En medio del conflicto entre IOMA y Femeba, Homero Giles tendrá hoy una reunión en Junín

El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, estará hoy en Junín para encabezar una reunión de trabajo con todas las delegaciones para explicar cómo repercutirá que la obra social haya prescindido de los servicios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), como consecuencia de denuncias realizadas sobre la falta de prestaciones en tiempo y forma, el cobro indebido y reclamos continuos por parte de afiliados, según detallaron desde IOMA. La medida comenzará a aplicarse desde el 1° de septiembre.

En una nota en exclusiva con Democracia, Giles explicó que la medida fue tomada ya que "la intención es mejorar la prestación a los afiliados". A su vez, el presidente de IOMA aseguró que "la decisión no fue apresurada" y que venían trabajando y planificando estos cambios. Además argumentó: "Ocho de cada 10 afiliados padecen de cobros indebidos, que es todo aquello que pagó de bolsillo un afiliado por una prestación que excede a lo que está arreglado por convenio".

Para Homero Giles, la situación se tornó inviable porque "el cobro indebido es ilegal". Y eso genera un problema porque "solamente puede tener atención de salud aquel que tiene plata en el bolsillo". "Pasa solamente en los distritos donde tenemos convenio con Femeba. Hablás con cualquier médico y te dicen que prefieren no atender con IOMA porque les pagan muy poco, la mitad que cualquier otra obra social, y a los 3, 4, 6 meses", reveló.

Sobre las responsabilidades que suceda lo detallado, el presidente de la obra social aclaró que "en La Plata, IOMA deposita el dinero a las 48 horas" y remarcó que el inconveniente se origina en los lugares donde Femeba hace de intermediaria. "Evidentemente Femeba se queda con los recursos por varios meses, les paga tarde a los médicos y se queda con una rentabilidad excesiva de 20, 30 o 40%", cuestionó.

La situación también genera que los profesionales de la salud no quieran estar en la carta de IOMA. "Perdemos médicos y nos vamos quedando sin especialistas. Los que siguen dan turnos cada vez con mayor demora y le cobran cada vez más caro el afiliado", informó.

Impacto en el afiliado

Giles aclaró que la medida "no debería generar dificultad para el afiliado" porque habrá un nuevo convenio. "Si tienen dificultades, será porque Femeba estará jugando para que los médicos no atiendan. No espero que hagan eso, porque lo único que estamos haciendo es prescindir de Femeba como administrador de los recursos de IOMA, no le estamos quitando su capacidad de intermediación gremial de los médicos", aclaró.

Por eso, desde la obra social se convocará a los médicos que hasta ahora atendían por Femeba para que se inscriban como prestadores directos, aunque también desde la Provincia están dialogando con otros intermediarios. “El profesional que se vincule con IOMA de manera directa va a cobrar a los 30 días”, aseguró Giles.