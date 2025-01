En un año de elecciones y sin obra pública, Petrecca se enfoca en el desarrollo privado

La motosierra pasó por la obra pública y eso no es novedad. Hasta diciembre del año pasado, la inversión directa del Estado nacional había caído más de 70% en términos reales y las transferencias de capital a las provincias se frenaron casi a cero.

Mientras desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires advierten constantemente sobre la “asfixia financiera y económica” que ejerce el Gobierno nacional contra la administración de Axel Kicillof y es poco lo que llega a los 135 partidos bonaerenses.

Ese contexto hace que, prácticamente, no lleguen obras de relevancia a los municipios. Y las que estaban en marcha se encuentran detenidas.

La situación hace que los intendentes se replanteen la forma de gestionar y administrar, en un año muy particular, ya que tendrá elecciones de medio término y resulta fundamental mostrar a la sociedad mejoras estructurales en el distrito en busca de captar el voto.

En Junín, el intendente Pablo Petrecca, parece haber decidido que, si espera que las obras de peso lleguen desde Nación o Provincia, será poco lo que se haga en el pago chico.

Por eso, su mirada está enfocada en el desarrollo público-privado mientras de reojo observa la llegada del bicentenario de Junín.

En esa línea se enmarca la Zona de Actividades Logísticas (cuyos lotes ya están en venta), la nueva terminal de ómnibus (que incluye cambios al proyecto original para incluir un centro comercial), el aeródromo con inversión privado, el proyecto de convertir el Parque Natural Laguna de Gómez en una villa turística y el desembarco de Mostaza (muy próximo a abrir sus puertas).

En síntesis, el intendente y su equipo de trabajo han apuntado a la necesidad de colaboración pública privada, planificando desarrollos industriales, turísticos y comerciales, con varios proyectos en marcha y un futuro previsible para atraer inversiones para mostrar gestión en épocas de muy poca obra pública.

Parque industrial y Zona de Actividades Logísticas

En diálogo con Democracia, Eduardo Albarello, secretario de Desarrollo Económico de Junín, quien dio detalles sobre la marcha del municipio camino a los 200 años, con proyectos a mediano y largo plazo, en un contexto que claramente ha cambiado.

Es por eso que, desde hace poco más de seis años, el municipio viene modificando las ordenanzas de promoción industrial y habilitaciones. Para el secretario municipal, eso fue “la piedra fundacional” para el desarrollo actual de Junín.

En tal sentido, indicó que el Parque Industrial “Presidente Arturo Frondizi”, hasta 2015 se encontraba registrado en el Renpi (Registro nacional de parques industriales) de menos de 50 empresas. A fines del año 2023, el registro ya contaba con 96 registradas.

A pesar de haber sido creado en 1979, el sector carecía de obras de infraestructura básica. Por eso, la actual gestión realizó una obra completa de cloacas, agua corriente, un pozo de bombeo cloacal, luminarias LED, colocación de un alambrado perimetral, cordón cuneta, fibra óptica, cámaras de vigilancia en el acceso y perimetrales y pavimentación.

Eso hizo que no queden lotes libres en el parque, por lo que se prevé la creación de un parque nuevo y la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Ello conllevó que uno de los puntos presentados el mes pasado en un máster plan por el jefe comunal tiene que ver con la ZAL.

En este caso, el proyecto público-privado tiene ya un largo recorrido. El 19 de julio de 2023, se realizó la firma de escritura con representantes de la empresa Soluciones Químicas S.A., para comenzar con el desarrollo de la ZAL.

Desde el municipio aseguran que ello permitirá a Junín generar condiciones para albergar más empresas, generando así un fuerte impulso al desarrollo productivo de la ciudad y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Este proyecto fue impusaldo porque el actual parque industrial cuenta con ocupación plena, por lo cual existía la urgencia de contar con un espacio de estas características, tanto para la reubicación de empresas que quedaron dentro del casco urbano, como para los emprendedores que quieren crecer y las empresas que desean radicarse en la ciudad.

El sitio se encuentra ubicado en un lugar estratégico, donde confluyen dos rutas nacionales (la 188 y la 7) y una provincial (la 65), fundamentales en el transporte de mercaderías, uniendo los océanos Pacífico y Atlántico.

El predio cuenta con 32 hectáreas, subdivididas en 136 lotes de 1.000 y 1.500 metros cuadrados y la comercialización de los mismos está a cargo de Carnelli Inmobiliaria.

Se trata de un proyecto privado cerrado que cuenta con diferentes servicios. Entre ellos, calles internas para tránsito pesado de 8 metros de ancho, cerco vivo perimetral de cada lote, red de agua corriente, barrera forestal a lo largo del perímetro, red eléctrica e iluminación led cada 30 metros, entre otros.

