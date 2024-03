En La Plata compiten Franco Morillo, Malek Fara, Ignacio Quintana y Francisco Papaleo

Este fin de semana se llevará a cabo una amplia jornada del deporte motor en el autódromo "Roberto José Mouras" de la ciudad de La Plata.

Allí se disputará la segunda fecha de los campeonatos de TC Pick Up, TC Pista Pick Up y de la Fórmula 3 Metropolitana, completándose la programación con la presentación de las categorías Turismo 4000 Argentino, TC Pista, TC Mouras, Copa Mouras y TC Rioplatense. Con la participación del juninense Franco C. Morillo (con la Fiat Toro Nº 64 del equipo Giavedoni), quien no pudo correr en la primera fecha de las TC Pick Up, hoy habrá actividad en pista en el circuito de la capital provincial.



Ayer se concretó un entrenamiento solamente para aquellos pilotos que debutan en la categoría y hoy, el primer entrenamiento general tendrá lugar desde las 11.05 a 11.25 para el el grupo "A", mientras que el "B" hará lo propio de 11.30 a 11.50.

La competencia continuará en la tarde, ya que desde las 16.06 comenzarán los cuartos, con una duración de 8 minutos cada uno. Mañana domingo, a las 8.50 se largará la primera serie de las TC Pick Up, mientras que la segunda arrancará a las 9.12, ambas a cinco vueltas.

La final tendrá lugar a las 13.20, con una duración de 16 vueltas o 30 minutos, recordándose que en la primera carrera del año se impuso Gastón Mazzacane, con una VW Amarok, por lo cual hasta ahora lidera el campeonato.

En la Fórmula 3

En la Fórmula 3 Metropolitana competirán tres pilotos de Junín: Malek Fara (radicado en Capital Federal), Ignacio Quintana y Francisco Papaleo.

En la primera fecha, las dos carreras fueron ganadas por Bautista Oliva, quien lidera el campeonato con 131,5 puntos, seguido por Máximo Evans Weiss con 93. Papaleo se coloca sexto en el certamen, con 74 unidades, luego de ser sexto en la primera carrera de la fecha inaugural y undécimo en la segunda.

Malek Fara está séptimo en el campeonato, con 71,5, luego de ser segundo en la primera prueba y 16º en la segunda, en tanto que "Nacho" Quintana está octavo en el certamen, con 68,5, luego de ser 22º y quinto en las dos carreras de la primera fecha del año.

Hoy a las 9.16 se disputará la primera serie de la F-3 Metropolitana, a las 9.39 está prevista la segunda batería y a las 10.02 se disputará la tercera serie, todas a cinco vueltas. En la tarde sabatina, a las 15.05 se iniciará la primera carrera del fin de semana de la F-3 Metropolitana, a 12 vueltas o 20 minutos máximo de duración.

La grilla tendrá los diez primeros lugares invertidos, de acuerdo a clasificación previa. Mañana domingo, a las 10.40, se iniciará la segunda final del fin de semana de la Fórmula 3 Metropolitana, a 12 giros o 20 minutos máximo y el ordenamiento de largada será de acuerdo a los resultados de las tres series clasificatorias de hoy. También habrá hoy entrenamientos, clasificación y se correrán las series del TC Rioplatense, del Turismo 4000 Argentino, TC Pista, TC Pista Mouras y de la Copa Bora, cuyas finales se correrán mañana domingo en el autódromo "Roberto Mouras".