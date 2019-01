Federico Pérez: “Hace doce años que sueño con estar arriba de un TC"

El Correcaminos de Junín, Federico Pérez, tiene la autorización para integrar el lote de pilotos de Turismo Carretera. Lo que no tiene confirmada es su participación. El juninense quiere hacer su debut como piloto titular en la categoría más popular que tiene la argentina pero para eso dependerá pura y exclusivamente del presupuesto que consiga. Recordemos que Federico fue parte del TC en las carreras especiales. Corrió como invitado de Gabriel Ponce de León y de Facundo Ardusso.

En las últimas horas, el más ganador del TC Pista, en la temporada 2018, escribió en sus redes sociales una carta dirigida a sus seguidores y a la gente que lo acompaña permanentemente. En la misma deja bien claro que hay intenciones de estar en un TC, de lo complejo que es y del esfuerzo que hará. Acá su carta:

“Hace 12 años que sueño con estar arriba de un TC. Di todo. Les juro, di todo. Con mi grupo dejamos todo para poder estar. A dos semanas del arranque, -habiendo logrado el Subcampeonato en TC Pista, no puedo confirmar qué voy a hacer en 2019. Siempre me fue difícil, muy difícil ¿qué es? ¿Es un fracaso? No lo creo. Logré el ascenso, pero aún así, hoy no puedo llevarlo a la práctica. Estoy agradecido con todas mis publicidades; con todos a los que molesto, porque a veces siento eso. Les agradezco por la gran mano que me dieron siempre, en cada momento".

"Agradezco a la peña del correcaminos y les agradezco a todos los que se toman un segundo para darme su aliento. A los juninenses; a mis amigos y a mi familia. ¿Que si voy a seguir soñando? Sí, obvio!!! Qué esperan que diga: Esta es mi ilusión, mi pasión y por eso voy a seguir peleando por ejercerla, como lo hice siempre: tanto en lo humano como en lo profesional. Esta es mi situación deportiva a la fecha. No me he rendido. Tengo fe!!! Ya vamos a festejar!!! Abrazo gigante a todos”.

El TC entra en la cuenta regresiva y en 10 días se estará instalando en el autódromo de Viedma. Allí la categoría dará inicio a un nuevo torneo. Si bien, en este caso, Federico manifestó no tener nada cerrado no significa que no tenga conversaciones. Carburando pudo confirmar que más de una estructura lo llamó para incorporarlo pero su llegada la definirá el acompañamiento publicitario que tenga. Hoy para Pérez estar en el TC es un sueño. Mañana puede ser una realidad.