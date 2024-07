Promociones y cuotas mantienen el consumo, pero sin señales de reactivación

Con expectativas de que julio presente un panorama más auspicioso para el comercio, abundan las promociones y cuotas sin interés que los juninenses aprovechan, especialmente en este tiempo, con la llegada del aguinaldo, que en muchos casos permite a los consumidores realizar una erogación de dinero extra para comprar eso que más cuesta y se necesita; o bien darse un merecido gusto.

Ofertas, liquidaciones adelantadas y variados beneficios son parte de las estrategias para recuperar ventas en un momento más que complicado para la economía.

Democracia realizó una recorrida y preguntó a los vecinos cómo abonan sus consumos y qué prefieren a la hora de hacer sus compras, especialmente en comercios de indumentaria y calzado, tecnología y electrodomésticos.

Promociones para sumar ventas

Junio cerró con muy pocas cosas positivas para resaltar. De hecho, el Día del Padre fue una fecha clave pero que según comercios y la propia Confederación Argentina de la Mediana Empresa presentó una caída de las ventas del 10,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes, con el 63% de los comercios realizando promociones especiales, según señaló el informe de la CAME.

En detalle, a pesar de la baja, hubo cuotas sin intereses en muchos negocios y buenos descuentos por pagos en efectivo, medidas que hoy continúan y en cierta medida sostienen el consumo.

De los vecinos consultados, la mayoría utiliza billeteras virtuales, como Mercado Pago o Cuenta DNI pero muchos también aprovechan los beneficios con tarjetas de crédito o débito y el pago en efectivo que en muchos comercios ofrece descuentos que todos aprovechan.

Por caso, en uno de los comercios de indumentaria consultados, cuentan con descuentos ya sea con tarjeta de débito, crédito o en efectivo. Entre los beneficios del Banco Provincia, hay cuatro y cinco cuotas sin interés. Además, realizan entre el 15% y el 30% de descuento por pago efectivo.

Impulso del Big Sale

El pasado 15 de junio se lanzó una nueva edición del Big Sale organizado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) y el Gobierno de Junín, junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) que busca incentivar la venta de los centros comerciales locales.

La presidenta de Comercio e Industria, Marianela Mucciolo, destacó que si bien aún no se realizó una encuesta de satisfacción sobre la iniciativa, “el contacto con comerciantes, nos indica que está siendo positivo. Ya sea como herramienta publicitaria o para tracción de las ventas en efectivo. La gente elige mucho las cuotas con tarjeta de crédito. Es una herramienta importante para acompañar”.

Asimismo resaltó que se trata de la primera vez que el Big Sale se activa durante todo un mes y que existe “la posibilidad de activarlo varias veces al año, en consenso con el sector comercial. Eso es muy positivo”.

También destacó que muchos comerciantes refirieron la visita de nuevos clientes y gente de la zona: “Es un indicio de que está traccionando, si bien aún no sabemos cuánto”, señaló.

Mucciolo reconoció que “hay una recesión muy notoria, pero estamos tratando, con este tipo de herramientas, no quedarnos quietos porque no hay tiempo para esperar que se acomode el mercado, que las cosas cambien. No nos vamos a sentar a esperar eso. Tenemos que poner toda nuestra creatividad en la mesa”.

A su vez indicó: “Sabemos que el Big Sale no es una solución, pero es una posibilidad de mejorar las ventas, de estar unidos y capacitarnos, así como hacer uso de las herramientas de la institución”.

“Es importante destacar -remarcó Mucciolo- que este evento también es posible gracias a los sponsors que nos acompañan: Grupo Servicios Junín, Naldo, AgroInvest, Hugo Cieri, el Sindicato de Empleados de Comercio de Junín (SEC), Bringeri, Juma Electric y Eden. A ellos, muchas gracias por su apoyo y compromiso. A su vez, quiero agradecer a los comercios que se adhirieron al Big Sale Junín, ya que la unión de todos es primordial para realizar acciones de calidad que beneficien tanto al sector que representamos, como a la comunidad en general”, dijo la presidenta de Comercio e Industria.

Promociones de la iniciativa local

Con descuentos y promociones para consumidores de la ciudad y la zona que van del 15% al 50% en distintos rubros, así como promociones en 3 y 6 cuotas sin interés con tarjetas locales, la iniciativa continúa hasta el 15 de julio.

