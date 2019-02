Franco Morillo: “Estoy trabajando fuerte con el tema del presupuesto”

¿Cómo te estás preparando para encarar el Top Race Series?

-Muy bien. En lo personal es una propuesta nueva, un camino nuevo. Estoy mentalizado en lo que se viene, que es importante para mí en el equipo que estoy que es muy bueno dentro del Top Race. Estoy trabajando fuerte con el tema del presupuesto que por ahí es lo que más nos tiene complicados para el comienzo de la temporada 2019.

-¿Qué sucede con el presupuesto?

-Al ser una categoría más grande, es más costosa. En noviembre tenía dos publicidades grandes casi confirmadas que creí que iban a estar, pero a último momento me dijeron que no y me desestabilizaron un poco. Ahora, a menos de un mes de la primera carrera estoy trabajando fuerte con eso para poder llegar bien. Sabemos que son carreras y a los autos hay que ponerle todo. Las publicidades que tuve en 2018 siguen firmes acompañándome.

-¿Se puede vivir del automovilismo?

-No vivo del automovilismo y la mayoría de lo que hoy tengo lo maneja el equipo. Yo acerqué algunas publicidades, y este año lo arranqué moviéndome un poco más en ese tema. Desde el año pasado, viene difícil, se complica y es entendible lo que se vive en el país y lo que viven las empresas que te dicen que ‘no’ porque realmente está complicado y verdaderamente quieren ayudarte.

-¿Soñás con poder vivir de lo que te gusta?

-Yo lo hago por amor, pasión y porque desde chico sueño con poder vivir de esto. Hoy me dedico al 100 por ciento a la actividad y ayudo mucho a mi viejo en el laburo que me da la posibilidad de seguir corriendo. Me levanto cada día tratando de conseguir más publicidades y de poder ir creciendo.

-El apoyo de la gente es fundamental

-Tengo el apoyo de los sponsor, la familia, la gente y amigos. Por ejemplo Martín Tobal me sigue desde hace dos años. No me quiero olvidar de nadie porque se están acercando muchas personas que me están abriendo puertas que me empujan y creen en mí. Quiero que sepan que uno pone todo y arriba del auto también. Uno además piensa en lo que viene arrastrando para estar en donde estoy, y hay que aprovechar este momento y dar el máximo. Estoy muy agradecido con la gente de Junín que me sigue y apoya. Soy muy feliz representando a los juninenses.

-¿Qué diferencias hay entre el Junior y Series?

-En general, lo que es carrocería y chasis, es similar. Pero el cambio más grande es la parte mecánica del motor que tiene más de 150 caballos de fuerza con V6, a diferencia del Junior que tiene cuatro cilindros. Lo que son frenos también son parecidos. Ahora tenemos una potencia mucho más grande y hay que dominar bien ese tema para usar y exprimir el auto lo mejor posible.

-¿Cómo es el nuevo equipo?

-El año pasado, en el Top Race Junior, estábamos en el equipo que maneja todos los autos de la categoría. Dentro del Series, al igual que el Top Race V6, cada piloto tiene una escudería diferente. Yo voy a estar compartiendo el DM Team con Juan Catalán Magni, que va a la categoría más grande, y falta confirmar uno más. Nos juntamos este mes con todo el equipo donde nos conocimos. Está bueno tener colegas con humildad dentro de un mismo conjunto en el que vamos a tirar todos para el mismo lado para estar lo más arriba posible.

-¿Dónde realizás las pruebas?

-El circuito de Junín está abierto, pero al no haber autos que estén girando, la pista se ensucia. Para los pilotos de nuestra ciudad, no poder usar el autódromo Eusebio Marcilla, genera un gasto doble, ya que tenemos que ir a probar afuera. Generalmente se va al Mouras o al Gálvez. En mi caso, yo ya me senté en la nueva máquina, pero me falta probarla en pista y voy a ir derecho a la carrera donde la voy a conocer en marcha. Una prueba, antes del inicio de la temporada, está bien. Luego, por el desgaste, no conviene tocarlo si es que lo sentís bien.

-¿Qué expectativas tenés para este año?

