La periodista y editora Leila Guerriero fue declarada ciudadana ilustre de Junín. El reconocimiento fue promovido por la concejal de Unión por la Patria, Clara Bozzano, y obtuvo el acompañamiento de todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante.

La aprobación a la declaración se concretó en la sesión ordinaria del martes 3 de septiembre y en el marco de su intervención, Bozzano explicó: “Hace un tiempo, con una amiga estábamos conversando y debatiendo sobre su último libro "La Llamada" y hablábamos de Leila que era de Junín y de lo reconocida y premiada que era en el mundo”.

“A partir de ahí nos preguntamos si había sido reconocida por este cuerpo de Concejales, y cuando descubrimos que no, sentimos que había que hacerlo. Por eso hoy entendemos que este reconocimiento a Leila es un acto de Justicia”, añadió.

“Desde el Bloque de Concejales de Unión por la Patria estamos muy orgullosos de que Leila sea juninense y también de poder entregarle este reconocimiento de ciudadana ilustre”, completó Bozzano.

El acercamiento

La concejal Bozzano también se refirió al contacto que mantuvo con Guerriero, en el marco de la creación del proyecto. Al respecto, contó: “Previo a la presentación del proyecto, me tomé el atrevimiento de escribirle un mail a Leila y a partir de ahí se dio un ida y vuelta que hasta hoy no deja de emocionarme”.

“Me encontré con una persona humilde, sencilla y que en todo momento me expresó respeto y muchísima calidez. Mantener ese ida y vuelta fue algo maravilloso y ojalá muy pronto la podamos tener en Junín para hacerle el reconocimiento que realmente se merece”, finalizó.

Cabe recordar que Leila Guerriero nació el 17 de febrero de 1967 en Junín. Llevó y llevó a cabo sus estudios en el Escuela Nacional Superior de Junín, y sus primeras influencias literarias fueron, entre otros, Horacio Quiroga y Edgar Allan Poe, de quien escuchaba leer sus cuentos a sus abuelos y padres.

Su recorrido profesional escribiendo comenzó en el año 1992. Leila había enviado al diario Página 12 un cuento, titulado “Kilómetro Cero”, que llamó la atención del entonces director del diario, Jorge Lanata, quien se comunicó telefónicamente con ella para convocarla a ser parte del equipo de redacción de la revista Página 30 y desde aquel momento la escritura y el trabajo periodístico ocuparon su vida y se convirtieron en su actividad profesional.

Sus textos han sido publicados en el diario La Nación y en la revista Rolling Stones de Argentina; El País y VanityFair, de España; El Malpensante y Soho, de Colombia; Gatopardo, de la que es editora para el Cono sur, y El Universal, de México; Etiqueta Negra, de Perú; Paula y el Mercurio, de Chile; Granta, del Reino Unido; LettreInternationale, de Alemania y Rumania; L’ Internazionale, de Italia, entre otros medios.

Sus libros

En 2005 publicó uno de sus libros más destacados, “Los suicidas del fin del mundo”, el cual fue traducido al portugués y el italiano. En 2009 publicó una recopilación de crónicas titulada “Frutos extraños” que, en 2012, editó Alfaguara en España y que en 2020 se vuelve a publicar en una edición revisada y ampliada.

El texto “El rastro en los huesos”, donde narra el trabajo que lleva a cabo el Equipo argentino de Antropología Forense en el descubrimiento y restitución de cadáveres de desaparecidos/as de la última dictadura cívico-militar, publicado en El País Semanal y Gatopardo, recibió el premio CEMEX-FNPI, y ganó la novena edición del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Argentino en la categoría texto.

En 2013 publicó “Plano americano”, que reúne veintiún perfiles de personalidades de la cultura de España y Latinoamérica. Escritores, músicos, artistas plásticos, y otros creadores, son recorridos en este libro, el cual también incluye un perfil inédito de Roberto Arlt.

En 2023 también publica “Una historia sencilla”, donde cuenta la más difícil de las épicas: la épica del hombre común, la de Rodolfo González Alcántara. En este proyecto Leila comenzó con la intención de contar la historia de una competencia de baile folklórico tan secreta como prestigiosa que se lleva a cabo desde 1966: el Festival Nacional de Malambo de Laborde. El resultado es una crónica repleta de suspenso. En 2014 recibe el diploma al mérito en la categoría Crónicas y Testimonios otorgado por la Fundación Konex.

Más de sus obras

En “Zona de Obras”, publicada en 2015, hace una selección de sus artículos y algunas conferencias. Los temas que aborda esta recopilación se parecen y tienen intereses comunes: el periodismo, su futuro como profesión, la escritura, la inspiración. A lo largo de treinta artículos podemos observar cómo se pone en la piel de los demás y respeta enormemente lo que le cuenta. Es un libro con temas diversos, pero están ligados por un hilo en común: la buena escritura y las razones que nos llevan a escribir.

En el año 2019, publicó “Teoría de la gravedad”, una selección de columnas publicadas en el diario El País, de España, que atraviesan distintos temas y reflexiones. A principios de este mismo año publica “Opus Gelber”, donde ilumina la vida de Bruno Gelber a través de múltiples testimonios. El libro se revela como un portentoso ejercicio de periodismo, el deslumbrante retrato de un genio musical complejo, seductor y misterioso.

En el año 2021, lanzó “La otra guerra”, donde se narra los esfuerzos por restituir el trabajo de reconocimiento de soldados argentinos fallecidos en la Guerra de Malvinas, que había llevado a cabo el oficial Cardozo, y que el entonces gobierno de facto había decidido ocultar.

Su libro más reciente, “La llamada” (2024), reconstruye la historia de una militante de la organización Montoneros. Su paso por el centro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, los trabajos a los que allí fue sometida, y su posterior experiencia en el exilio con el rechazo de sus compañeros por la presunta colaboración que la joven había prestado en cautiverio.