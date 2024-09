Sin tregua: recrudece el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba) se reunió el viernes de forma extraordinaria para exponer la grave situación que atraviesan las universidades del país ante el desfinanciamiento universitario y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

La sesión fue una acción coordinada con el resto de las universidades nacionales. Durante la misma se dio lectura a un documento redactado por el organismo que las representa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y se convocó a organizaciones de la sociedad civil que acompañen, mediante su firma, la declaración colectiva.

En la Unnoba el acto se realizó en simultáneo en tres sedes (Junín, Pergamino y CABA), y fue acompañado por distintos representantes de la sociedad en cada una de ellas.

Dentro de la sesión formal de Consejo Superior, hablaron representantes de los claustros de profesores, auxiliares docentes, no docentes, estudiantes y directores de escuelas.

También se le dio lugar a que se expresen los gremios de docentes y no docentes de la Unnoba (Adunoba y Atunoba).

Tras la jornada del viernes, que contó con un gran apoyo de la sociedad civil, la siguiente actividad para visibilizar la problemática será el próximo miércoles 2 de octubre a través de una Marcha Federal Universitaria que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, recrudeció el conflicto al acusar a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.

Desfinanciamiento

En el contexto de extrema preocupación que atraviesan las universidades públicas, el rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, explicó la raíz del conflicto.

"El desfinanciamiento universitario es producto de la prórroga del presupuesto, lo que le dio al Gobierno nacional una enorme discrecionalidad para ir otorgando partidas durante el año. Tras la marcha universitaria del 23 de abril, el Ejecutivo aumentó las partidas de gastos, que representan el 10% del presupuesto, mientras que el 90% restante son salarios.

Luego fuimos avanzando en distintas reuniones y nunca obtuvimos respuestas sobre los otros cuatro puntos que eran los salarios, becas de los estudiantes, financiamiento en Ciencia y Técnica, e infraestructura universitaria".

El Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei comenzará a discutirse en el Congreso de la Nación en los próximos días y, según Tamarit, prevé una partida que es insuficiente para las universidades que fue reconocida por los mismos integrantes del Ejecutivo.

En cuanto a la cuestión salarial de los trabajadores, Tamarit sostuvo que estos pierden todos los meses contra la inflación. "Durante agosto los precios subieron un 4% y los salarios, un 1%".

"Esta situación va llegando a un límite porque tanto los docentes como no docentes han perdido 50 puntos contra la variación de precios, y 20 puntos en comparación con otros agentes del Estado. Evidentemente el ajuste en jubilaciones y Educación es muy superior al que han realizado en otras partidas", afirmó.

Reclamos

El rector de la Unnoba sostuvo que la marcha que se realizará el próximo miércoles tiene dos reclamos específicos, instar al Gobierno a que no vete la Ley de Financiamiento Universitario y, en caso de suceder, solicitarles a diputados y senadores que insistan con los dos tercios para que mantengan vigente la ley aprobada.

"Ante todo, las universidades aclaramos que no pedimos un aumento presupuestario, sino que tratamos de evitar que se siga perdiendo el valor adquisitivo en los salarios".

El Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei comenzará a discutirse en el Congreso de la Nación en los próximos días y, según Tamarit, prevé una partida que es insuficiente para las universidades que fue reconocida por los mismos integrantes del Ejecutivo.

"Se trata de dos cuestiones que van de la mano. En primer lugar, tenemos que resolver los salarios de este año para que sean el piso de base de los salarios del año que viene.

Ante este panorama, el conjunto de las universidades no tenemos las mejores de las perspectivas", expresó.

Y añadió para finalizar: "Un presupuesto nacional es priorizar los gastos, o sea, establecer qué cosas son más importantes que otras. Y lo que estamos viendo es que para el Gobierno la educación pública no es una prioridad, y nos toca a nosotros explicarle a la sociedad las consecuencias que esto tiene. Todos entendimos en su momento el ajuste y que había que hacer un esfuerzo, que de hecho hicimos a lo largo del año, pero de ninguna manera esta puede ser la clave en la que funcione la universidad pública. Aquellos que más nos reclaman calidad en la educación son los que la desfinancian, y esto se torna un trabajo imposible porque no se puede dar calidad sin un financiamiento adecuado".

Acusación de “inventar alumnos”

El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos, en el marco de la puja salarial con las autoridades universitarias.

"Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", planteó en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: "En un país en el que hay escasez de recursos y 60% de chicos en situación de pobreza, tenemos que invertir bien todos los recursos en el sistema educativo".

"Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos, cuyo promedio es 38%, que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos", ironizó.

Asimismo, aclaró que "inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso", y afirmó: "Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades. Sobre todo, cuando hay facultades que cuando empiezan a perder alumnos, continúan los docentes y, cuando contás el promedio, hay 15 o 20 por aula".

Tras el rechazo de las autoridades universitarias a la propuesta salarial del gobierno de Javier Milei, Torrendell admitió la necesidad de mejorar las cifras, aunque aseguró que se hará de forma progresiva, respetando la premisa de déficit cero, y sostuvo que no hay reclamos en torno a los gastos de funcionamiento de las universidades.

"No aceptaron la propuesta que era superadora. Nuestra idea fue ir haciendo un esfuerzo para tratar de equiparar el acumulado de aumentos de los salarios universitarios con el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) que implica a los salarios que más crecieron dentro del Estado en los últimos meses", señaló.