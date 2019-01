Largan hoy el Rally Dakar 2019, que esta vez no pasará por la Argentina

El tradicional Rally Dakar se largará hoy sin caminos de la Argentina en su trazado y con el menor número de pilotos de nuestro país desde que la competencia se mudó a Sudamérica en 2009.

Este año el Dakar se desarrollará íntegramente en Perú, con partida simbólica en la capital Lima; primer tramo el lunes Lima-Pisco y último con ese sentido inverso el jueves 17.

En total serán diez etapas de carrera, de la que tomarán parte apenas 26 pilotos argentinos en sus cinco categorías.

Kevin Benavídez, subcampeón 2018, liderará la legión en motos junto a su hermano Luciano, Franco Caimi, Diego Duplessis, Alberto Ontiveros, Fernando Hernández, Matías Notti, Leonardo Cola y Sebastián Urquía.

En cuatriciclos correrán Nicolás Cavigliasso, Jeremías González Ferioli, Carlos Verza, Martín Sarquiz, Gustavo Gallego, Julio Estanguet, Santiago Hansen, Manuel Andújar y Gastón Mattarucco.

El chaqueño Juan Manuel Silva será el único representante en UTV (Vehículos utilitarios todo terreno) y Federico Villagra, en camiones.

Finalmente, en autos, pilotearán Orlando Terranova, Martín Maldonado, Omar Gándara, Ramón Nuñez, Nicolás Ricardo Zingoni, y Adrián Santos.

Argentina se quedó sin Dakar 2019 en mayo pasado cuando el director de la prueba, el francés Etienne Lavigne, anunció que no había llegado a un acuerdo con las autoridades del país por razones presupuestarias.

Desde que el Dakar recaló en Sudamérica en 2009, Argentina fue el único país que lo había albergado en sus diez primeras ediciones y también el que más largadas y llegadas tuvo: las de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016.

Historia de vida: un parapléjico correrá con su moto KTM

Cada Dakar lleva consigo diferentes historias de vida, y una de ellas es la de Nicola Dutto, quien este año se convertirá en el primer piloto parapléjico en correr esta extenuante prueba dentro de la categoría Moto.

El italiano sufrió un accidente en 2010 cuando disputaba el Campeonato Europeo de Bajas, allí una caída a 150 km/h le provocó diferentes lesiones de gravedad. La recuperación fue dura, pero sin rendirse, Dutto se propuso volver a la competición.

Primero fue sobre un buggy adaptado y desde ese entonces fue por más. Inspirado en el piloto parapléjico de motocross Doug Henry, sus ganas de volver a una moto se fueron acrecentando, hasta hacerlo realidad.

El camino no fue fácil, ya que también debió luchar contra las restricciones impuestas por la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), que no brinda licencia a pilotos en silla de ruedas. Es por ello que acudió a la Real Federación Motociclista Española (RFME) para poder competir en todas las pruebas con licencia española, donde finalmente se la concedieron.

En 2012 disputó la Baja Aragón, sumando distintas experiencias tales como la Baja California, la Vegas to Reno, el Mundial de Bajas, el Rally Merzouga y el Rally de Marruecos. Lo de Merzouga fue una experiencia que no olvidará, allí llegó a caerse 30 veces por etapa, pero Dutto llegó a la meta tanto ahí como meses más tarde en Marruecos.

“La mentalidad deportiva te ayuda muchísimo, sobre todo la del piloto de off road que está acostumbrado a afrontar dificultades todos los días. El momento en que aceptas con la cabeza una nueva condición, es como si hubieras pasado con la moto un obstáculo y vas adelante”, señaló quien disputará el Dakar con una moto KTM adaptada.