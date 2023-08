Ignacio Quintana: “Ojalá el día de mañana pueda correr en el Turismo Carretera”

Ignacio Quintana es de Junín, tiene 18 años, y a mediados del 2022 comenzó a correr en la Formula 3 Metropolitana. En la actualidad, al cabo de siete fechas, se ubica en la posición 19, con 176 unidades.

El piloto juninense, que corre para el equipo Eprom Racing Team, habló con TeleJunín y recordó sus inicios en el automovilismo.

“Comencé a correr en karting, a los 6 años. Decidí incursionar en el automovilismo luego de ir a ver, con mi papá, una carrera de karting”, indicó. Quintana habló sobre su comienzo en la Formula 3 Metropolitana y afirmó que “la categoría es casi profesional”. “El año pasado comencé a correr en Formula. La categoría es casi profesional. Ojalá el día de mañana pueda llegar al Turismo Carretera”, expresó.

El piloto local describió a los autos que compiten en la Formula 3 y comentó cómo son sus entrenamientos para llegar de la mejor manera a cada fecha del torneo Metropolitano. “Son autos monopostos, salvando las distancias, tiene una forma parecida a los vehículos de Fórmula 1. Además, en comparación con los del Turismo Carretera, los de la Formula 3 doblan más fuerte por sus características”, explicó.

“El entrenamiento es amplio, tengo la parte física y también cuento con psicólogos. Algunas carreras suelen ser muy desgastantes por el calor”, manifestó. El juninense habló sobre el autódromo “Eusebio Marcilla” y expresó que “me gustaría que se habilite”.

“Me gustaría que se habilite el autódromo de Junín, sería bueno para todos, porque genera un movimiento en la ciudad muy grande. Obviamente que necesita algunas mejoras, pero hace mover a la economía local”, opinó.

Quintana analizó su última participación en San Juan, correspondiente a la séptima fecha del campeonato, y aseguró que “no me fue como esperaba”. “En la carrera que se corrió en San Juan no me fue como esperaba, tuve algunos problemas con el auto y eso me condicionó un poco”, indicó.

Por último, el piloto juninense se refirió a sus sponsors y al apoyo que tiene por parte de su familia.

“Cuento con muchos sponsors que me ayudan a que pueda correr. Además, tengo el apoyo de toda mi familia”, contó. “Mi familia, con el paso del tiempo, fue perdiendo el temor por los accidentes. Cuando comencé a correr si se preocupaban, pero son los riesgos de este deporte”, concluyó.

Por su parte, Quintana volverá a correr el 27 de agosto, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde se desarrollará la octava fecha de la Formula 3 Metropolitana.