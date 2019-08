Miguel Had: "Estamos esperando algunas publicidades importantes"

Anoche, en las instalaciones del Club Ciclista Juninense se celebró una nueva asamblea. Ratificaron que la comisión directiva siga por un año más y en las próximas dos semanas, el Verdirrojo le deberá contestar a la ADC por si o por no, si juega Liga Argentina.



¿Nuevos sponsors?

Ante los socios, el presidente Miguel Had fue claro: "Hoy no podemos definir si jugamos Liga Argentina porque estamos esperando publicidades importantes. Si terminan bien, podemos jugar". Además, pidió ayuda: "Somos pocos trabajando en el día a día y es mucho esfuerzo, les pido máxima colaboración a todos, en lo que puedan aportar serán bienvenidos". Por último, comentó: "Si jugamos, estoy tranquilo porque va a haber plantel, eso no me preocupa. Lo que sí hay que analizar muy bien son los gastos que lleva una temporada tan exigente".

El Plantel

Ciclista sufrirá algunas bajas en relación a la temporada anterior: Manuel Japez continuará su carrera en Reconquista de La Plata, donde además será manager. No podrá ser el técnico; un sueño era Julián Pagura, pero ya comenzó la pretemporada como asistente de Leo Gutiérrez en Olímpico de Santiago del Estero.

En cuanto a los jugadores, Franco Lombardi es nuevo refuerzo de Tiro Federal de Morteros y por ende, no podrán renovarle la continuidad.

Por último, Leandro Cerminatto fichó para Hispano Americano, donde jugará Liga A con el ex Ciclista, Damián Palacios.