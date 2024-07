Javier Souto: "Veo innecesaria la obra del Paso Bajo Nivel de la Avenida Rivadavia"

En medio de distintos anuncios por parte del Gobierno Nacional y de la aprobación de la Ley Bases, Javier Souto, referente de la Libertad Avanza en Junín mantuvo una entrevista exclusiva con Democracia y afirmó que ya elevó los pedidos necesarios para que se culmine la Autovía de la Ruta 7, en la variante Carmen de Areco Chacabuco; y las 149 viviendas del Plan Procrear II ubicadas en el Barrio San José Obrero. Además, que se inaugure la terminal de micros y que se tome una decisión con la obra del paso bajo nivel de la Avenida Rivadavia. "Es una obra que veo totalmente innecesaria. No estoy de acuerdo con generar un gasto tan grande cuando pasa un tren por día", sostuvo y agregó "si se decide continuar con la misma, que se hagan dos colectoras sobre los costados para que haya circulación, al menos de vehículos policiales y ambulancias. Junín creció muchísimo, no se puede cerrar semejante arteria, están matando los comercios".

En ese sentido, Souto dijo: "Yo entiendo de obras, a mí no me pueden mentir. Ellos tardan, ponen a uno con una banderita, al otro que barre, y eso es circo. La realidad es que hay una empresa trabajando que factura un montón de plata. Y así está el país, y así estamos viviendo nosotros".

En esa misma línea, el referente de LLA expresó que "también pedimos que se termine la Autovía en su variante Chacabuco-Carmen de Areco, y eso se va a reactivar todo, porque si no la culminás, se termina arruinando lo poco que hay y solo le faltan la cartelería y las luminarias", y añadió que también pidió por las 149 viviendas del Procrear II que se encuentran ubicadas en el barrio San José Obrero y que están en un 80%.

"Creo que hay que empezar a trabajar distinto porque estamos yendo totalmente contra la corrupción. Antes se hacía política corrupta continuamente en todo. Y eso se terminó y reordenar todo eso y que no vuelva a pasar, lleva tiempo".

Respecto a la nueva terminal de micros de Junín, Souto afirmó: "Ahora van a empezar a pedir plata para poder inaugurarla, y son millones y millones de pesos. No estoy de acuerdo. Así seguimos pagando y pagando", y agregó "estoy de acuerdo con que la terminal se inaugure, pero que no se gaste más. Que no esperen hasta antes de las elecciones porque la están estirando".

Nuevos nombramientos

En cuanto a los cargos en Anses que se van a dar a conocer en los próximos días dijo que "son todos profesionales y gente que estudió mucho" y que los nombramientos se atrasaron "porque se tenían que realizar un par de despidos más y no querían que se chocara con eso".

Además, aseguró que no será el único ente donde se removerán cargos sino que también ocurrirán en los Registros del Automotor, los peajes, CNRT; SENASA, y Vialidad. "Vamos a tocar todos los puestos donde hay corrupción" y añadió que "todos van a trabajar en la misma línea que en Nación. Vamos a abrir una oficina nueva de Capital Humano, como la que maneja a nivel nacional Sandra Pettovello, donde se va a trabajar de forma conjunta con el Anses y van a ver todo el tema de los planes. Por ejemplo, el programa "Mi primer trabajo", que lo vamos a coordinar en forma conjunta con el Intendente y donde se le va a pagar buena plata a la gente, pero tienen que trabajar o estudiar".

En ese sentido, expresó que "los planes actuales no funcionan. Porque tienen que trabajar, aunque sea tres o cuatro horas al día. Creo que es la única forma para que se termine de recibir plata sin hacer nada. Así, empieza a crecer el país", y agregó "hay un montón de cosas para hacer como pintar escuelas, hospitales, salitas, o barrer las calles. Y el Intendente se puede ahorrar un montón de plata que después puede invertir en otras cosas".

Su posible candidatura a Senador Provincial

De esta manera, al ser consultado por los rumores sobre su campaña para llegar a ser Senador Provincial explicó: "Me gusta que empiece a salir adelante el país, y espero que sea de una vez por todas, porque la gente la está pasando muy mal", y añadió "muchas veces me nombraron como un posible senador porque me conocen y saben que soy claro. Yo voy para adelante, no tengo arreglos".

Sin embargo, aclaró que "todavía hay corrupción adentro del Senado. Entonces hay que cambiar todo eso de a poquito", y agregó "con que cambie el país, empiece a crecer y que vivamos dignamente ya está".