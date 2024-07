Paso bajo nivel: una notificación de ADIF afirma que “se estudia la continuidad de la obra”

Luego de siete meses del freno de la obra del paso bajo nivel de Rivadavia y con una crítica situación que afrontan desde hace bastante tiempo más los comerciantes del sector, el anuncio en redes por parte de la Libertad Avanza, a cargo del concejal Juan Cornaglia Re, de que los trabajos se retomarían el próximo 1° de agosto generó fuertes expectativas.

Sin embargo, aún no se avanzó en oficializar dicho anuncio y de las constantes consultas, no se brindaron más detalles en torno a la continuidad de la obra. Pero lo cierto es que en las últimas horas, una contestación de una carta documento dirigida a uno de los vecinos afectados, confirmó que ADIF (Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado) se encuentra estudiando una propuesta de financiamiento realizada por Sabavisa, empresa a cargo de la obra.

En tal sentido, la carta, fechada el 15 de julio de 2024 y recibida ayer por el destinatario, menciona que ADIF “se encuentra trabajando en el desarrollo de un plan de priorización de obras. Entre estas se encuentra la obra del Paso Bajo Nivel Av. Rivadavia y Vías del FFCC San Martín - Junín - Provincia de Buenos Aires, adjudicada a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni - Sabavisa S.A. en U.T”.

Asimismo, indica que se “continúan evaluando la propuesta de financiamiento del contratista, la cual se encuentra en estudio por diversas áreas del Ministerio de Economía”.

Tal misiva, claramente, genera aún más incertidumbre. Es que los vecinos de la zona que comprende las inmediaciones del corte a la altura del Paso nivel de Rivadavia hasta avenida Libertad manifestaron su preocupación por la falta de información sobre una cuestión que los afecta fuertemente y de manera directa.

Por eso, y más allá de la respuesta epistolar, aguardan una reunión solicitada al Ejecutivo municipal. Cabe recordar que más de diez comercios cerraron desde el último diciembre de 2023 y todos advierten los graves problemas que sufren en cuanto a la caída de las ventas, las dificultades para afrontar los gastos fijos y alquileres, entre otras cuestiones.

“Es una falta de respeto”

Uno de los comerciantes afectados, Walter Cullerton, al ser consultado por Democracia señaló que “Comercio e Industria es quien solicita la reunión, pero aún no tenemos novedades. Oficialmente no hay nada. No tenemos fecha ni noticias”.

Sobre el anuncio de la Libertad Avanza, que aún no tiene mayores detalles aseguró: “Me parece una falta de respeto, porque si hay una información segura, lo tendría que haber transmitido el Ejecutivo y hacer las cosas más seriamente”.

En ese sentido profundizó: “Venimos mal desde que empezó la obra, siempre con mala información, cosas que no estaban en regla, y mirá donde terminamos. En una obra que debería haberse terminado en octubre de 2023 y todavía no lleva ni un 15% de avance. Una obra esencial que está cortando la ciudad al medio. Hay que tomar de una vez por todas las cosas en serio y dar información certera”.

Cullerton pidió además “que el Ejecutivo y los concejales se fijen también el tiempo de la obra, que no dejen que arranque una obra así porque sí, y tarde tres años. Si va a arrancar seriamente, que la terminen en un año como era lo pautado. No que no se sepa cuando termina. Que den detalles, qué empresa lo va a hacer”.

Por su parte otro comerciante del sector más afectado, César Dardano, destacó el pedido de reunión con el Municipio, que aún espera sin novedades y resaltó que la situación “es una falta de respeto a todos los juninenses, no solo a comerciantes. Es de una desprolijidad total”.

“Al anuncio de Cornaglia no hay nada oficialmente por lo que sigue la incertidumbre de todos. La situación es tremenda”, resaltó.

A su vez narró la jornada cotidiana, con graves problemas para los locales que se ubican en la arteria, donde aseguró que la situación “llega hasta calle Libertad” y describió los malabares de los comerciantes para subsistir. “Comercio e Industria activó la obra y debería haber luchado por los comerciantes. De todos los concejales no habla ninguno. Nadie se preocupa por las familias que hay detrás”.

Por último, Dardano indicó a Democracia que tras enviar una Carta Documento a Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como vecino afectado por el freno de la obra, recibió una respuesta en el día de ayer.

Allí se le advierte que la ADIF se encuentra trabajando en un plan de priorización de obras y que para la obra del paso bajo nivel de Rivadavia, “el contratista ha presentado una propuesta de financiamiento para continuar la obra, lo cual se encuentra en estudio por parte de diferentes áreas del Ministerio de Economía”.

En tal sentido, en una nota dirigida a Democracia, los vecinos César Dardano, Walter Cullerton y Mateo Ciampagna destacaron la respuesta epistolar por parte de ADIF.

