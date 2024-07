Una gran cantidad de niños y niñas disfrutaron de la actividad "Construyendo títeres”

Tal como estaba previsto, este lunes 15 arrancaron las propuestas organizadas por el Gobierno de Junín para que los chicos tengan la oportunidad de disfrutar en este receso invernal. La apertura de la grilla se llevó a cabo en la Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia, donde más de 40 chicos de 5 a 7 años participaron de la creación de títeres de dedo, actividad que surgió a partir de la lectura de “La cerdita Penélope”.



La jornada con entrada libre y gratuita, reunió no solo a los más pequeños, sino que albergó a padres, madres y familias en general, quienes se mostraron muy contentos por el resultado del espacio lúdico recreativo y destacaron que a través de estas actividades los chicos tienen la oportunidad de conocer la oferta de la biblioteca.

Este miércoles 17 de julio, las actividades continuarán, a las 15:30 horas en el MACA, Jorge Newbery 357, con la propuesta “Conociendo las posibilidades expresivas de nuestros cuerpo”, destinada a chicos de 7 a 10 años, a cargo de Sabrina Gago. En tanto, a las 16:30 horas, en la sociedad de fomento del barrio Villa del Parque, ubicada en Aconcagua y Cabo Corrientes, se ofrecerá el espectáculo “Una laucha en el molino” , a cargo de Yaqui Saiz y Geraidy Brito.



Nadia Inchauspe, integrante de la Biblioteca Municipal Bernardino Rivadavia, manifestó: “Estamos muy contentos de poder tener habitada la biblioteca de esta manera, esta actividad que inauguró la grilla de actividades por las vacaciones de invierno superó ampliamente nuestras expectativas, son más de 40 niños y niñas participando junto a sus familias, cada rincón está ocupado por ellos interactuando, realmente es una alegría”



“Lo que ideamos y planificamos con este tipo de propuestas, además de generar un espacio donde ellos puedan generar vínculos, es impartir el contacto con el libro, en esta ocasión hicimos una lectura abierta del cuento “La cerdita Penélope”, y a partir de eso, a libre interpretación, cada chico tuvo la posibilidad de crear un títere de dedo y ponerle un nombre a su personaje, surgieron ideas hermosas”, contó sobre la experiencia.



Para finalizar, Inchauspe destacó que “la agenda para este receso es muy amplia, poder inaugurarla con este taller nos llena de resultados positivos, desde la Dirección de Cultura no solo se pensó en habitar los diferentes espacios que hay en la ciudad, sino que se reforzó el trabajo con las niñeces, el acompañamiento en las infancia a través de las ofertas, es algo que desde la gestión se trabaja muchísimo y acá se vio reflejado, tanto en esta propuesta como en el resto de las actividades que anunciamos a lo largo del año, con visitas guiadas, talleres, espacios recreativos y demás, es relevante pensar en acercar a los niños a la lectura”.



Por su parte, las familias y acompañantes de los niños que participaron del taller se mostraron muy contentos por el desarrollo de la actividad. “Me sorprendió mucho la convocatoria que hubo hoy, venimos planificando participar de algunas actividades hace algunos días cuando vimos la grilla, hoy sabíamos que estaba esta actividad y decidimos participar, es un espacio donde los niños aprenden, se diviertes y comparten con sus pares, además aprovechamos la oportunidad y nos llevamos un par de libros a casa para fomentar la lectura en estos días de vacaciones, que viene muy bien”, contó Marcelo, quien asistió a la propuesta junto a sus dos hijas.



Seguidamente, Florencia, otra vecina que fue parte del espacio junto a su hija Antonia, señaló que “en primer lugar celebro y me encanta que haya espacios donde los chicos puedan conocer la oferta de la biblioteca, eso incita a que además se lleven algo para jugar en casa, el taller lo disfrutamos juntas y el armado del títere fue divertido”.



Por último, Noelia, mamá de Agustina y Nicolás, expuso: “Me parece bárbaro todas las actividades que se propusieron para estas vacaciones de invierno desde el Gobierno de Junín, son variadas e interesantes, en este primer taller mis hijos se llevan mucho aprendizaje y diversión, que es importante, no sólo que participen, sino que se diviertan, que tengan ganas de leer o escuchar cuentos es parte del resultado de la dinámica que se maneja, y eso es muy positivo”.

En el MUMA se desarrolló el taller “La fábrica de Mascotas”



En el marco de continuidad de las propuestas programadas por el Gobierno de Junín para este receso invernal escolar, este martes se llevó a cabo un taller de dibujo experimental para diseño de personajes, donde participaron alrededor de 50 niños y niñas. La jornada estuvo a cargo del artista Blas Rodríguez, quien actualmente tiene en exposición su muestra personal “Bárbaro!” en el Museo Municipal de Arte Ángel María de Rosa.



Desde la dirección de Cultura se mostraron satisfechos por la gran aceptación que están teniendo las diferentes propuestas y afirmaron que los talleres y cursos que están en grilla, la cual se puede conocer ingresando a www.junin.gob.ar, prometen un contenido para disfrutar y compartir entre amigos y familia de manera libre y gratuita.



Sobre el taller brindado por Blas Rodríguez, Agustina Barbosa, titular de la cartera cultural del Municipio, expresó: “Una actividad más, un espacio destinado a los niños y niñas en estas vacaciones, en una planificación donde incluimos exposiciones, talleres y espectáculos, la verdad que son propuestas pensadas justamente para que puedan disfrutar y aprovechar, con sus amigos, y en familia”.



“En esta oportunidad, Blas (Rodríguez), quien desde la semana pasada tiene su exposición montada en el MUMA, a través de esta propuesta apuntó a integrar los dos espacios, y aceptamos, porque nos parecía importante que el artista converse con la comunidad en estos espacios, y así surgió este taller llamado “La fábrica de Mascotas”, donde también puede demostrar un poco cómo él trabaja la creatividad en sus ilustraciones y sus objetos, y realmente quedó demostrado que tuvo aceptación, son más de 50 niños y niñas participando”, detalló.