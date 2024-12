Empresas juninenses, aún con incertidumbre, pero con moderado optimismo para el 2025

El 2024 ha sido un año de altibajos para las pequeñas y medianas empresas juninenses, que han enfrentado un panorama económico desafiante. Sin lugar a dudas, a lo largo de este año, han tenido que lidiar con distintos tipos de impactos: desde el tipo de cambio hasta una caída en la demanda.

Cabe destacar que las PyMEs contribuyen de manera significativa a la economía– tanto local como internacionalmente – impulsando la innovación y la creación de empleos. Están continuamente buscando nuevos mercados geográficos para maximizar su crecimiento comercial.

En este contexto, Democracia ha consultado a Gustavo Marsetti, uno de los titulares de la firma “EyC materiales de construcción”, quien ha reflexionado sobre los principales factores que marcaron el devenir productivo en Junín, durante este año y estableció cuáles son las perspectivas que se abren hacia 2025.

“Empezamos este 2024 con mucha incertidumbre; no se sabía para dónde iba a salir andando el país, en general. Todos los comerciantes y empresarios de la ciudad se fueron adaptando para mantener vivas sus empresas, sus pymes y sus comercios. Al principio, algunos hemos podido sobrellevar la situación y otros han tenido que cerrar”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que en la actualidad “se percibe un panorama más estable, con una creciente que es muy lineal, pero hacia arriba, y al menos nos deja conformes en cuanto a crecimiento”.

En relación a su rubro, puntualmente, sostuvo que confía en una reactivación “cerca de marzo”. “Siempre los meses de diciembre, enero y febrero son meses bajos, de vacaciones; donde la gente ya está pensando en el nuevo año y quizás no invierten mucho en su hogar o no hay nuevas obras arrancando. Más allá del párate de la obra pública, se están viendo algunas pequeñas activaciones”, indicó.

A su juicio, “en marzo posiblemente tengamos un panorama un poco más alentador, de cara a sobrevivir; que es lo que la mayoría de las veces hacemos los comerciantes y los empresarios. Quizás en marzo podamos pensar un poquito más en el crecimiento de nuestras empresas”, explicó.

“A lo largo de 2024, nuestra firma ha podido sobrellevar la situación y eso no es malo”, remarcó Marsetti, aunque hizo hincapié en el accionar de los proveedores. “Con la apertura de las importaciones y con un comercio un poco más libre, los proveedores se encuentran con mucha mercadería y están ofreciendo muchas promociones. No tocan la lista de precios, pero sí realizan promociones por compra, volumen, por distintos motivos. Este escenario se está dando con la baja del dólar y el sobrestock. Nosotros tenemos que estar ágiles para poder aprovecharlo, salir adelante y poder brindarles a nuestros clientes la mejor opción”, detalló.

“Hay expectativas para el próximo año”

Por su parte, José Molinari, de Electricidad Junín y presidente de la Cámara Pyme del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Capynoba) profundizó en la situación de las PyMes locales y realizó el balance anual.

“Por un lado, estuvo el sector comercial y el sector de los servicios, que sufrió un daño complejo porque hubo una caída de consumo, de ventas. Además, los costos fijos, los costos operativos crecieron. Entonces, es una fórmula que complica la situación de las empresas”, indicó.

Sin embargo, sostuvo que, en el sector industrial, “si bien se registró un primer semestre malo, la situación mejoró en el segundo y generó muchas expectativas en dicho ámbito”.

En relación a la proyección para el 2025, dijo que “hay expectativas”. “La palabra es incertidumbre, pero sin dudas, todos queremos que esto mejore, que cambie, que se levante el consumo, que empecemos a vender todos. Pero la palabra exacta es incertidumbre”, explicó.

Consultado por las acciones y estrategias que se emplean cuando hay “necesidad de venta”, detalló que “son las de siempre, pero en este contexto, quizás, se vuelven un poco más agresivas, pero no es más de lo que ya venimos haciendo normalmente; que es estar con la gente, con los vendedores en la calle, en las redes”. “Pero cuando no hay mercado, no hay mercado. Esa es la realidad. Vos podés llegar a tomar un poco de la porción de otro, el otro también puede tomar un poco de la tuya, pero las acciones en general son las que se hacen normalmente”, concluyó.

“El balance de este año ha sido positivo”

Para Laboratorios Arbo S.R.L., el 2024 ha sido un antes y un después que se terminó de materializar con la inauguración de su nueva planta, situado en el Parque Industrial de Junín, en septiembre. La empresa cuenta con más de 40 años de trayectoria en elaboración de productos biológicos de calidad y ha mantenido un crecimiento sostenido durante todos estos años.

En diálogo con este medio, el gerente general Franco Boiardi sostuvo que el balance de este año “ha sido positivo”. “Terminamos de inaugurar una planta que tiene 40.000 litros de fermentación de capacidad; lo cual nos convierte en una planta muy grande para lo que es Argentina y para la producción que nosotros hacemos”, explicó.

En ese sentido, detalló que “este nuevo espacio cuenta con un galpón que tiene 3mil m2; la nave principal. Tiene todo nuevo; laboratorios, oficinas. Sumado a dos galpones anexos que suman mil m2 más. Para nosotros es un gran avance y es una tranquilidad. Decidimos hacer algo bien grande y coherente con nuestras necesidades, allí en el Parque Industrial”.

Por otro lado, indicó que la empresa “ha aumentado la facturación, tanto en el mercado interno como en las exportaciones”.

En cuanto a las expectativas para el próximo año, aseguró que la idea “es poder crecer aún más en facturación, porque vamos a estar todo el año en la planta actual y tenemos más posibilidad de crecer con muchos clientes nuevos”.

