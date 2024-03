Retomarán mañana la reunión de paritaria docente nacional y crecen los reclamos

La conflictividad en el sector docente se mantiene en estado latente por la falta de acuerdo en la paritaria nacional, con la discusión en cuarto intermedio hasta mañana.

Recordemos que, en la segunda reunión de la paritaria nacional docente, el Gobierno nacional propuso un piso salarial para los maestros de todo el país de 310 mil pesos, pero los sindicatos rechazaron la oferta. Hoy el salario mínimo es de 250 mil pesos y los docentes reclaman subirlo a 450 mil.

Se espera que a la nueva reunión paritaria asistan Omar Yasín, secretario de Trabajo, y su par de Educación, Carlos Torrendell; y los dirigentes sindicales de Ctera, UDA, Amet, Sadop y CEA.

Al respecto, en diálogo con Democracia, Silvia Velasco, dirigente de Suteba Junín, explicó los pasos dados hasta ahora, los reclamos y expectativas que tenían los docentes bonaerenses que, si bien este mes cobraron el aumento del 20 por ciento otorgado por el gobierno de Axel Kicillof, no percibieron el complemento que generalmente abonaba el Gobierno nacional a través del Fonid.

Recordemos que el martes pasado había sido la segunda reunión paritaria docente, pero no hubo acuerdo, entonces se pasó a cuarto intermedio para mañana. Asimismo, el jueves último se hizo una protesta nacional. “Fue rechazado el piso salarial de 310 mil pesos –dijo también Velasco-. En tanto, el Gobierno nacional sigue con la postura de no dar los fondos del Fonid, por lo cual los salarios se han recortado porque ese complemento no fue abonado”.

La dirigente de Suteba apuntó a que en la negociación paritaria nacional estaba en discusión el piso salarial, es decir que ningún docente del país debería cobrar menos que eso.

“Y, por otra parte, no se puede discutir salarios si el gobierno no aporta el complemento del mismo, el FONID”, acotó.

Según lo expuesto, año tras año ese fondo se iba renovando, por lo cual lo que Ctera quiere es que se transforme directamente en ley. “A fines de los 90 se creó y todos los gobiernos lo fueron renovando, pero el actual no. Es un complemento que significa el 10 por ciento del salario docente. Eso es un recorte. A su vez el piso salarial mínimo está totalmente desactualizado y por eso se reclama que esté acorde al proceso inflacionario que estamos teniendo, además de la pérdida del poder adquisitivo”, sostuvo la dirigente gremial de Suteba.

Por su parte, Luján Rivas, de SADOP Junín, al ser consultada por este medio apuntó que el salario mínimo solicitado es de 450 mil, por lo cual se rechazó la propuesta de Nación.

Asimismo acotó que están en estado de alerta y continúan con el reclamo por el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Fondo Compensador.

Huelga universitaria

Gremios de universidades públicas de todo el país convocan a un paro de actividades para el jueves próximo. Al respecto, cabe mencionar que los sindicatos ADUNOBA y ATUNNOBA, que representan a trabajadores de la Unnoba, no adherirán a la medida impulsada a nivel nacional.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a federaciones nucleadas en las tres centrales obreras, anunció un paro de 24 horas (sin asistencia a los lugares de trabajo) para el próximo jueves 14 de marzo, con actividades de visibilización en todo el país, y un gran acto nacional y federal durante la primera quincena de abril.