racing

Racing de Chivilcoy es uno de los equipos más jóvenes dentro de la competición, jugando en esta oportunidad su segundo año dentro de la Liga Argentina y después de una recordada y sólida campaña durante la pasada 2018/2019 (alcanzó cuartos de final de la Conferencia Sur). Se mantiene su entrenador Diego D'Ambrosio, pero también caras importantes en el esquema como Alejo Barrales, Santiago Barrales, Matías Gómez y el extranjero Josh Morris.

Historial a favor del Verdirrojo

La temporada pasada, Ciclista y Racing se enfrentaron en 4 oportunidades y se respetaron las localías. En Junín, fueron triunfos del verdirrojo, mientras que en Chivilcoy el ganador resultó la Academia chivilcoyana. Esta temporada, el 16-11, los dirigidos por Salas le ganaron al elenco de D´Ambrosio por 84-73.

Último encuentro entre sí

En el Coliseo del Boulevard y desplegando un interesante juego, Ciclista superó 84-73 a Racing y consiguió una victoria que le da aire. Maximiliano Tamburini fue lo más destacado con 19 puntos; aunque Morales (17 tantos y 4 rebotes) y Warnock (20 puntos y 6 rebotes) también tuvieron su buen apartado.

Ciclista (84): Diego Álvarez 6, Maximiliano Tamburini 19, Julián Morales 17, Bautista Arrascaete 10 y Amir Warnock 20 (FI); Silvano Merlo 0, Ignacio Colsani 4, Agustín Carabajal 8, Sebastián Cuevas 0 y Imanol Asaravicius 0. DT: Fabricio Salas.

Racing (73): Alejo Barrales 7, Matías Gómez Nellar 2, Santiago Barrales 7, Rodrigo Acuña 6 y Joshua Morris 21 (FI); Matias Aristu 15, Bruno Pallotti 13, Denis Bosarelli 0, Juan Fernández 0 y Andrés Almirón 2. DT: Diego D'Ambrosio.

Anoche

Rocamora vs Estudiantes (Ola)

Salta Basket vs Independiente (SdE)

Hoy

21 Echagüe vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

21.30 Petrolero vs Villa Mitre

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista

21.30 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

21.30 Deportivo Norte vs Oberá Tc

Viernes 29

21.30 Salta Basket vs San Isidro

22 Rivadavia (Mza) vs Ameghino

Sábado 30

21 Sportivo América vs Oberá Tc

21.30 Centro Español vs Villa Mitre

21.30 Central Entrerriano vs Estudiantes (Ola).