Sigue el programa “Plantando Valores”, enfocado en adultos mayores

El programa “Plantando Valores”, enfocado en adultos mayores, continúa en el Parque Natural Laguna de Gómez. Así, y por medio de la propuesta impulsada por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Junín, se llevó a cabo una nueva jornada de Plantando Valores, una actividad recreativa coordinada por la Dirección de Adultos Mayores, donde las personas de la tercera edad que participaron, tuvieron la oportunidad de recorrer la Laguna y conocer los diferentes espacios que lo conforman.

En el recorrido visitaron el Centro de Interpretación Turístico, el Museo Municipal de Paleontología, y el Acuario Municipal, ubicado en la Estación Hidrobiológica. A modo de cierre, recibieron una charla sobre el cuidado del medio ambiente y concretaron la plantación de árboles.

En este sentido, las personas de la tercera edad se mostraron muy contentos por la jornada recreativa y destacaron que el programa de Adultos Conectados es un gran acompañamiento para ellos. Desde el Municipio afirmaron que se va a seguir trabajando en el fomento de la participación de los adultos mayores en las diferentes actividades para fortalecer a Junín como una ciudad amigable.

Al respecto de esto, Adriana Summa, titular del área de Adultos Mayores, manifestó: “Estamos muy contentos con seguir brindándoles la oportunidad y la posibilidad a los adultos mayores de ser partícipes de este programa llamado “Plantando Valores”, donde a través del mismo se recorren los diferentes puntos que hay dentro del PNLG, si bien está destinado a chicos de entre 8 y 9 años de las escuelas primarias, también pusimos como prioridad a los adultos mayores, y funcionó, es algo que esperan y disfrutan muchísimo”.

Al mismo tiempo señaló que “desde la Dirección de Adultos Mayores inauguramos la iniciativa de este año, llegamos con un colectivo completo a la laguna y la verdad que fue una experiencia hermosa, inolvidable, escuchábamos a la gente y algunos comentaban que hacía 30 años que no venía al Parque Natural, y nos emocionó muchísimo poder darles esta posibilidad, de volver a recorrerlo, disfrutarlo, ver todos los cambios que hubo”.

“Esta es una propuesta integral, donde no solo forma parte la Subsecretaria de Turismo y la Dirección de Adultos Mayores, también participan las áreas de Cultura, Educación, Medio Ambiente y la verdad que es algo fabuloso, si bien estuvimos en pausa por el clima que venía haciendo, ya volvimos al ruedo y tomamos acción, vamos a seguir trayendo a las personas que estén interesadas en hacer este recorrido”, indicó.

También agregó que "venir con las personas de la tercera edad realmente es un entusiasmo, ellos escuchan asombrados porque realmente hay cosas que no sabían cómo juninenses, están contentos con todo y para nosotros es un orgullo poder seguir trabajando y brindándole oportunidades, como nos pide el intendente Pablo Petrecca, estar cerca de ellos y de ofrecerles no solo un apoyo en cuanto a su salud física y mental, sino que también hagamos foco en la recreación y en eso nos abocamos muchísimo”.

Por otro lado, Melina Fiel, secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, expresó: “Desde la Secretaría es un gran alegría continuar con este programa que acompaña a recrear a los adultos mayores, proponiendo una oferta más que tiene que ver con un recorrido por la Laguna de Gómez y las diferentes interacciones que se hacen desde el espacio para que muchos adultos mayores vuelvan a revivir lugares históricos que quizá marcan una parte de su vida”.

“También se apunta a mostrarles cómo está hoy el Parque Natural como lugar de turismo y poder generar con ellos un día más de salida y recreación, sumado a todas las actividades que ya tenemos junto a ellos, como los talleres y los diferentes cursos en las Sociedades de Fomento, en los Centros de Jubilados y en las plazas ubicados en diferentes puntos de la ciudad”, reafirmó.

Seguidamente, María Sol Tonelotto, guía de turismo del Municipio, se refirió a la dinámica del recorrido y explicó: “Es una experiencia súper completa que brinda la posibilidad de conocer los principales puntos que integran el PNLG, en primer lugar vamos Centro de Interpretación Turística (CIT) , luego frenamos en el MUMPA, que es el Museo Municipal Paleontológico, seguido del recorrido en el Acuario, ubicado en la Estación Hidrobiológica y terminamos con una charla de medio ambiente que los lleva a realizar la plantación de un árbol, haciendo hincapié en esto de reforestar el espacio natural”.

“La idea es que se lleven buenos recuerdos, aprendan y puedan compartirlo con sus familias y amigos, hacemos foco en que ellos vengan a disfrutarlo, es increíble ver la felicidad de los adultos mayores que se suman a esta actividad, hay gente mayor que hace años que no venía a la laguna, es maravilloso ver sus caras de felicidad al conocer nuevos lugares de la ciudad”, concluyó.

En cuanto a esto, los adultos mayores que participaron de la jornada, se mostraron muy contentos y agradecidos por la experiencia que vivenciaron. “Esto para mí es muy emocionante, yo soy juninense y me acuerdo que mis padres me traían a la laguna para pasar la tarde, después de tantos años volver, me remueve muchísimas cosas”, dijo Mirtha Farías, vecina juninense.

“La experiencia de recorrer el MUMPA fue fascinante, ver los fósiles es increíble, nuestra hermosa ciudad tiene mucho valor, este tipo de programa por parte del Municipio no solo es a modo de diversión y paseo, tiene mucho más, detrás de todo esto hay un gran trabajo de coordinación, a través Adultos Conectados nosotros estamos muy acompañados, y todo esto es gracias a Pablo Petrecca, que desde el día que entró en la gestión nos han ofrecido a los adultos mayores cosas extraordinarias para crecer, para sentirnos cuidados, con atención”, declaró Mirtha.

Por último, Inés Blanco, otra de las vecinas que participó de la actividad, expuso: “Estoy muy agradecida con toda la gente que trabaja para nosotros, que a veces somos descartables, por nuestra edad, pero el Municipio piensa y nos acompaña, son muchas las propuestas que hay vigentes, el paseo en el Parque Natural es una actividad más y a nosotros nos encanta, nos saca de nuestras casas, de la rutina, es algo que nos despeja y nos hace muy bien”.

“Hace poco que me integré a Adultos Conectados, y fue para mí un antes y un después, estoy conociendo a todos mis compañeros, formando nuevos vínculos, todos me hacen sentir muy cómoda, al igual que las personas que están pendientes de nosotros, agradezco todo esto que hace el Municipio por nosotros los adultos mayores”, destacó para cerrar.