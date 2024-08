Gremios docentes evalúan una nueva propuesta salarial

Los gremios docentes pusieron en consideración la propuesta salarial formal presentada por el Gobierno bonaerense durante la última paritaria, llevada a cabo esta semana.

Desde el Ejecutivo provincial ofrecieron una suba salarial de 4,5% para agosto y otro 4% para septiembre, con la promesa de una próxima reunión recién en octubre; y se estableció, además, que el aumento también será percibido por jubilados docentes. También se pactó para septiembre una mesa de monitoreo y evaluación del Acuerdo Paritario en relación al impacto inflacionario mensual.

Como es habitual, la misma propuesta de aumento recibirán los judiciales, los médicos de los hospitales públicos y los agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario.

En ese sentido, la secretaria general de Suteba Junín, Silvia Velasco, anunció la aprobación de la oferta salarial del Gobierno de la Provincia, tras la realización de las asambleas extraordinarias que se llevaron a cabo este jueves.

“También, se aprobó por unanimidad profundizar el plan de lucha de Ctera, a nivel nacional, con todos los gremios docentes, con paros nacionales, movilizaciones y con el inicio de la Marcha Federal Educativa”, agregó.

Por su parte, desde la Federación de Educadores Bonaerenses Junín anunciaron que han puesto la propuesta salarial “en consideración de los docentes, a través de sus Entidades de Base”.

Al respecto, María Inés Sequeira, secretaria general de FEB Junín, explicó que el lunes “se realizará el Congreso donde llevaremos el mandato de las bases, o sea, de los docentes”. “Ponerla a consideración es que cada delegado de escuela o cada afiliado recibe la encuesta y vota lo que considera; si acepta o no la propuesta. En caso de no aceptarla, puede proponer medidas de fuerza. Y en el Congreso votan todos los congresales de los distritos que conforman la provincia de Buenos Aires. Ahí, por mayoría, se acepta o no la propuesta”, detalló.