Con fuertes aumentos, continúa la caída en la venta de medicamentos

Los medicamentos se suman a la canasta de productos que tienen cada vez menos ventas. Sin embargo, al tratarse de bienes imprescindibles al estar vinculados con la salud, la disminución en la dispensa de distintas especialidades, incluso los que son destinados a tratamientos crónicos, encienden luces de alerta ante la preocupación que haya tratamientos que se están interrumpiendo.

Además, en los últimos días PAMI recortó la cobertura total de 44 medicamentos, en su mayoría de uso agudo.

Al respecto, Malek Mechedze, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Junín se refirió a la actualidad, donde la baja venta abarca medicamentos recetados y de venta libre y destacó la situación de las farmacias y PAMI.

Recetados y venta libre

La venta de medicamentos viene mostrando una caída constante desde hace meses, que según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) registra una baja anual entre 2023 y este año, que llega al 9 por ciento.

Además, la situación de PAMI, que dejó de cubrir al 100% un total de 44 medicamentos -mayormente de uso agudo- resulta clave para un sector de la sociedad como son los adultos mayores.

“De a poco va cayendo la venta, porque también está el factor de las obras sociales, principalmente la de PAMI, que ha dejado de cubrir o ha achicado el porcentaje de cobertura.

Muchos medicamentos que antes iban al 100%, ahora se pagan y eso hace caer la venta”, detalló Mechedze.

No obstante, el farmacéutico aclaró que “lo que es patología crónica se cubre al 100%. Se sigue cubriendo. Pero quizás, productos de uso agudo, antes también se cubrían al 100% y ahora ya no, entonces esto está teniendo mucho impacto. Porque no era un volumen chico, sino que era un volumen grande de medicamentos agudos que iban por PAMI”.

Cabe destacar que en los de uso agudo, la cobertura sería en principio de 50%, 60% o 80%.

Sin dudas, esto generó un impacto en las ventas, “sumado al impacto recesivo que hay en la economía, que genera una caída en venta, no sólo en la farmacia, sino en todos lados”, indicó.

También los medicamentos de venta libre han bajado en ventas. “La gente se cuida mucho y no puede convalidar el precio del medicamento que, aclaro, está siempre por encima de la inflación y siempre por encima del valor del dólar”, refirió.

“Eso genera una incomodidad con el salario que no puede convalidar el precio del medicamento. Algo de lo que la industria tendría que empezar a tomar nota”, advirtió el farmacéutico.

PAMI

Además de los cambios en la cobertura de PAMI, que ha dejado de cubrir o ha achicado el porcentaje de cobertura en medicamentos que antes iban al 100% -excepto los de patologías crónicas- se da otra situación en cuanto al atraso en el pago a farmacias por parte de las obras sociales.

“Se juntó todo. Ahora PAMI también está demorado en los pagos, la farmacia tiene que seguir prestando el servicio, sacando plata de donde puede para mantener las droguerías activas, ya que PAMI paga con notas de crédito. Es decir que ingresa plata, cada cierto tiempo, de PAMI directamente a las droguerías. Cuando ese flujo se corta, la droguería no llama para ver si llegará o no. Sino que se corta y se corta. Entonces los farmacéuticos tienen que pilotearla para no dejar de atender por PAMI, para seguir prestando el servicio y manteniendo al afiliado, sin perder el patrimonio económico”.

En ese sentido destacó una situación parecida en cuanto al IOMA y los atrasos con las farmacias: “Se trata más que nada de las estatales”, refirió.

44 medicamentos sin el 100%

Consultado sobre los medicamentos que perdieron la cobertura total de la obra social PAMI, Mechedze señaló que “los de uso crónico son Ácido acetil salicílico, Cilostazol, Citrato de calcio, Estriol, Fluoxetina, Levomepromacina, Liotironina y Pregabalina”.

“Más allá de esto, el dejar de cubrir al 100%, esta lista de 44 medicamentos es una licuación directa a la jubilación -ya castigada desde principio de año”, indicó y agregó: “Lo que se ve es que los jubilados dejan la mitad de las cosas y no las llevan, por lo que cae la demanda de medicamentos y quizás hasta los precios comiencen a disminuir por la baja de demanda”.

Los 44 medicamentos sin cobertura del 100% son: Ácido Acetilsalicílico (antiagregante plaquetario); Aciclovir (antiviral); Benznidazol (antiparasitario); Betametasona (corticoide); Betametasona + Gentamicina + Miconazol (corticoide); Carbonato de Calcio (suplemento); Ceftriaxona (antibiótico); Cefuroxima (antibiótico); Cilostazol (vasodilatador); Ciprofloxacina (antibiótico); Claritromicina (antibiótico); Clindamicina (antibiótico); Clobetasol (corticoide); Citrato de Calcio (suplemento); Dexametasona (corticoide); Doxiciclina (antibiótico); Estriol (hormonoterapia); Fluconazol (antibiótico); Fluoxetina (antidepresivo); Hidrocortisona (corticoide); Hierro Polimaltosato (suplemento); Ivermectina (antiparasitario); Levomepromazina (antipsicótico); Liotironina (tratamiento del hipotiroidismo); Mebendazol (antiparasitario); Meprednisona (corticoide); Metadona (tratamiento del dolor); Metoclopramida (antiemético); Metotrexato (tratamiento de la artritis reumatoidea); Metronidazol (antibiótico); Minociclina (antibiótico); Morfina, Clorhidrato (tratamiento del dolor); Neomicina (antibiótico); Nistatina (antibiótico); Oxibutinina (antiespasmódico); Prednisona (corticoide); Pregabalina (tratamiento del dolor); Promestriene (hormonoterapia); Psyllium (laxante); Sulfametoxazol + Trimetoprima (antibiótico); Sulfasalazina (tratamiento de la inflamación intestinal); Tobramicina (antibiótico); Tramadol (tratamiento del dolor); Triamcinolona (corticoide).

Farmacias de turno

En cuanto a las farmacias de turno en la ciudad y las consultas de los juninenses por la distribución, Mechedze destacó que “si bien es bastante equitativa, la gente expresa un malestar por el tema de lo que se está haciendo en infraestructura en Villa Belgrano. La queja es muy grande por esa obra”.

“Eso es una de las cuestiones que nos dicen en los turnos, y un poco también la queja, el malestar de llegar al mostrador y pensar que tenés plata para abonar el precio de un medicamento, y cuando le decimos el precio se dan cuenta que no. Es terrible porque ya estamos hablando de cosas básicas como una aspirina, ya cuando no podés convalidar ese precio hay algo que te tiene que hacer ruido”.

Consultado además por reclamos de diferencia de precios entre las farmacias que están de turno, el farmacéutico aclaró que “el precio del medicamento se maneja con un estándar, a través de un sistema que todos tenemos y cuando se tipea, con un código de barra, sale el precio que va. Eso es en el precio de todas las cajitas en la farmacia. Con el troquel, vos podés acceder al precio del medicamento y es así en todo el país. Por eso, el precio lo maneja la industria, no la farmacia”. Sin embargo, reconoció que en el caso del genérico “si puede tener fluctuación de precio”, señaló.