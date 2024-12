El mercado de autos 0 km. de Junín cierra el mejor de los últimos seis años

El mercado automotor local tuvo durante 2024 muchos altibajos al igual que lo ocurrido en el ámbito nacional. Luego de un primer semestre complicado, las ventas comenzaron a resurgir y, en la segunda mitad del año, todo comenzó a cambiar.

Siempre teniendo en cuenta que el rubro atraviesa un marcado contexto de crisis, puede decirse que, a pesar de ello y a falta de los números de diciembre, este año ya superó las ventas realizadas durante 2023. Pero no solo eso. Inclusive 2024 se convirtió en el mejor de los últimos seis años. Las 1184 operaciones realizadas en once meses ya superan a las 1076 del año pasado. También a las 966 inscripciones de 2022, las 1031 de 2021, las 996 de 2020 y a las 1179 de 2019. Claro que sigue lejos del mejor año de la década, que fue 2017, con un registro de 2380 operaciones.

Las comercializaciones de unidades vendidas durante octubre 2024 en Junín posicionaron al mes como el mejor del año, pero sólo fue un pico que estuvo acompañado de un septiembre aceptable.

Los números de noviembre detallados por el Registro de la Propiedad Automotor nuevamente fueron hacia abajo y se convirtió en el peor mes del último trimestre, ya que el mes pasado se registraron 141 inscripciones iniciales, contra 192 en octubre y 146 en septiembre.

Esto significa que la venta de autos 0km.. tuvo una caída mensual del 26,6%. Y eso no es todo, porque si la comparación es anual, los datos también son negativos y marcan una merma en las operaciones del 15%. Paradójicamente, 2024 es mucho mejor que los últimos cinco años, revelando las serias dificultades que le tocó atravesar al sector que parecen quedar atrás y, hacia adelante, 2025 asoma como un año más que prometedor.

Una marca que se afianza

Raúl Labrone, gerente de Montanari, aseguró que “el balance del año es muy positivo” y destacó que “se vendió más de las expectativas que había porque se lograron estabilizar los precios”. “Hace dos o tres meses que venimos con precios estables y eso es tremendo para nosotros porque hacía mucho tiempo que no recordábamos los precios mes a mes”, aseveró.

Labrone destacó que “Ford tiene toda la línea nueva y con la Ranger dio un paso de calidad y de seguridad que no lo ha logrado ninguna de las otras marcas por el momento”.

En lo que es créditos, el gerente de Montanari récordó que cuentan con una buena tasa. “Esperamos un 2025 muy positivo y con muchas más ventas de lo que fue este año. Si bien no tengo el porcentaje exacto te puedo decir que Ford Montanari vendió alrededor de un 50% más que el año pasado”, admitió.

Respecto a los precios para lo que resta de diciembre, Labrone consideró que “van a quedar estables y lo mismo en enero”. “Creo que se viene una etapa de estabilidad de precios y más baja en las tasas. Y esperamos que el 2025 sea un año de récord de ventas”.

Diciembre récord

Diciembre promedia ventas superiores en un 40% a las registradas en 2023. La decisión de bajar los precios o no aumentarlos impulsó las operaciones de un mes tradicionalmente bajo. Luego de registrar en noviembre una baja en ventas de unidades 0 kilómetros del 1,7%, y cortar tres meses de suba de operaciones en relación a 2023, la reacción de la industria automotriz argentina fue inmediata.

Algunas marcas decidieron no aplicar aumentos en las listas de precios de diciembre, mientras otros fueron incluso más allá y bajaron el precio de los 0 km. para el último mes del año.

Se trataba de amortiguar una caída mayor aún en diciembre, ya que de octubre a noviembre las ventas bajaron un 20,5%. Si bien el fenómeno obedece en parte a la habitual estacionalidad por la cual la mayoría de los usuarios quieren patentar en enero para tener un auto un año más nuevo, los ejecutivos de las automotrices tenían claro que tendría un fuerte impacto la decisión del gobierno de eliminar el remanente del impuesto PAIS a partir de 2025, ya que el mercado entendería que, en enero, en efecto, los autos costarían más baratos que en diciembre.

Como resultado de esta decisión que adoptaron las automotrices, luego de dos semanas completas, el efecto parece apreciarse con notoriedad, ya que en el meridiano del mes ya se registran 11.200 patentamientos, lo que representa aproximadamente un 40% más que las ventas registradas luego de dos semanas de diciembre en 2023.

Si se tiene en cuenta que la baja de precio se mantiene por todo el mes, reina el optimismo en el sector automotor, tanto para los fabricantes como para los importadores. Con estas cifras, el mercado podría proyectar que, si se mantiene la tendencia, en el último mes del año se venderán unos 26.000 vehículos, y por lo tanto, el acumulado de 2024 rondaría las 417.000 unidades. De este modo, un año que comenzó con una caída del 36% en los primeros meses, terminaría el ejercicio recuperándose hasta cerrar con una baja anualizada del 7,1 por ciento.

La guerra de precios continúa

La baja de precios de diciembre fue dispar, de acuerdo a la estrategia de cada marca. Algunos bajaron incluso menos del 1% mientras otros llegaron a hacerlo en un 4 por ciento. Esto se dio especialmente en modelos importados que pagan el impuesto PAIS en la totalidad del vehículo. Los autos nacionales, en cambio, al tener una proporción de partes importadas y una de producción local, pueden bajar menos, ya que el impuesto se aplica sobre las importaciones.

