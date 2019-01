Al-Attiyah lidera el Rally Dakar en autos

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) ganó ayer la primera etapa del Dakar-2019 de 331 kilómetros, 84 de ellos cronometrados, entre Lima y Pisco, y de pasó tomó la delantera en la clasificación general.

Al-Attiyah, ya coronado dos veces en el célebre rally, firmó un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 41 segundos y aventajó a los dos coches Mini: el del español Carlos Sainz por 1 minuto y 59 segundos, y el del polaco Jakub Przygonski, con otro segundo adicional.

"Siempre es bueno ganar, estoy contento con el auto, estoy satisfecho", declaró un feliz Al-Attiyah. "El coche progresó en comparación con el año pasado, conocimos el terreno, pasamos varias veces por esta región. Sabíamos a dónde íbamos, era perfecto tener un poco de velocidad, pero no demasiado, tuvimos que empujar, ese era el plan", resumió el catarí.

El veterano francés Stéphane Peterhansel, también de Mini, terminó séptimo a 2 minutos y 57 segundos, mientras que Sébastien Loeb (Peugeot) finalizó 13ro a 6 minutos y 7 segundos.

Los favoritos lo habían prometido: no atacarían fuerte de entrada. Y no solo porque el ganador de la primera etapa debe abrir la segunda, sin disfrutar del trazado de las motocicletas, que tradicionalmente salen primero.

Con un recorrido de lo más exigente, se trata principalmente de limitar los errores para llegar primero a Lima, el 17 de enero, al final de un Dakar que se disputa íntegramente en Perú y es cien por cien arenoso.

"No atacamos en exceso, manejamos como sabemos hacer, tranquilos", reconoció Mathieu Baumel, el copiloto francés de Al-Attiyah. "Ahora, sabemos que mañana (por hoy), corremos el riesgo de perder uno, dos o tres minutos... quizás más. Siempre es un poco complicado cuando no hay rastros", añadió Baumel.



Quintanilla fue segundo en motos

En la categoría de motocicletas, el español Juan Barreda Bort (Honda) ganó la primera etapa con un tiempo de 57 minutos y 36 segundos. Barreda, de 35 años, se llevó su 23a etapa en la historia de la carrera con 1 minuto y 34 segundos de ventaja sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) y 2 minutos con 52 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

El primer francés, Adrien van Beveren (Yamaha), fue cuarto, tres segundos después del norteamericano.

Hoy, el Dakar-2019 se traslada a San Juan de Marcona para una etapa de 553 kilómetros, 342 de ellos cronometrados.