-Me quedó la espina del doble subcampeonato en el Junior y creo que el año pasado nos merecimos ser campeones, por cómo se dio el torneo. Igual, muy contento por el funcionamiento. Ahora estoy pensando en este año con una nueva categoría y este gran equipo. Con la estructura que tengo, estoy con las ganas y la fe de que vamos a andar bien. En Paraná el 17 de marzo está estipulada la primera fecha. Iba a arrancar el 24 de febrero pero la postergaron.

-¿Qué balance hacés en tu presente?

-Soy un agradecido de estar presente donde estoy y es un gran logro. Hay que serlo porque me costó mucho y me cuesta, sabiendo que pude ser campeón en la Copa Bora y subcampeón en categorías nacionales. Yo soy muy particular, me gusta correr sea donde sea, y donde se me dé la oportunidad. Lo que quiero es competir, crecer como piloto y llegar a poder lograr todas mis metas.

-¿Cómo es la categoría Top Race?

-Está dentro de las categorías líderes. Creció mucho, hay pilotos y está muy fuerte y afianzada. Todo también va de la mano de la economía. Por ahí el Súper TC2000 es un poco más caro, a diferencia del Top Race que te da más posibilidades de competir. Además tiene autos hermosos y a mi gusto son los más lindos de Argentina y más rápidos, ya que doblando en curvas son los más veloces. Son los autos más rápidos en velocidad en curvas que el resto de las categorías. Son más estables, nuevos y tecnológicos.

-¿Qué significa para un corredor venir de la escuela del karting?

-Desde chico, cuando tenía 9 años, arranqué en esto y ya dejaba de ir con mis amigos para ir al taller del karting, categoría con la que competí en el torneo argentino. Después más adelante no pude ir al viaje de egresados del secundario porque estaba definiendo un campeonato en la fórmula. Fui sabiendo qué es lo que quería. Después del TC2000, cuando estuve parado dos años, mi cabeza se enfrió y pensé mucho en no cometer el mismo error porque estar detenido no sirve. Pude reflexionar que por ahí conviene ir a pasos más lentos y firmes. Para mí fueron dos años duros y no quería ni prender la televisión, pero siempre pensé en positivo y que iba a volver, y de la mejor manera logrando la Copa Bora y los subcampeonatos en el Top Race Junior.

- ¿Cómo ves el automovilismo en Argentina?

El argentino es muy futbolero, y eso ya es algo a nivel mundial. Pero también es fierrero y eso lo ves en cada carrera donde hay muchos autos y equipos.

-¿Qué autódromos disfrutás más?

-Disfruto mucho los autódromos de San Juan, Salta y Potrero de los Funes. Creo que cada uno tiene su particularidad y de cada uno me gusta algo distinto. Creo que en la Provincia tenemos circuitos increíbles como 9 de Julio que no sé si se aprecian tanto desde afuera. Por ejemplo está Concepción del Uruguay y el de Concordia que es muy técnico, la vuelta es muy grande y no te permite margen de error. Ahora están los circuitos nuevos de San Nicolás y el Villicum (San Juan).

-¿Qué categorías mirás del exterior?

-Me gusta mirar mucho lo que es el DTM, el campeonato mundial de turismo WTCC. Prefiero y disfruto más el auto con techo.

-¿Qué piloto tenés como referente?

-Gabriel Ponce de León. Desde muy chico que lo miro, empecé a seguirlo y saber cómo hizo para llegar a donde llegó, que es muy admirable. Me gusta su capacidad de pensar, su frialdad y lo admiro mucho. Hoy somos muy amigos y verlo desde al lado me hizo dar un gran salto en lo deportivo, ya que no tiene problema de trasmitir experiencias y abrirse. Tiene un gran corazón y una humildad muy grande. El sueño mío es también correr a los niveles que él logró y salir campeón.

-¿Algún corredor internacional?

-Ayrton Senna. Lo miré mucho en las series, en videos y cámaras a bordo, además de que me contaron sobre él. Es un distinto y siempre dijo que iba un poquito más que todos, al límite. Yo que soy piloto, verlo me genera muchas cosas y escucharlo es un incentivo extra.