Los que no aumentaron dicen que su decisión representa igualmente una baja porque están absorbiendo el crawlingpeg del 2% oficial y el índice de inflación, lo que equivale a bajar los precios un 3% en promedio, ya que este año la industria automotriz no traslado la inflación a precio de manera directa ni siquiera en los primeros meses. Contra ese argumento, los que redujeron el precio responden que su baja entonces no es del 1%, sino del 4% en un caso, o no es del 4%, sino del 7% en el caso más extremo.

Es parte de la guerra de precios que hubo todo el año, pero que se libraba en un campo invisible, ya que salvo el septiembre, cuando se redujo del 17,5% al 7,5% el impuesto PAIS, las bajas de precio para aumentar ventas venían en forma de bonificaciones o descuentos que les permitían hacer a los concesionarios. “Publicaban un precio de lista, pero en algunos modelos les permitían bajar entre un 12% y un 15% a costa de su comisión. En compensación, les daban mayor margen en otros modelos”, explicó otro gerente de ventas de una red de concesionarias.

“Las cifras de noviembre son positivas ya que ingresamos a los dos últimos meses del año, que históricamente son los más bajos en números, con un mercado que continúa con una buena inercia de oferta y demanda. Seguimos observando cómo la tendencia negativa del primer semestre se revirtió claramente, con la financiación como protagonista principal, y pareciera que empiezan a tener impacto los fondos del blanqueo, que llegan también al sector automotor, algo auspicioso que se suma a una macroeconomía ya más estable, un dólar quieto, inflación a la baja y nuevos modelos de parte de las fábricas”, dijo Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“Anhelábamos poder terminar el año por encima de las 400.000 unidades y ya faltan pocas semanas para corroborarlo, lo que nos va a permitir proyectar un enero con un piso de 60.000 unidades y empezar a planificar un 2025 con un mercado de medio millón de vehículos patentados”, agregó.

Por otro lado, las automotrices comienzan a revisar sus precios ante la inminente eliminación del impuesto PAIS, que grava con el 7,5% todas las importaciones, tanto de autos completos (CBU), como de insumos y autopartes. En enero los precios de los vehículos podrían reducirse más, por lo que muchos usuarios esperarán para realizar las operaciones previstas.

Autos usados

El mercado de autos usados también tiene un año complicado y aún resta pasar diciembre que, por lo general, suele ser el mes más flojo de todos. En este caso, las transferencias en Junín tuvieron un nuevo retroceso mensual del 30% y se suma a una caída de varios períodos consecutivos, posicionándose en el cuarto peor mes del año con 387 ventas. En tanto, si la comparación es anual, la baja se ubica en el 9,6%.

A pesar de eso, 2024 promete superar a las 1995 ventas efectuadas durante 2023, posicionándose también como uno de los mejores últimos siete años, aunque desde el sector reconocen que siguen estando muy lejos de épocas satisfactorias.

De todos modos, la venta de autos usados cayó 11,91% mensual en noviembre, aunque la comercialización creció 14,25% en comparación con igual mes del año pasado. También, en el acumulado de 2024 se registró un aumento de 3,42%. Las expectativas de todo el sector automotriz para los próximos meses son positivas en el marco de la eliminación del Impuesto PAIS.

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que el mes pasado se vendieron 151.174 vehículos usados, mientras que en igual mes de 2023 se había comercializado 132.314 unidades). En tanto, en los 11 primeros meses de 2024 se vendieron 1.584.796 unidades, lo que representa una suba considerable frente a los 1.532.371 autos que se vendieron en el mismo período del año pasado.

“El mes de noviembre mostró una desaceleración en la venta de autos usados con respecto al mes de octubre. Ante esta baja, no debemos olvidar que estacionalmente es común que esto suceda”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

“No obstante, el volumen comercializado sigue siendo importante y mantiene en terreno positivo tanto el comparativo con igual mes del año pasado como el acumulado interanual. Quedando solo un mes de ventas para que finalice el año, los datos nos indican que 2024 cerrará con un volumen superior a 2023 cuando se vendieron 1.650.000 unidades”, mencionó Lamas.

Mercado más ordenado

“En la medida que se sigan consolidando las políticas anunciadas en cuento a baja de impuestos, facilidad para comercializar con el exterior y por ende aumento de oferta de productos, vamos hacia un 2025 con un mercado mucho más ordenado y con proyecciones de consolidación en el crecimiento”, opinó el directivo.

El ranking de las 10 provincias que más crecieron en lo que va del año fueron: Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Chaco, La Pampa, Córdoba, Tierra del Fuego, Chubut y CABA. Con respecto a las que bajaron, el ranking es encabezado por Formosa, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Salta y Tucumán

Los autos usados más vendidos en noviembre fueron el VW Gol y Trend (8.210 unidades), Toyota Hilux (6.006), Chevrolet Corsa y Classic (4.338), VW Amarok (4.147), Ford Ranger (3.870), Ford EcoSport (3.187), Toyota Corolla (3.130), Peugeot 208 (3.060), Fiat Palio (2.743) y Ford Ka (2.677).