Se realizó el tradicional acto de jura y reafirmación de lealtad a la bandera

En la plaza Veteranos de Malvinas se llevó a cabo el acto de promesa, jura y reafirmación de lealtad al símbolo más importante de argentinidad, en el marco del aniversario N°204 del fallecimiento de su creador y prócer Manuel Belgrano. El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, agradeció a todas las instituciones y vecinos que participaron por su muestra de compromiso, y subrayó: “Atravesamos un momento complejo como país, pero vamos a salir adelante con optimismo y unidos por la bandera”.



Hubo mucha emoción entre los asistentes sobre todo en el momento en que los soldados de la agrupación 20 de Junio del Grupo de Artillería 10 afirmaron con orgullo la jura a la bandera, como también por la inclusión de los veteranos de Malvinas, quienes rindieron homenaje y honor a los 649 héroes que dieron su vida en defensa de la patria y la bandera.



También estuvieron presentes autoridades policiales, judiciales, legislativas y municipales, como también representantes de los distintos credos existentes en la ciudad, de instituciones intermedias y vecinos de la comunidad en general.



El primero en hablar frente a los asistentes fue el teniente coronel Jorge Eduardo Gómez, jefe del Grupo de Artillería 10 de Junín, quien se refirió a la historia del prócer Manuel Belgrano y uno de sus legados más importantes como es la bandera argentina: “La bandera que hoy juran es un símbolo de nuestra soberanía y libertad, y al defenderla nos comprometemos a luchar por esos valores”, y afirmó que “la jura a la bandera es un acto de profundo compromiso con nuestra nación y con el pueblo a quien nos debemos, y significa que estamos dispuestos a sacrificarnos y darlo todo por la patria”.





“La presencia en el día de la fecha de un selecto grupo de veteranos de guerra honra este acto, ellos juraron a la bandera y cumplieron con su compromiso de defender a la patria en Malvinas”, expuso Gómez y añadió: “Muchos de ellos cayeron en combate y ellos nos recuerdan la trascendencia de este acto con su presencia”. En continuidad, le tomó la jura a la bandera a los soldados de la agrupación 20 de Junio, quienes respondieron con énfasis “¡Sí, juro!”



Luego fue el turno de dirigirse ante los presentes de Carlos Luján, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Junín, quien expresó visiblemente emocionado: “En esta conmemoración enaltecemos los símbolos patrios más sagrados que tenemos, es nuestra querida bandera la que nos enorgullece, representa y emociona. Un día como hoy hace 42 años atrás los veteranos de guerra en diferentes agrupaciones, cuarteles, buques y bases aeronavales juramos defender la patria hasta perder la vida y esa jura se cumplió a rajatabla”.



“Los 649 compañeros que murieron en Malvinas cumplieron con este juramento a la bandera, defendiendo nuestro territorio hasta perder la vida, como lo hicieron Ricardo Gurrieri, Alfredo Jurío, Miguel Ángel Soriano y Daniel Seitún a bordo del ARA ‘Gral. Belgrano’, a quienes dedicamos toda la gloria y el honor”, recalcó Luján y convocó a todos “a seguir adelante enarbolando con orgullo nuestra bandera argentina, con lealtad y gratitud hacia nuestros próceres y héroes”.



A su turno, el intendente municipal Pablo Petrecca, agradeció a todos los vecinos e instituciones que se hicieron presentes por su compromiso con la patria: “Cada vez que escucho ese ‘¡Sí, juro!’ por parte de los soldados se me pone la piel de gallina y a veces no logramos dimensionar lo que significa porque nuestro país no está en guerra gracias a Dios, pero si nos trasladamos a 1982 entendemos a la perfección la importancia que tiene este juramento”. Seguidamente, expresó que “es un enorme placer que podamos reafirmar esta promesa junto a los veteranos de Malvinas, pocas personas deben sentir tanto amor y pasión por los colores de la bandera como ellos”.



“La bandera es un símbolo de la unidad de los argentinos, con sus colores que nos identifican y unen más allá de cualquier otra diferencia que tengamos”, subrayó el alcalde y profundizó: “Hoy nos encontramos para reafirmar nuestra lealtad y promesa, para defender una vez más nuestra bandera y todos los valores que conlleva como la libertad, el respeto, la tolerancia y la democracia”. Luego, sostuvo que “este compromiso se refleja en el día a día cuando somos buenos ciudadanos, responsables y cada uno aportando lo suyo desde su lugar”.



Asimismo, Petrecca indicó que “nuestro país atraviesa momentos complejos sin dudas, pero si cada uno de nosotros ponemos un poco de optimismo, energía y unión con la bandera que nos identifica, sin importar nuestras diferencias y disensos, vamos a poder salir adelante”.





Testimonios



Entre todos los vecinos presentes estuvieron Carlos y Ricardo, integrantes de SumArte y Papelnonos Junín, quienes dejaron sus sensaciones. “Me pareció un acto hermoso, somos argentinos y tenemos que estar orgullosos lo estamos nosotros desde SumArte y Papelnonos; es un orgullo muy grande participar cada vez que se hace esto y para mí la bandera es todo”, dijo Carlos. En tanto, Ricardo señaló: “Es un momento muy emotivo para todos, nosotros conformamos un grupo de adultos mayores y los colores de la bandera están en la sangre que corre por nuestras venas”.



Otros de los asistentes a la jornada fueron Osvaldo y María Cristina, quienes también se refirieron al acto luego de fotografiarse con un soldado que juró. “Siempre es muy hermoso vivir estos actos para nosotros, tenemos que volver a celebrar como en los buenos tiempos y no perder nunca el sentimiento de patria”, dijo el vecino y agregó: “Es muy lindo que se festeje esto y que no nos olvidemos tampoco a los héroes de la gesta de Malvinas”. Por su parte, María Cristina comentó que “lo más hermoso que tenemos es nuestra bandera y la tenemos que defender todos los días, y más cuando se hacen estos actos para enaltecer nuestros hermosos símbolos patrios”.



Por último, María Luján, vecina proveniente de Arribeños, que también estuvo presente junto a su marido y su mascota, declaró: “Fue algo bellísimo, me voy muy emocionada por el juramento y me pareció maravilloso como organizaron todo. Son actos que nos generan mucha emoción y los felicitamos a todos por la organización”.