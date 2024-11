Con números dispares, la construcción muestra leves signos de recuperación

La construcción continuó cayendo con fuerza en septiembre último, aunque mostró una leve recuperación respecto de agosto, según el último informe del Indec.

No obstante en Junín la actualidad del sector cuenta con voces dispares.

Desde EyC Materiales destacaron un leve repunte de las ventas en octubre y especialmente noviembre respecto de meses anteriores. Por su parte, desde HC Materiales reconocieron que la situación aún no mejora y que noviembre no levanta.

“Hay optimismo”

En septiembre, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó un derrumbe del 24,8% respecto de igual mes de 2023.

El acumulado de los nueve meses de 2024 del índice serie original presenta una disminución de 29,5% con relación a igual período de 2023. Con relación a agosto, se produjo una leve mejora del 2,4%. Según los especialistas, estos datos confirman la “recuperación” que viene mostrando desde hace algunos meses.

Edgardo Marsetti, de EyC Materiales destacó que “la venta se ha recuperado un poco en el mes de octubre y noviembre” y que “más o menos se mantiene. Hay una leve recuperación”. Según el titular del corralón, “hoy se puede analizar mejor la facturación. Antes facturábamos más, pero era por la inflación y era más difícil obtener los datos de como iba variando la construcción”.

“En líneas generales vamos mejorando. Hay que ver como sigue diciembre que es un mes que estacionalmente se cae un poco. Pero hay optimismo”, dijo Marsetti. Asimismo reconoció que el impulso “es todo de la obra particular privada, porque obra pública no hay nada, salvo lo que hace la Municipalidad”. También advirtió que “empiezan a aparecer los dólares, que no estaban. La gente los guardaba y ahora con el dólar quieto lo invierte. Creo que las perspectivas son bastante buenas”.

Consideró que “hay una mirada más positiva, el tema es que estábamos acostumbrados a trabajar con inflación y hay que cambiar el chip, acostumbrarnos a que tenemos estabilidad, ingenio para generar ventas”.

No obstante el optimismo, Marsetti reconoció que “la falta de obra pública pega mucho en el sector” y refirió la situación de obras frenadas como las viviendas del Procrear y la obra del paso bajo nivel.

Noviembre “flojo”

De acuerdo a lo referido por HC Construcciones “noviembre no arrancó”. Así lo destacó Lorena Garretas: “No puedo decirte que haya sido favorable. Los meses anteriores hubo una leve mejoría, pero este mes no, para nada. Septiembre y octubre anduvieron un poquito mejor, pero noviembre viene muy flojo”.

A ello, aseguró, “hay que sumarle diciembre que es más tranquilo. Llega fin de año, hay otros gastos. La gente tiene fiestas, trabaja todo el año y si se puede ir de vacaciones opta por eso”. Según Lorena, “todos los años pasa esto, y hay que esperar a marzo, luego empiezan las clases. En abril recién se puede empezar a contar así que va a ser largo. Ojalá se reactive antes porque lo que sí está sumando mucho son los costos fijos. Están cada vez más altos y no podemos volcarlo a la mercadería”.

Por último, resaltó que “no hay muchos créditos así que hasta que no se reactiven, la construcción no va a mejorar”.

Precios estables

Según Marsetti, “hoy los precios varían en torno a la inflación y no han tenido fuertes cambios. Por el contrario, hay empresas que han salido con algunas promociones, por el stock que tienen en fábrica”.

Asimismo aseguró que “se puede reponer mercadería con más tranquilidad, no hay tanta presión de las empresas”.

Desde HC también señalaron que “hay precios más estables, e incluso hay cosas que han bajado de acuerdo a la merma de las ventas”. Asimismo “hay mucho más plazo para comprar, pero más allá del plazo de las fábricas, no tenemos continuidad de ventas”, destacó Lorena.

En contra de las expectativas

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), registró una caída del 0,3% en la comparación mensual desestacionalizada. Con esto, se cortó la racha de dos meses consecutivos con valores positivos. Cabe recordar, que en julio se había registrado una mejora del 2,7% y en agosto se había anotado un repunte del 0,9%, siempre en comparación con el mes anterior.

El dato marcó además el peor resultado de los últimos cinco meses. Hay que remontarse a abril para encontrar un dato peor (ese mes se midió una caída del 1,2%), según las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Tampoco la comparación interanual mostró señales de recuperación. Por el contrario, el mes de septiembre registró una retracción del 3,3% en comparación con igual mes del 2023. El único atenuante, es que hubo una leve desaceleración de la caída en relación al valor del mes anterior (-3,7% interanual en agosto).

Por su parte, once sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25,2% ) y Construcción (-16,6%). Este último, junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-8,3%) e Industria manufacturera (-6,2%), le restan 2,7 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. También cayeron los sectores de “hoteles y restaurantes” (-5,9%) y el de “electricidad, gas y agua” (-4,2%), entre otros.

Si se analiza la evolución histórica de cada sector, se encuentra una persistencia de las rachas de largo plazo, tanto las positivas como las negativas. El agro, por ejemplo, llevaba once meses consecutivos de crecimiento y en septiembre mantuvo ese mismo comportamiento. Si bien el dato de septiembre muestra una desaceleración del repunte, no deja de ser un dato positivo que extiende la tendencia a favor. Es mucho más consistente aún la racha de la minería (43 meses consecutivos de mejora) y de enseñanza (43 meses de repunte).

Resulta oportuno destacar el caso de la intermediación financiera, que cortó una racha negativa de diez meses negativos. En septiembre creció 2,5%, marcando el primer dato a favor desde octubre de 2023.

Las mediciones privadas previas a la publicación del EMAE mostraban un resultado diferente para la actividad económica de septiembre. Para la consultora Equilibra, por ejemplo, luego de tres trimestres consecutivos de caída de la actividad, el tercer trimestre de 2024 cerró con una recuperación. A esa conclusión llegaron tras analizar los últimos dos datos ya publicados por el Indec (EMAE de julio y agosto, que cerraron con un 2,1% y 0,2% de mejora intermensual) y su propia proyección para septiembre. “La actividad habría seguido expandiéndose en septiembre, por lo que el PIB habría crecido más de 2% en el tercer trimestre”, mencionaron.