Cabe destacar que los comercios gastronómicos también se suman al Big Sale con interesantes sorteos.

Para participar, se debe consumir en los comercios gastronómicos adheridos y completar un cupón. Los sorteos se realizan todos los lunes hasta el 29 de julio.

Los comercios gastronómicos adheridos son Ghins, Isildur Empanadas, Don Manolo, La Bazka Artesanal, Ameghino, rico y saludable, Cityrock, Bodegón San Telmo, Collins, Andi, El Bodegón de los Juanes, El Portal de Villa, Heladería El Portal, La Churrería, Bendita Esquina, Rosso.

Comercios adheridos

Los siguientes son los comercios adheridos A Phone Store, Admit One, Alison, Aragon Perfumerías, Atomik Junín, Aurora, Bracchi Collezioni, Bringeri, By Lolita, Calzados Escorpio, Calzalindo, Casablanca, Catalina Hidalgo, Cifredi Moda Femenina, Club de Ropas, Coccole, Consultora Independiente Mary Kay, Cosas de Chicas, Cositas es Mágico, Cositas Make Up, Don Enrique, Don Osvaldo, Ellas Saben Lo Que Quieren, Enigma Joyas, EYC Pisos y Revestimientos, Eykon Laboratorio Óptico, Farmacia Sindical, Farmacia y Perfumería Rodríguez, Frigia Perfumería, Gala Calzados, Heladería El Portal de Villa, Imperial Pinturerías, Indah Marroquinería y Accesorios, Íntimas Lencería, Jazba, Jm Librería Artística, Jumaelectric, Juvent Sport, Keto Barco, La Matera, LCP Cultura, Librería Centro, Librería Marial, Lisboa, Liz Bracchi, Luna Xl, Luxsol Jeans, Mach Deportes, Mafferetti, Manicomio, Manon, Mi Debilidad Tu Lencería, Mingorance, Mosconi Hogar, Muebles Respuela, Naldo, Narrow, Nato, No Te Caigas, Nogo Junín Pinturería, Oriente by Cullerton, Pastel, Perfumería Nancy, Pie Grande, Ponteguapagc, Rosso, Santino Calzados, Sastrería Tanino, Tecnaqua, Tree, Ulmaria, Vidamia, Zaccarina Calzados y Zak Junín.

Una herramienta para aprovechar: sumar ventas a través de plataformas virtuales

En tiempos de recesión económica, el comercio electrónico se transforma en un aliado de los consumidores, no sólo para comparar precios, sino también para buscar mejores ofertas. Para los comerciantes, potenciar este canal se convierte en una necesidad en pos de sostener el nivel de ventas.

Eso está haciendo que el e-commerce se fortalezca, pero la situación es dispar de acuerdo al rubro. Respecto de este tema, comerciantes locales dialogaron con Democracia y revelaron qué sucede con el comercio electrónico en medio de la fuerte caída del consumo.

En este contexto, los comercios a la calle -de todos los rubros- comienzan a apostar en mayor medida al electrónico para tratar de bajar los costos y tener al menos dos canales de venta, con distintas estrategias de promoción para morigerar el impacto.

Si bien la pandemia fortaleció la utilización de esta vía para captar otro tipo de consumidor, la situación económica evidenció la necesidad de potenciar esta estrategia de diversificación.

“Con respecto a lo que es el tema de Mercado Libre, yo creo que se abrió un canal nuevo ya hace bastante”, afirmó a este diario Marcos Maroscia, responsable de ferretería El Tigre y expresidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín.

Con respecto a la venta presencial en el local comercial “primero empezó el cambio de lo que fue la venta en efectivo a tarjeta. Hoy creo que el 50% ya se vende con lo que es tarjeta o pagos virtuales”, agregó.

En efecto, en contraposición al crecimiento de la venta virtual, “la venta en el mostrador viene cayendo hace bastante tiempo, por diferentes factores. Más allá de la crisis, hubo un cambio también en la forma de compra después de la pandemia”.