Según relató, el crecimiento de la empresa también se está reflejando en la contratación de nuevo personal. “Ya empezamos a sumar gente a lo largo de este año; la empresa creció bastante en su nómina y el año que viene seguirá creciendo. Nuestras perspectivas para el 2025 son muy buenas”, remarcó. Y agregó que “en enero pensamos renovar toda la flota de vehículos”.

Cabe destacar que Laboratorios Arbo exporta “el 65% de su facturación, aproximadamente”, según estableció Boiardi.

“Exportamos a Estados Unidos, Sudáfrica, Rusia, Israel, Colombia, Ecuador e Italia y estamos empezando a trabajar con Paraguay, pero eso es muy incipiente; nuestros distribuidores de Sudáfrica llegan a países como Zambia, Zimbabue y Mozambique”, puntualizó.

A pesar de la coyuntura económica que ha atravesado al país, a lo largo de este año, Boiardi expresó que para Laboratorios Arbo “ha sido muy positivo en general pero que ha llevado meses”. “Por suerte, desde hace varios años, venimos independientes del contexto nacional. Por otro lado, el sinceramiento de los precios y del tipo de cambio nos favoreció bastante. Hace varios años que estamos como aislados de la coyuntura. Por eso hoy no somos un testigo de la realidad del país”, destacó.

Por último, indicó que “los desafíos para el próximo año es sumar más personal, nuevos mercados y nuevos clientes; y aumentar la facturación”.

“El objetivo es seguir afianzando este crecimiento”

En pleno Junín, allá por 1962, nacía una idea que hoy se erige como un gigante en el mercado de electrodomésticos argentino: Naldo. Desde sus comienzos, esta cadena creció no solo en tamaño -con más de 90 sucursales de punta a punta del país-, sino también en su compromiso con la calidad de los productos que vende y el vínculo con los clientes.

Según explicó el gerente de Marketing, Luciano Ares, el 2024 “fue un año distinto”. “Empezó con un poco de incertidumbre, a raíz del cambio de gobierno, pero por suerte las cosas se fueron acomodando y pudimos continuar con el crecimiento que Naldo viene teniendo desde los últimos años. Pudimos abrir seis sucursales y para el próximo año el objetivo es seguir afianzando ese crecimiento”, aseguró.

Al respecto, indicó que los desafíos para el 2025 es “seguir posicionándonos como uno de los retail más importantes de la Argentina, llegar a las 100 sucursales, y en cuanto al e-commerce, seguir también mejorando la experiencia de compra del cliente; para lo cual estamos incorporando bastante tecnología e inteligencia artificial como para que eso se dé”.

“Dejar de esperar y atacar al mercado”

El contador y consultor Abel Arostegui se encuentra al frente de Pyme360; una consultora juninense que se dedica a organizar y profesionalizar empresas pymes, en diversas partes del país.

Al respecto, Arostegui remarcó que se ha observado “una gran preocupación – por parte de las pymes – por enfrentar los gastos fijos mensuales debido a la baja en las ventas, especialmente en empresas con grandes estructuras”.

“Tanto a nivel local como nacional, la caída en las ventas de las pymes ha generado un proceso de análisis y replanteamiento de estrategias y procesos por parte de las direcciones. En los últimos meses, las empresas se han enfrentado a una menor afluencia de público en sus locales, lo que ha dado lugar a que el personal de ventas tenga más tiempo libre. Este cambio ha generado un nuevo reto: ‘Dejar de esperar y atacar el mercado’”, indicó.

Respecto a los desafíos que ha traído aparejado este 2024, para los empresarios locales, Arostegui sostuvo que “se ha observado la implementación de un cambio significativo: pasar de un modelo de ventas receptivas, donde se espera a que los clientes lleguen al local, a un enfoque de ventas proactivas”.

“En este modelo, los vendedores contactan a los clientes utilizando bases de datos, realizando llamadas en frío, correos electrónicos y otras estrategias. Aunque este cambio puede parecer sencillo, ha mostrado cierta complejidad, ya que no todos los vendedores están preparados o tienen las competencias necesarias para realizar ventas proactivas.

No obstante, este proceso ha generado buenos resultados, aumentando los negocios y mejorando la relación con los clientes”, explicó.

“Una conclusión clave que hemos obtenido es que, más allá del entorno económico, las empresas exitosas son aquellas que miran hacia adentro, identifican sus debilidades y trabajan para mejorarlas. La diferencia la marcan las organizaciones autocríticas, que se atreven a salir de su zona de confort, explorar nuevos horizontes, mejorar sus estrategias, adaptarse y buscar el progreso”, concluyó.

Panorama provincial

El vicepresidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y empresario juninenses, Carlos Capelleti, analizó el panorama económico que atravesaron las Pymes a nivel provincial y sostuvo que durante 2024, “las principales variables que marcaron el rumbo de la microeconomía fueron la inflación alta, las elevadas tasas de interés y la caída en el consumo”.

Sin embargo, con el paso de los meses, el escenario cambió totalmente y como resultado “se modificaron fuertemente las variables macroeconómicas, las cuales comenzaron a encaminarse”. “Tanto el índice de inflación, como la tasa de interés de referencia del Banco Centro, como el precio del dólar y la caída del riesgo país”, explicó.

En tanto, de cara al 2025, aseguró que “lo que hay que mejorar es el consumo interno”. “Que tengamos una tasa de interés más accesible, que los bancos tengan una capacidad prestable muy superior. Así que la esperanza para el año que viene es que siga cayendo el nivel de inflación, el nivel de tasa de interés y que empiece a aparecer la recuperación del consumo del mercado interno”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que para que se concrete dicho panorama “hacen falta dos variables; que el poder adquisitivo del sueldo le vaya ganando a la inflación y el poder adquisitivo de los jubilados vaya en esa misma línea”, remarcó.