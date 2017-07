BÁSQUET FEMENINO

Ayer domingo se jugó la cuarta fecha de las revanchas, por el campeonato local de básquet femenino. Ciclista Juninense sigue ganando y continúa invicto en mayores. En tanto quedó pendiente el choque entre Gimnasia de Pergamino y Porteño de Chacabuco, que será reprogramado. Detalle:

Resultados

Mayores

Ciclista G vs San Martín

Argentino vs Club Junín G

Gimnasia vs Porteño (postergado)

Próxima fecha (9/7)

Argentino vs Sarmiento/Ciclista

Porteño vs Sp. Rojas

San Martín vs Gimnasia

Libre: Junín

Sexta fecha (15/7)

Gimnasia vs Argentino

Sp. Rojas vs San Martín

Ciclista/Sarmiento vs Junín

Libre: Porteño

Séptima fecha (22/7)

Argentino vs Sp. Rojas

Junín vs Gimnasia

San Martín vs Porteño

Libre: Sarmiento/Ciclista.