“Y hoy creo que el comercio que tiene venta online, yo lo considero como un canal más. No sé si llega a vender lo mismo que de manera presencial, pero en una plataforma de e-commerce prácticamente tenés un mínimo costo que es mantenimiento de lo que es un sistema de gestión y alguna persona encargada de eso. Además, evitás el costo del comercio que tiene, más allá de los impuestos, empleados, alquileres, y es mucha la diferencia”, explicó.

“Por lo menos, la experiencia nuestra es bastante rentable. Diría que es un complemento, porque a la caída del mostrador, se abre ese canal que te da la posibilidad de ofrecer tus productos, que no venderías quizás en el local, en todo el país. Eso también lleva un trabajo diario y si bien es lento, se abre un canal más de venta”, destacó.

“Yo creo que hoy el comercio que complementa con una plataforma virtual, es más o menos promediar para cubrir el costo general y viene creciendo bastante”, concluyó.

Por su parte, Ornella Ragno, del local Tecno Ragno, indicó que “los insumos del local, como cargadores, luces, parlantes y demás, se venden de manera presencial. O sea, la gente pasa, ve por la vidriera, entra, pregunta, y lleva”.

Con respecto a reparaciones, “yo publico en las redes, tengo muchas consultas, muchos comentarios de otra gente que ya me conoce, con anticipación, entonces me recomiendan. Me escriben por Facebook, Instagram o WhatsApp. Me consultan y me traen la computadora para reparar.

Además de insumos electrónicos, en Tecno Ragno se pueden conseguir productos de Natura e indumentaria los cuales “vendo, casi siempre, por medio de las redes sociales, tanto Facebook como Whatsapp”, indicó.

Por último, afirmó: “Noto que en estos últimos meses cayó muchísimo la venta. Por ahí se vendió algo más o menos el Día del Padre, pero bajó muchísimo. La gente compra lo justo y necesario como un cargador, una funda, o un vidrio para celulares”.

Comprá en Junín

Comprá en Junín una herramienta digital a disposición de todos los emprendedores, productores y artesanos de Junín para que puedan mostrar y comercializar sus productos con todos los vecinos de la Ciudad.

Se trata de un mercado digital que nació durante la pandemia con el objetivo de achicar la brecha digital y generar un canal de venta para emprendedores, productores y artesanos locales. Los emprendedores pueden cargar sus productos, sus datos y dejar también un WhatsApp desde donde los clientes puedan contactarlos, para cerrar ventas.

También el programa cuenta con ferias presenciales y acciones comerciales anuales, ancladas a las fechas comerciales más importante, generando una agenda de trabajo y de acción para los emprendedores.

Al respecto, Mariano Gentilucci, subsecretario de Producción del municipio de Junín, dijo a este diario que Comprá en Junín “es un gran catálogo de emprendedores, en el que hay unos 600 emprendedores registrados donde ellos completan una ficha que les permite mostrar lo que ofrecen, tener una descripción de su proyecto y un vínculo directo con sus redes sociales además de un botón que vincula a ellos con el posible comprador.

Comprá en Junín “tiene una política de preparar y trabajar con los emprendedores para generar, en las fechas especiales del calendario comercial anual, políticas de promoción de los emprendimientos que generen propuestas y así vamos ofreciendo dentro del portal productos. Además de tener un marketplace de emprendedores, a su vez ofrecemos en el portal productos especiales que ellos ofrecen para cada fecha”, explicó.

“Nosotros lo que medimos no son las ventas, lo que medimos es la cantidad de usuarios que ingresan y que tienen contactos con los emprendedores. Lo que notamos es que en este contexto principalmente el precio es fundamental y el negocio de cercanía empieza a tener valor. Tenemos picos de ingresos de usuarios activos en la web y al mismo tiempo medimos si ingresan o no el botón de WhatsApp para que ellos puedan vincularse”, dijo.

“Hoy notamos un crecimiento en la cantidad de usuarios que visitan la página web y que interactúan con los emprendedores, con los productos que ellos ofrecen. Hay una cuestión de estructura de costo mucho menor lo que le permite tener precios mucho más accesibles y la gente principalmente busca eso, algo accesible, y al mismo tiempo que sea original”, subrayó.

“Además, todos los emprendedores que están ahí participan de las ferias que se hacen desde el Municipio sean por evento o sean los fines de semana que hay alguna actividad”, cerró.