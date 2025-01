Prevención de siniestros viales: endurecerán sanciones a motociclistas por conductas temerarias

En Junín se aprobó una nueva ordenanza para endurecer las sanciones a motociclistas que lleven adelante una conducta temeraria, o bien por incumplimiento de las normas de tránsito.

Esta nueva normativa incluirá la posibilidad de realizar allanamientos en causas relacionadas con picadas ilegales así como secuestros de motos con caños de escape antirreglamentarios, entre otras acciones ilegales. De esta manera, el Municipio contará con más herramientas para poder avanzar con los controles y sanciones por el no uso del casco por parte de los motociclistas, la obligatoriedad y cumplimiento de la venta de motos con el casco respectivo.

Vale recordar que al momento de presentar los proyectos aprobados por los concejales, el intendente Pablo Petrecca había indicado que "poder contar con ordenanzas que nos den más herramientas para seguir mejorando el tránsito y cuidar la vida de los juninenses es muy importante”. “Esto que estamos haciendo tiene que ver con lo que nos piden los vecinos y con seguir mejorando el tránsito todos los días", indicó.

"La seguridad vial es un eje de gestión, lo es desde el 10 de diciembre del 2015 y, por eso, hemos llevado a cabo una firme política de Estado en ese sentido, basada en la educación, revalorizando la Agencia de Seguridad Vial, creando el Departamento de Educación Vial e impulsando el programa Voy Seguro, donde junto a Estrellas Amarillas se han dado charlas a más de 70000 vecinos. En paralelo, hemos avanzando con una fuerte inversión en cartelería, señalización, semáforos y obras de infraestructura para mejorar la circulación y hacerla más segura. A esto, hay que sumarle el transporte público", detalló.

Por otra parte, el jefe comunal sostuvo que “aún hace falta más”. “Las normas tienen que ser claras y, a partir de allí, quien no las cumple debe ser sancionado. Por eso decimos que el motociclista que no usa casco no podrá circular ni cargar nafta; quien use el celular mientras conduce, tenga conductas temerarias que pongan en riesgo sus vidas o la de terceros, no lo haga con el cinturón de seguridad o cruce un semáforo en rojo será sancionado", explicó.

Estas ordenanzas, luego de ser presentadas y avaladas por representantes de la sociedad, tuvieron además el aporte de distintos actores y sectores vinculados a esta temática, quienes también hicieron sus apreciaciones, las que fueron volcadas en los proyectos que finalmente se aprobaron ayer en el Concejo Deliberante, donde los ediles, a su vez, hicieron sus contribuciones.

Como se dijo, además de dotar al Municipio de más herramientas para el control y la sanción, se regularán costumbres que hasta el momento no tienen legislación ni provincial ni nacional.