Albarello explicó que “la idea de la gestión es que todo lo que tenga que ver con producción vaya para el lado de la Ruta Nacional 188”. Y sumó: “Es importante la intervención del privado, pero el Estado le tiene que dar el contexto para que el privado pueda invertir. En un país donde no hay previsibilidad, no hay cuestiones claras, es muy difícil que el privado se anime porque no hay largo plazo”.

En cuanto a la comercialización, el funcionario adelantó que “hay más de 15 lotes vendidos”. Y sobre el desarrollo, explicó que contará con una zona comercial sobre la Ruta 65; mientras que sobre la Ruta 188 se instalará todo lo que es la zona de actividad logística.

La terminal

En aquella presentación que hizo el intendente Petrecca, también se expuso el nuevo proyecto de la terminal de ómnibus más el complejo comercial y un desarrollo sobre la ribera del Salado.

En este proyecto público- privado, al igual que en la ZAL, también interviene la empresa Soluciones Químicas S.A., la cual se haría cargo de la administración de la terminal, sin cobrar costos de administración al municipio.

El proyecto presentado por la empresa privada, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo municipal, incluye el centro comercial y un hipermercado Carrefour, que estarán ubicados parcialmente en el edificio ya concluido y otro sector en una nueva edificación que aún debe construirse.

La ZAL tendrá 136 lotes de 1000 a 1500 metros cuadrados, que ya se están comercializando y hay 15 vendidos.

En tanto, los locales tendrán vista a la Ruta Nacional 7 y a la Circunvalación y prometen generar un nuevo paisaje en el ingreso a la ciudad, con gran movimiento comercial.

“Tenemos una buena oportunidad por delante. Ahora la responsabilidad es de nosotros y ver cómo la gestionamos. Entiendo que estamos ante un futuro un poco más previsible, eso ayuda, sobre todo cuando se habla de inversión. Vamos a llegar al bicentenario con varias cuestiones de las que estamos hablando concretadas”, comunicó Albarello.

La espera por la finalización de la terminal lleva más de diez años desde su inicio y atravesó dificultades políticas económicas y burocráticas.

El proyecto se aprobó en el Concejo Deliberante en 2012, se empezó a ejecutar en 2013 y el plazo inicial de la obra era de 18 meses. Tras varios contratiempos, denuncias por el impacto medioambiental y cruces políticos, la mega obra se demoró durante largos años.

La Laguna de Gómez

La idea es transformar el espacio del Parque Natural Laguna de Gómez en un destino turístico con más servicios, ampliar la capacidad hotelera y generar nuevos espacios a través de otro proyecto público privado.

La iniciativa procura dar mayor potencialidad al Parque Natural y transformarlo en una Villa Turística, en un espacio donde no solamente sirva de recreación para los juninenses y visitantes, sino que también ofrezca todas las comodidades a más turistas para que puedan alojarse y pasar más días.

Consultada al respecto por Democracia, la arquitecta Laura Franco, subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio del Municipio, señaló que "lo que se busca es empezar a dotar con mayor equipamiento, infraestructura y mejorar el desarrollo que se viene dando".

El planteo contempla la realización de un plan integral que incluya todos los terrenos que forman parte de la parte municipal de la Laguna de Gómez, desde la Ruta 188 hasta el sector donde está la Hidrobiológica. Es decir, todo el borde de uso público, donde haya acceso de la comunidad en general. “La idea es que queden bien definidas las distintas áreas y puedan incorporarse distintos tipos de desarrollos que permitan generar ingresos en su desarrollo para poder ponerle toda la infraestructura y el equipamiento que la laguna necesita”, explicó la arquitecta.

Es decir que la meta es poder transformar el sector residencial en una Villa Turística con toda la infraestructura que necesita, incorporando algún sector más y otras parcelas. “Por otro lado, también buscamos generar espacios donde pueda venir una inversión privada para turismo, para hotelería, básicamente, que permita también generar otro tipo de movimiento en la Laguna”, dijo Franco.

Eso teniendo como objetivo que la Laguna sea un espacio de calidad, que la valoración del medioambiente sea lo primordial, pero que pueda estar disfrutada en mejores condiciones por todos los que quieran acceder, tanto de afuera como locales. “Cuando hablo de infraestructura hablo de agua, cloaca, mejorar las condiciones de los caminos, la iluminación y también mejor equipamiento en la costa que permita lugares donde estar y con mejores condiciones para el disfrute”, remarcó la subsecretaria.

