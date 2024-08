Hoy será la Licitación Pública para la reconstrucción del edificio de Escuela 48

Hoy, a las 10 horas, en el Consejo Escolar se realizará la licitación pública para la obra de reconstrucción del edificio de la Escuela Primaria N° 48, ubicada en barrio Los Almendros, para lo cual el Gobierno provincial destinará casi 218 millones de pesos.

Como se recordará, el mencionado establecimiento ubicado en el barrio Los Almendros sufrió un incendio el pasado 1 de junio que causó pérdidas muy significativas, por lo cual alumnos, docentes y auxiliares de dicha institución están trabajando en las instalaciones del Jardín de Infantes N° 919, cerca de la 48.

La concejala de Unión por la Patria, Francina Sierra, fue la que confirmó cuando la resolución fue firmada por Diego Turkenich, subsecretario administrativo, y Ariel Lambezat, subsecretario de Infraestructura Escolar, siendo la inversión de $217.833.115,05 por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan de Obras de Emergencia.

"También está prevista la provisión del mobiliario y del equipamiento didáctico que serán necesarios una vez instalados en la nueva escuela", amplió la edil.

Por su parte, Marcelo Alsina, presidente del Consejo Escolar, recordó que se estuvo trabajando desde que sucedió el incendio con el área de Infraestructura Escolar de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, en cuanto a las causas, se había pedido a Bomberos el resultado de las pericias. Este indicó que el incendio se produjo en la parte cercana al cielorraso donde estaban los equipos de calefacción.

“No hay una causa exacta, pero no fue intencional y no hubo víctimas ya que fue un sábado y los chicos de Patios Abiertos no habían entrado a la escuela”, recordó el consejero escolar.

Mencionó también que al otro día se mandó a Provincia el resumen de los daños materiales que hubo por el siniestro y empezaron a armar el proyecto, que tuvo algunas variaciones en cuanto a monto de dinero, y que el Municipio prestó la maquinaria para poder hacer toda la limpieza, la extracción de la cubierta y demás.

“La semana pasada viajamos y se terminó de firmar la resolución. Hubo varios pasos, pero también es de destacar eso que se hizo desde acá. Es una obra que tiene un plazo de 120 días, pero nosotros creemos que se puede hacer en 60 a 70 días, entonces el plazo de pago era importante”, dijo.

El funcionario señaló que hoy a las 10 se hacía la licitación abierta en el Consejo Escolar y a partir de ahí se enviaba todo a La Plata, quedaba la adjudicación y era probable que, a partir de este lunes, entre 10 a 15 días la empresa adjudicataria comenzará a trabajar en la institución educativa. “Siendo optimistas –dijo Alsina- esperamos que el ciclo educativo 2024 se finalice en la misma escuela. Pero si no es así, para el próximo ciclo la escuela ya estará en condiciones”.

Alsina destacó el trabajo en conjunto del equipo directivo y docente de la institución; a las familias, que pusieron la mejor predisposición ya que los chicos no dejaron de tener clases, sino que fueron al Jardín de Infantes Nº 919, una institución que abrió las puertas tanto a la Escuela Primaria como a la de Adultos que cursan a la noche y al programa Patios Abiertos que está los días sábados. “El Jardín ha tenido una excelente predisposición”, remarcó.

También hizo referencia a la Sociedad de Fomento del barrio, para ponerla en condiciones afín de descomprimir un poco el tema de la cocina del Jardín, porque no estaba preparada para tanta cantidad de niños y que se pudiera cocinar en la entidad fomentista.