Más de 400 estudiantes participaron de la obra de teatro que concientiza sobre el acoso laboral

La Dirección de Educación del Gobierno de Junín exhibió en las instalaciones del teatro de La Ranchería la obra teatral “El Acoso”, iniciativa que apunta a desnaturalizar esta problemática y visibilizar el tema en el ámbito laboral, brindando herramientas.



Participaron del encuentro alrededor de 430 alumnos y alumnas, docentes y directivos de escuelas públicas y privadas de la ciudad, quienes resaltaron la importancia de generar conciencia sobre la problemática y valoraron la interpretación de cada uno de los personajes que forman parte de la obra.



La puesta en escena, basada en un hecho verídico que ocurrió en la ciudad, también contó con un espacio de intercambio de experiencias para trabajar en solucionar este flagelo en comunidad. Desde el Municipio, destacaron que “se seguirá trabajando en fortalecer las herramientas de concientización respecto del tema”.



A propósito de la jornada, Verónica Ferrarezi, directora de Educación del Municipio, expresó: “Desde el Gobierno de Junín apostamos a todas las propuestas que concienticen y acompañen el crecimiento de los alumnos, de los jóvenes, apuntamos a que puedan llevarse herramientas y puedan además pensar y reflexionar sobre todas estas temáticas que tanto nos atraviesan”:



“La puesta en escena fue muy profesional, el mensaje que quisieron brindar llego a cada uno de los que participamos, realmente es movilizador sobre lo que implica el acoso laboral, desde lo más pequeño hasta lo más grave, deja una enseñanza para que estén atentos de lo que puede llegar a pasar, a ellos o a algún familiar, o amigos, son adolescentes que ya comienzan a habitar el espacio laboral, es importante que tengan herramientas”, concluyó.



Seguidamente, Sergio Pérez Volpin, director de la obra “El Acoso”, manifestó: “Estamos muy contentos de poder trabajar a través del programa Ayudarte, generando acciones compartidas con la Dirección de Educación del Municipio, lo venimos haciendo hace mucho tiempo, seguimos concientizando y compartiendo información, en esta oportunidad hubo más de 400 estudiantes de la UNNOBA, Colegio San Jorge, Colegio Nacional, Instituto Dorrego, Colegio Marianista, Escuela Técnica II, Comercial, entre otras instituciones educativas”.



“Este es un programa que ofrece una manera diferente de llegar a los jóvenes, de capacitarlos, concientizarlos de problemáticas sociales que son importantes de difundir, la educación sexual integral (ESI) propone ser una herramienta transversal en todo lo que atraviesa un joven para posicionarse de una mejor forma frente a la vida, es por eso que desde el Municipio entendemos que el acoso laboral está dentro del territorio que debe abarcar la ESI”, señaló.



Haciendo referencia al desarrollo de la obra, Pérez Volpin contó: “La jornada comenzó con la puesta de la obra de teatro “El Acoso”, que es una obra basada en un hecho verídico que pasó en la ciudad de Junín, donde plantea muchas situaciones que actualmente ocurren respecto a la discriminación y el acoso en el ámbito del trabajo, luego de la obra, se generaron con los participantes conceptos muy importantes a la hora de darle nombre y apellido a esta problemática social, tales como qué es el acoso, cuáles son las consecuencias psicológicas que trae, cuál es el perfil del acosador y de la víctima, cuál es el rol de los compañeros de trabajo y, sobre todo, los conceptos que introduce el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo”.



“Desde nuestro lugar agradecemos mucho a la Dirección de Educación del Gobierno de Junín y a la Jefatura Distrital, que fue quien nos ayudó a convocar a los alumnos y alumnas para que se pudiera hacer la salida educativa, a los docentes por acompañar, a los estudiantes por querer participar, y sobre todas las cosas, agradecemos muchísimo el respeto de las personas que participaron, era mucha la cantidad de estudiantes, y la madurez y el respeto que mostraron, no solamente durante la obra, sino a posteriori, en el momento del debate y de expresar sus opiniones, nos muestra que tenemos una juventud pujante que viene a cambiar las cosas para bien”, destacó para cerrar.



En continuidad, docentes y alumnos que estuvieron presentes en la jornada, se mostraron muy agradecidos por la oportunidad de ser parte de la exhibición, y destacaron la importancia de ahondar en temáticas como estas. “Estamos todos muy agradecidos de haber podido participar, son espacios que dejan mucho aprendizaje y que son necesarios, la obra fue muy representativa, fue una situación de acoso basada en hechos reales y eso deja aún más enseñanza”, Carolina Racca, docente de inglés del Colegio Normal.



Y al mismo tiempo afirmó que “los chicos prestaron muchísimas atención, participaron, generaron debate, es importante para concientizar, ellos quizá tienen una idea formada del mundo laboral y acceder a esto, les muestra el lado b, el contenido da para trabajar dentro de las instituciones, es muy necesario, fue una experiencia enriquecedora”.



Otro de los docentes presentes fue Cristian Alonso, profesor de Construcción de Ciudadanía de la Secundaria UNNOBA, quien señaló: “En principio quiero felicitar a todos los que formaron parte de la obra y agradecer a la Dirección de Educación por la iniciativa, hubo muy buena construcción del guión, de la puesta en escena, y sobre todo la sensibilidad y respeto con el que trabajan la temática, se puede trabajar mucho con los chicos en el aula a partir de esto, hay mucho valor pedagógico, este tipo de propuestas por parte del Municipio nos brinda a los docentes material de valor agregado”.



Por otra parte, una de las estudiantes que presenció la exposición, contó: “Esta obra me sirvió para darme cuenta que muchas de estas cosas le pasaron a mi mamá en su trabajo y ella lo reconocía, pero no hacía nada, y hubiera sido muy positivo que tuviera a alguien que la acompañe y haga algo, yo hoy tengo herramientas para poder distinguirlo, y si me llega a suceder, accionar al respecto”.



Por último, María Pía Rojo, estudiante de la Secundaria UNNOBA, reafirmó que “la obra está muy buena para mostrar lo que es la realidad del mundo laboral, lo que se vive día a día en algunos lugares, esto nos brinda muchas herramientas para que seamos capaces de darnos cuenta si nos pasa a nosotros, o a algún amigo, o familiar, y denunciar las situaciones para que ocurran cada vez menos”.