Plantación de cítricos y alimentación saludable en escuelas: el proyecto de Embajadores Verdes

El movimiento ambiental Embajadores Verdes continúa con su iniciativa de plantación de árboles cítricos, en distintas instituciones educativas y comunitarias de Junín y la zona.

La acción forma parte del proyecto "Plantando Futuro, Cultivando Comunidad", que tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad ambiental, mejorar la calidad de vida y promover la educación ambiental.

En diálogo con Democracia, su impulsora, Valeria Benítez relató que la iniciativa surgió luego de trabajar en varias escuelas secundarias públicas – como profesora de inglés - y tras observar “realidades muy complejas y crudas”. “Veía que a los chicos les costaba muchísimo aprender castellano o comprender un texto porque venían mal nutridos, con problemas de adicciones en la casa o de violencia. Entonces pensaba que, si no podía enseñarles inglés, porque no están dadas las condiciones biológicas y nutricionales, no podía quedarme tampoco con las manos vacías, algo les tenía que dejar”, explicó.

Fue en aquel contexto que surgen “los proyectos de reciclado y de huertas en las escuelas”, indicó. En tanto, según detalló, la actividad de plantar cítricos en las escuelas “está fundamentado desde la Ley de Educación Ambiental Integral, que fue impulsada en 2021”.

De esta forma, aseguró que el objetivo principal era proponer “una merienda saludable”. “No es que los chicos no van a tener más hambre, pero si empiezo a plantar cítricos en las escuelas, pueden optar por comer una naranja o mandarinas en el recreo; con todos los nutrientes que le puede dar una fruta”, señaló. Además, tras tener acceso a la planta, Benítez remarcó que se desprenden “un sinfín de posibilidades”.

“En una escuela en donde puedan hacer plantaciones de tres o cuatro cítricos también se puede hacer algún emprendimiento y que aprendan un oficio a través de eso. Por ejemplo, de mermeladas o naranjas confitadas. También puede ocurrir que las auxiliares puedan preparar un budín de naranja; que va a ser mucho más sano que comer alfajores”.

Cuidado de los árboles

Otra de las etapas del proyecto es asegurar el crecimiento y el cuidado adecuado de aquellos árboles plantados.

En ese sentido, Benítez relató que las plantas escogidas han sido nativas “porque no requieren demasiado cuidado; no son plantas exóticas”.

“Nosotros llevamos estos ejemplares, pero no para que no reciban ningún tipo de observación, sino que es un ser vivo que les estamos entregando y que, de alguna manera, tanto los chicos como los vecinos se convierten en los guardianes y tienen que tomar los recaudos. Más allá de que sea nativa, tiene que tener un control”, expresó.

De esta forma, la plantación del árbol también pone en práctica el trabajo en equipo, los valores de respeto y solidaridad, el cuidado de aquello que es de todos. “La idea es que se vayan haciendo actividades con los docentes en los distintos niveles, ya sea inicial, primario o secundario; y en las distintas materias. Con el objetivo de generar una articulación y que no quede en una mera plantación, sino que después se empiecen a hacer actividades relacionadas con esto”, puntualizó.

Un compromiso compartido

En relación a los árboles donados durante la última jornada de plantación en Junín, Benítez resalta que los ejemplares “fueron donados por Eden”. “La idea es que cada vez más empresas se puedan sumar al proyecto. Se contactaron también de Arenales, desde un Centro de Formación Profesional porque estaban interesados en el proyecto ambiental y nos comentaron que querían replicarlo allá”, explicó.

En ese sentido, recordó que desde Embajadores Verdes están conectados “con la parte de gestión ambiental de la Unnoba”. “Es un trabajo y una alianza entre distintos actores de nuestra comunidad. Todo lo que sirva en relación al cuidado del medio ambiente, a generar conciencia ambiental y que los chicos también empiecen a comprender lo que significa la buena alimentación y que puedan tener esa posibilidad en cada una de esas escuelas, ya es un logro”, aseguró.

Cabe destacar que los establecimientos que formaron parte de la última jornada en Junín son el Edificio Elvira Rawson (Unnoba); CIBA; Deportes (Unnoba); Escuela de Tecnología (Unnoba); Reforma Universitaria (Unnoba); Edificio Raúl Alfonsín (Unnoba); LEMEJ (Unnoba); la Escuela Primaria 22; la Escuela de Educación Especial 501; la EES N° 23 (Carpincho); la EEST N° 2; el Edificio Manuel Belgrano (Unnoba); Unnoba – Ambiente; Plaza Los Totoreros.

En tanto, el viernes 6 de septiembre se llevó a cabo la plantación en Agustina y Fortín Tiburcio. “En Agustina visitamos el jardín de infantes, Rayito de Sol, luego que su directora – Mónica Albornoz – me contacté tras conocer la iniciativa en Junín. Ellos tenían un limonero que lo quemó la helada y preguntaron si existía la posibilidad de llevar un cítrico”, concluyó.