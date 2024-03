Por la caída del consumo crece la liquidación de alimentos que están cerca de vencer

Las cadenas supermercadistas salen a enfrentar la caída del consumo con nuevas estrategias de ventas. Los canales de distribución liquidan sus productos que están con fecha próxima a su vencimiento y lo anuncian con ofertas y carteles que buscan incentivar el consumo y disminuir el los costos de pérdida.

En este contexto, el Gobierno dispuso la apertura de la importación de alimentos en un intento por frenar la disparada inflacionaria "y hacer los precios más competitivos".

Así lo anunció este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que esa decisión se cristalizó tras las reuniones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo con empresarios. Sobre los productos que están cerca de vencer, el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, destacó a Democracia: “Esto lo veníamos advirtiendo nosotros, desde diciembre, que veníamos diciendo de ser cautos en la compra”.

A los mayoristas “les dijimos que ‘mientras ustedes están guardando mercadería, especulando en nuevo aumento, no se olviden que la mercadería tiene fecha de vencimiento’”, agregó.

“Tratamos desde nuestro sector, que es lo que aconsejamos, de no comprar más de lo que pensábamos que podíamos vender. Nosotros, con el tema fechas de vencimiento, no tenemos problemas”, sostuvo.

Pero aclaró que “sí sabemos que en el hipermercado hasta han puesto sectores con fechas cortas, pero eso fue producto de una angurria de querer guardar mercadería y esperar el aumento. Lo que no tuvieron en cuenta es la caída de consumo y ahora ocurre esto. Hay mercaderías que se están poniendo baratas”.

“A mí me ocurrió hace tres semanas atrás, aproximadamente, que fui a un mayorista y me encontré con una harina de pizza muy barata, pero resulta que tenía 15 días de vencimiento. Nosotros no vamos a ser parte de esto. O sea, no porque al final de cuentas, cebados por un precio barato, terminamos tirando la mercadería a nosotros. Todo esto es parte de la especulación”, dijo.

Y aclaró que “lo que no se vende por fecha de vencimiento se tira, es literal, o sea, se pierde la mercadería. Por eso es que digamos, por ejemplo, nosotros fuimos muy cautos, creo muchos de los comerciantes, porque es algo que lo habíamos hablado, de no comprar más de lo que vendemos, de descontinuar determinada calidad de productos”.

“El 80% de la mercadería que vendemos la compramos en los mayoristas. No tenemos la compra directa con los distintos monopolios o fábricas grandes”, señaló.

“Algunas marcas subieron por demás”

Al respecto, Pablo Sarquís, del mercado Sabor Criollo, dijo a este diario: “En realidad para mí hay muchos precios que subieron por demás y, además, los mismos los regula el mercado. Como la gente no estaba dispuesta a pagarlos entonces empezaron a bajar”. Con respecto a las fechas de vencimiento “yo creo que el parate ya venía de algunas marcas que habían subido por demás y que empezaron a acomodarse y al tener fecha de vencimiento empiezan a rematar”, agregó.

“Acá en el negocio nosotros ya teníamos una política de ir comprando menos hasta que bajaran. Había cosas que venían con variaciones semanales de un 20 o 30 por ciento, entonces opté por parar las compras como para que se estabilicen los precios y que bajen”, destacó.

En relación a la apertura de las importaciones anunciadas por el Gobierno nacional, “creo que tendrían que corregir determinadas cosas como para que se pueda competir lo que es nacional con lo que es importado”, afirmó Sarquis.

“Hay cosas que están caras en dólares y eso no es bueno. Tomaron valores muy altos incluso en dólares entonces al haber mucha más competencia hay precios que van a bajar”, sostuvo.

Apertura de importaciones

Sobre la apertura de importaciones, Adorni aclaró: "En la reunión, los empresarios reconocieron suba de precios por encima de la expectativa de inflación y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era catastrófico, algo que no ha ocurrido", sostuvo el portavoz. Además, indicó: "Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y en esta línea, se ha tomado la determinación de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos de poder hacer los precios más competitivos en beneficio de las familias y de los consumidores argentinos".

Adorni añadió que habrá "alguna quita de impuestos" a determinados productos importados.

Tal como informó Noticias Argentinas, Caputo recibió el lunes a los representantes de las principales cadenas de supermercados del país; también se había reunido, el viernes, con empresas de consumo masivo. El jefe del Palacio de Hacienda hizo particular hincapié en el hecho de que los precios de los productos de consumo masivo no reflejan la nueva realidad económica. En este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores.

Caputo explicó que se sigue a rajatabla el programa económico, basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central.

"Bajar la inflación es la prioridad para poder estabilizar la economía, y así dar inicio a un ciclo de crecimiento que permita la baja de impuestos", le dijo Caputo a los empresarios.

En la misma línea se pronunció el presidente Javier Milei, quien señaló en una entrevista televisiva que "las empresas subieron los precios muy fuertemente y ahora corrigen con el 3x2 o 2x1". "Entonces te queda marcado el precio (de lista) cuando en realidad está bajando", afirmó el jefe de Estado.

Segundas marcas

En un contexto inflacionario y de crisis económica, los juninenses ajustan su bolsillo y recorren las calles buscando las mejores ofertas y los precios más bajos, y prescinden de algunos artículos que normalmente consumían para poder llegar a fin de mes.

En efecto, los vecinos salen en busca de precios, por lo que se vuelcan a las llamadas segundas marcas de empresas Pymes en los supermercados o comercios de proximidad.

Estas marcas vienen siendo, desde hace un buen tiempo, una opción válida para los consumidores. Es que, en muchos casos, simplemente se trata de nombres que no son tan reconocidos porque no han logrado el mismo posicionamiento de mercado, pero que tienen un precio bastante más accesible y ofrecen la misma, o similar, calidad de producto.

De hecho, en ocasiones son fabricadas por las mismas empresas que tienen una etiqueta líder. También se ubican en esta categoría las elaboraciones de pymes y las de las marcas propias de las grandes cadenas de supermercados.