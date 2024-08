El Municipio acompañará a las Sociedades de Fomento en los festejos por el Mes de la Niñez

De cara a la celebración del Mes de la Niñez, el intendente Pablo Petrecca, junto a funcionarios del Ejecutivo, recibió en el Palacio Municipal a representantes de los diferentes barrios de la ciudad para realizar entrega de un subsidio que permitirá llevar adelante diferentes actividades y propuestas para todos los niños y niñas de cada uno de los barrios y localidades del Partido. Además, se realizó la entrega de mercadería para hacer meriendas y que todas las familias puedan disfrutar.



Desde la Federación de Sociedades de Fomento destacaron la importancia de trabajar en conjunto para llevar adelante este tipo de actividades fomentando el acompañamiento a la niñez, y afirmaron que desde el Municipio siempre están respondiendo ante las solicitudes que se presentan.

Este domingo 11 de agosto comenzarán a realizarse las primeras celebraciones en los barrios, El Progreso, en Marrull y Moyo de Esperanza; Los Almendros, en Los Paraísos y Avellaneda y en barrio Prado Español, Posadas 275.



A propósito de esto, Manuel Llovet, secretario general de Gobierno, manifestó: “Nuestro propósito es estar siempre en cercanía con los vecinos, trabajando en conjunto con las Sociedades de Fomento, estas instituciones son las que están en constante contacto con los vecinos de cada barrio, y a partir de ahí nos llegan las solicitudes a nosotros, cumplen un rol fundamental, el Intendente nos pide siempre que no seamos funcionarios de escritorio, que seamos funcionarios en movimiento, que estemos en los barrios, que estemos cerca de los vecinos, y en eso focalizamos nuestra labor”.



“En esta oportunidad recibimos a varios de los fomentistas de nuestra ciudad para hacerles entrega de una acompañamiento de cara a los festejos por el Día del Niño, siempre es muy positivo poder encontrarnos, estuvimos hablando sobre las planificaciones que se van a llevar adelante en cada barrio, este es una celebración que se espera mucho, sobre todo por los niños, entonces es un trabajo con doble intensidad, que se implementa en Junín y en los pueblos del Partido”, sostuvo.



Al mismo tiempo, Llovet remarcó que “pensamos en accionar de esta manera junto a cada Sociedad de Fomento y hacer llegar a cada rincón de Junín este acompañamiento y colaboración para que todos tengan la oportunidad de festejar, a veces se organizan festejos más masivos, que son lindos y demás, pero eso hace que algunos chicos no puedan acercarse, y más allá de las celebraciones que año a año realizamos en el CIC del Cuadrante Noroeste y en el CIC de Alvear, las cuales también son organizadas por el Gobierno de Junín, apoyamos la planificación de estas”.



Por su parte, Julio Mínguez, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, se mostró agradecido con el Municipio por la entrega que se llevó adelante y expuso: “Realmente estamos muy contentos de que el Gobierno de Junín haya accionado de esta manera y coordinado acciones con nosotros, con cada Sociedad de Fomento, para esta fecha tan particular como es el Día del Niño, estamos sumamente agradecidos con este aporte, que lo viene haciendo todos los años”.



“Nosotros, desde la Comisión de Fomento también aportamos todo lo que más podemos para que ese día los niños tengan un festejo diferente a lo que viven todos los días, y a lo mejor no es un festejo donde se regalan juguetes, ya que a veces pasa que si no contamos con la cantidad de juguetes necesario para todos los chicos que van, se puede originar algún malentendido, o los chicos se van tristes, y nosotros no queremos que los chicos ese día se vayan tristes”, destacó sobre la celebración.



Por último, el fomentista detalló que “ese día se van a realizar juegos lúdicos y recreativos, se va a repartir chocolatada y facturas, y todo lo que más se pueda anexar lo vamos a ir sabiendo en estos días, hay muy buenas ideas para este año, pondremos juegos inflables, peloteros, toro mecánico, y apuntamos a hacer juegos más tradicionales, para que los chicos revivan lo que era este día cuando nosotros éramos chicos y cómo festejábamos, vamos a tener cada domingo un festejo en un barrio distinto, esperamos que todo sea de la mejor manera posible”.