En tanto, Albarello contó que “la idea es continuar con el esquema de cuentas afectadas, de retroalimentación”. Es decir, que lo recaudado se va a afectar a obras en el lugar. “El esquema que se plantea para todo esto que es similar en algunos casos al del parque industrial. La idea es que, en la Laguna, todo lo que se genere sea invertido en la Laguna”, explicó.

Además, habrá otros proyectos que, en particular, irá a obras de la ciudad como asfalto, cloacas y agua, entre otras. “Es importante que el Estado municipal siga adelante con la obra porque el vecino la requiere”, admitió.

“Hay privados interesados en invertir en la Laguna. En ese proyecto deberá convivir lo nuevo con lo viejo. Por eso será necesario hacer una buena planificación porque el lugar ya tiene gente viviendo. Por eso, lo que proponemos es un esquema de servicio”, expresó el funcionario municipal.

El aeródromo

Desde el Departamento Ejecutivo son optimistas porque aseguran que hay varios empresarios interesados en invertir en el distrito.

Otro de los proyectos que busca sumar la pata privada es la puesta en valor del aeródromo para que, en un corto tiempo, pueda recibir vuelos comerciales.

“Hay interesados en apostar al aeródromo y eso muestra que hay muy buena receptividad con los proyectos que tiene el gobierno de Junín en llevar adelante. Por supuesto que no todos son en el corto plazo, ni de las mismas envergaduras y complejidad, pero sí resulta un gran desafío para todas las partes”, aseveró el secretario.

Cabe recordar que en marzo del año pasado el espacio volvió a quedar operativo luego de más de 12 años de inhabilitado, cuando el ANAC levantó la clausura de la pista, permitiendo la operatoria de aeronaves de hasta 5.700 kilos.

Una vez resuelto ello, el paso siguiente con el que aún resta trabajar es con el balizamiento de la pista para que se puedan realizar vuelos nocturnos. Y otra cuestión, no menor, tiene que ver con la puesta en valor de toda la infraestructura que es parte del aeródromo, como servicios, hall, y demás. Para ello, se conoció que desde el gobierno local se efectuó un pedido de asistencia financiera que permita avanzar con el balizamiento. Además, el presupuesto 2025 cuenta con una partida para destinar fondos a las mejoras estructurales.

La presentación se realizó por escrito y estuvo firmada por el intendente Petrecca, quien, en la nota efectuó el pedido de la asistencia al Ministerio para "la concreción del balizamiento".

En tanto, Perla Casella, secretaria de Coordinación del Gobierno de Junín señaló días atrás que “el balizamiento y la obra de infraestructura del edificio existente son los dos próximos pasos a cumplir”.

Según explicó “el equipo de Obras Públicas ya hizo el relevamiento, el cómputo, el presupuesto, todos los pasos previos para licitar y eso se incluye en el presupuesto del año que viene, como el balizamiento”.

Consultada sobre las gestiones a la Provincia, la funcionaria señaló que “más allá de que si tratamos de trabajar en conjunto con Provincia, nosotros avanzamos con la intención de que esto se resuelva. Vamos a trabajar con la Provincia, pero en todo caso queremos tenerlo previsto y que si o si avance”.

Abre Mostaza

La popular cadena de comida rápida Mostaza abrirá un nuevo local en Junín en un predio de 5 mil metros cuadros, en avenida de Circunvalación, entre Yanquelén y Juez Pérez.

“La empresa está haciendo el relevamiento de los recursos humanos, tienen una capacitación por medio en otra locación antes de abrir, y calculo que para fines de enero o principios de febrero debería estar funcionando”, anticipó el secretario.

Con un importante espacio destinado al estacionamiento de vehículos y el tradicional tótem con el logo de la firma -que ya es la segunda empresa de fastfood más importante del país, solo detrás de la multinacional McDonald´s-, el proyecto contempla un sector con mesas al aire libre y canteros con mucho verde.

En el frente, la “M” gigante de la cadena gastronómica dará la bienvenida al salón, que contará con los sillones, mesas y sillas señeros del local.

El establecimiento contará con un diseño moderno y acogedor, combinando elementos contemporáneos con un toque urbano, creando un ambiente cálido y sofisticado.

La construcción del local está terminada, por lo cual el Municipio dispuso en su momento sus maquinarias para preparar el acceso al lugar.

La obra vial –parte que le tocó al municipio- consistió en la extensión de la traza, dándole continuidad a la calle Discépolo, colectora de avenida de Circunvalación.

Para eso fue necesario realizar tareas de reconstrucción del alcantarillado, de manera de poder prolongar el canal para admitir la nueva calle, y permitir un correcto radio de giro para los que ingresan a Yanquelén. Además, se hizo el movimiento de suelo para que la calle Discépolo se prolongue, y el correspondiente cordón cuneta.