“Después de meses de silencios, idas y vueltas, y de intentos por detener la movilización de los vecinos, ha sido la acción decidida de los comerciantes y ciudadanos de Junín, perjudicados por la obra del paso bajo nivel de avenida Rivadavia, la que finalmente motivó la primera respuesta oficial del Estado nacional sobre la continuidad de la obra”, detallaron.

En respuesta “ante la inminente presentación de una acción judicial por Cesar Dárdano y un grupo de vecinos, el Estado nacional, a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), ha emitido su primer comunicado oficial. La carta documento, firmada por José Alberto Blasco, apoderado de ADIFSE, da cuenta de los esfuerzos de la entidad por abordar la situación de emergencia en materia ferroviaria, en el marco de los Decretos N° 525/2024 y N° 526/2024”.

Asimismo, destacan que “la carta, fechada el 15 de julio de 2024, menciona que Adifse se encuentra trabajando en el desarrollo de un plan de priorización de obras. Entre estas se encuentra la obra del Paso Bajo Nivel Av. Rivadavia y Vías del FFCC San Martín - Junín - Provincia de Buenos Aires, adjudicada a la empresa Lemiro Pablo Pietroboni - Sabavisa S.A. en U.T.”.

En su respuesta, Adifse señala que, “si bien desconocen el carácter de las afirmaciones invocadas en la acción judicial, continúan evaluando la propuesta de financiamiento del contratista, la cual se encuentra en estudio por diversas áreas del Ministerio de Economía”.

Esta primera respuesta oficial “se da en un contexto de creciente presión por parte de los vecinos y comerciantes de Junín, quienes han manifestado su preocupación por los perjuicios ocasionados por la demora y falta de información clara sobre la continuidad de la obra”, cerraron los vecinos mencionados.

Los más perjudicados

Por su parte, Fernando Mercado, titular de la estación de servicio YPF Di Marco aseguró: “No sabemos nada sobre la reunión. Si he visto que tuvo lugar un encuentro de la Comisión de Seguimiento de la obra del paso bajo nivel, pero nada más”.

“Entiendo que el Municipio no tiene injerencia en la obra y que está atado de pies y manos, mientras que el Estado Nacional no toma una decisión”, señaló y agregó que le generó buenas sensaciones la propuesta de una apertura por calle Belgrano, que realizó un grupo de vecinos días atrás.

“No he escuchado manifestaciones de esa propuesta de abrir por Belgrano. Es al menos una intención de algo. Me da gusto que alguien piense en una alternativa a esta situación”. Mercado consideró: “Para mí, lo mejor es que se tome la decisión de que si los fondos no están, se abra. Se está dilatando la decisión de tapar porque no conviene políticamente. Decir que se va a continuar es solo dilatar”.

Sobre el anuncio de retomar la obra en agosto, Mercado destacó: “Se escucharon declaraciones de un concejal de la Libertad Avanza decir que le informaron que va a continuar la obra desde una fuente confiable pero no informa quien. Parece que hubiera secreto de sumario”.

A su vez consideró que “tomar la decisión de continuar y luego a los pocos meses paralizar la obra de nuevo me parece una decisión poco feliz. Se les pide a los vecinos que tengan esperanza, que es lo último que se pierde, pero mientras tanto se siguen cerrando negocios y los vecinos siguen padeciendo los innumerables inconvenientes para circular, con aumento de costos de transporte y con pérdidas de tiempo irrecuperables”.

Anuncio y expectativas

El pasado 12 de julio, a través de su cuenta de Instagram, el concejal de La Libertad Avanza Juan Cornaglia Re aseguró en un breve video que el próximo 1° de agosto se retomaría la obra del paso bajo nivel. Sin más detalles, el concejal del bloque libertario dio la noticia en sus redes sociales, pero no se amplió ni aportó mayor información luego de ello.

Consultado por Democracia en diferentes oportunidades, el edil prefirió no dar más detalles sobre el anuncio.

Por parte del Municipio tampoco se conoció mayor información que la reunión que se mantuvo en la Comisión de Seguimiento de la obra del paso bajo nivel el pasado 17 de julio. Del encuentro participó Marianela Mucciolo, vicepresidenta a cargo de la presidencia de la Sociedad Comercio Industria de Junín (SCIJ).

Durante la reunión, se hizo un análisis de las gestiones realizadas y se evaluaron los posibles beneficios a futuro para los comerciantes afectados por la obra del paso bajo nivel de Rivadavia y las vías. En ese sentido, Mucciolo, expresó: “Nos parece fundamental que la SCIJ sea parte de la Comisión, y así poder participar y representar al sector comercial. Desde la Cámara siempre trabajamos con el objetivo de generar proyectos y medidas que beneficien a los comerciantes de la ciudad”.

Del encuentro participaron los concejales Marcelo Balestrasse y Mariano Spadano (Juntos por el Cambio), Juan Manuel Cornaglia Re (La Libertad Avanza) y Gastón Bisio (Unión por la Patria).