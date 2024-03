Se llevó a cabo la primera reunión del año de la Mesa de Prevención de delitos rurales

El Municipio de Junín informó que se desarrolló la primera la reunión del año de la Mesa de Prevención de delitos rurales, una jornada que coordina acciones de todas las partes que tienen que ver con la seguridad rural, tales como las instituciones agropecuarias, las fuerzas de seguridad y el Municipio. La misma se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en pos de continuar trabajando sobre las inquietudes y mirada del sector.



Además, desde la Federación Agraria Junín, se destacó el compromiso y el trabajo conjunto por parte del Municipio y plantearon la idea de generar una agenda temática para fortalecer las herramientas de seguridad.



A propósito del encuentro, Lisandro Benito, secretario de Seguridad del Gobierno de Junín, señaló: “En principio esto se trata de retomar una agenda y una mesa de temas rurales ligados a la seguridad que se venía desarrollando con la gestión que encabezaba el Dr. Andrés Rosa en la Secretaría de Seguridad, teniendo en cuenta el nuevo año, es la primera reunión que planificamos, la tomamos además como un encuentro de presentación de la nueva autoridad de la Secretaría y de hacer un primer análisis general de la situación”.



“Si bien en estos meses que llevamos de gestión no hemos tenido una cantidad de hechos importantes o que nos genere más preocupación, lo relevante es estar en contacto con el sector rural, saber la opinión de las entidades y los representantes del sector”, sostuvo.



Además, el funcionario indicó también que “trabajamos en pos de empezar a plantear una agenda temática para las próximas reuniones que van a ser de forma periódica, es decir, que en la próxima reunión ya vamos a tener alguna cuestión en particular, algunos análisis de cosas que surgieron hoy, y otros temas para profundizar”.



Seguidamente, Benito se refirió a los diferentes programas implementados por el área y dijo: “Nuestra iniciativa de Tranqueras Conectadas es una propuesta que hoy está siendo observada por otros Municipios, recibimos visitas, peticiones, información que nos piden para llevarla a cabo, es un programa que funciona muy bien, y que no sólo sirve para la cuestión de la seguridad, sino también ha servido para cuestiones de incendios de pastizales en los campos, entre otras emergencias”.



“Esto permite tener identificado cada establecimiento rural, es una propuesta que combina cuestiones de cercanía, y cuestiones que tienen que ver también con la tecnología, brindando herramientas para permitir la vinculación entre el productor rural y las autoridades o las fuerzas de seguridad”, especificó.





Por su parte, Rosana Franco, de la Federación Agraria Argentina, expuso: “Estamos desde el primer momento participando de esta mesa, siempre venimos a peticionar, a exigir, a proponer cosas y esta primera reunión es muy importante porque conocimos a Lisandro (Benito), su manera de trabajar, eso es muy positivo”.



Al mismo tiempo, agregó que “pudimos debatir sobre muchas cosas, opinamos, intercambiamos puntos de vistas, y vamos a seguir trabajando durante todo el año con reuniones mensuales y por supuesto siempre con el propósito de tratar de prevenir, sobre todo planificar estrategias ahora, que estamos en una etapa donde el campo está en todos los cultivos, y por eso está todo medianamente tranquilo, así que miramos más allá y pensamos en pos de prevenir para el futuro, en este marco conocimos la iniciativa de Ojos en Alerta, que si bien se aplica en la ciudad, es para conocerlo y tenerlo en cuenta”.



“Una vez que la cosecha no está, empezamos a trabajar con algunas cuestiones de más tránsito en los caminos, mejorarlos, entre otras cosas, en esta senda de querer darle prevención sobre todo y que no tengamos hechos en la zona rural, agradecemos siempre la escucha y el acompañamiento”, concluyó.