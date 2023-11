Aprueban un proyecto que oficializa la existencia de 64 barrios en Junín

El Concejo Deliberante dará luz verde, hoy, a un proyecto elevado por el Ejecutivo municipal que establece la existencia, de manera oficial, de 64 barrios en Junín -45 urbanos, 16 extra urbanos y tres rurales, al tiempo que regula la conformación de nuevas sociedades de fomento.

La iniciativa, emanada desde la secretaría General, a cargo de Juan Fiorini, ya suscitó polémica con la oposición, que presentó un despacho de comisión por la minoría y planteó cuestionamientos al proyecto del oficialismo, por considerar que se presentó sin consultar a los vecinos.

Desde el oficialismo comunal señalaron a este diario que el proyecto nació, principalmente, como un pedido de los fomentistas de Junín para crear una norma que ordene la creación de nuevas sociedades de fomento, establezca los requisitos para representar a un barrio, como así también los límites de cada sector de la ciudad.

“Fue creada con la participación de las sociedades de fomento en los últimos años. Se hicieron varias reuniones”, aseguraron desde el bloque de Juntos. En la vereda de enfrente, el concejal meonista Pablo Petraglia (Unión por la Patria) afirmó a Democracia que el proyecto plantea que “no son barrios los complejos habitacionales, planes, proyectos públicos o privados, pero en algunos casos sí los reconoce”.

Y amplió: “Hay barrios que el propio Ejecutivo municipal les dio entidad en las partes de prensa, y ahora los niegan y dicen que no son barrios. Pueden o no serlo, el problema es que pedíamos una discusión abierta con los vecinos, para saber si se sienten parte o representados, pero no tuvimos esa oportunidad. Se cocinó en el Ejecutivo y no se movió una coma”.

Despachos de comisión

1) 10-62/2023 Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Depto. Judicial Junín- Solicita Ordenanza que prohíba la habilitación de oficinas inmobiliarias y publicidad en la vía pública de franquicias sin habilitación profesional para la actividad de Martilleros y Corredores Públicos.

2) 10-252/2023 Proyecto de Resolución declarando de interés municipal las actividades a realizarse el día 12 de noviembre de 2023, en esta ciudad, en el marco de la 4ta. Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer.

3) 4059-4123/2023 Oficina De Compras- Lic. Privada N°58/23 Provisión de alimentos para carentes.

4) 4059-3699/2023 Subsecretaría de Planificación Urbana y Patrimonio- Solicita convenio de Cesiones Obligatorias – B°“San Ignacio”.

5) 10-255/2023 Proyecto de Resolución reconocer a la artista plástica y grabadora “Graciela Cianfagna” como “Personalidad Destacada de la Cultura”.

6) 10-256/2023 Proyecto de Resolución declarar como “Personalidad Destacada de la Cultura” a “Luciano Molina” por su obra literaria orientada a adolescentes.

7) 4059-4357/2023 Aceptación donación de bibliografía que formará parte del patrimonio del MUMPA.

8) 4059-857/2020 Lafit Norberto W. y Lafit Pablo N-Solicita aumento de tarifas Junín/Roca.

B – Por Mayoría y Minoría:

1) 4059-3214/2023 Secretaría General- Ref/ delimitación territorial de los Barrios de la ciudad.

2) 4059-2949/2023 Dirección de Salud- Ref/ ampliación de Convenio vigente.

Departamento Ejecutivo

1) 4059-4357/2023 Dirección de Cultura- Aceptación donación de bibliografía que formará parte del patrimonio del MUMPA

2) 4059-857/2020 Lafit Norberto W. y Lafit Pablo Norberto, sociedad simple – Solicita autorización para aumento de tarifas/ Junín – Roca.

Bloque de Juntos

1) 10-255/2023 Proyecto de Resolución reconocer a la artista plástica “Graciela Cianfagna” como “Personalidad Destacada de la Cultura”.

2) 10-256/2023 Proyecto de Resolución declarar como “Personalidad Destacada de la Cultura a “Luciano Molina” por su obra literaria orientada a adolescentes.

3) 10-259/2023 Régimen de Promoción para uso y expendio de Energías Renovables.

Bloque de Unión por la Patria

1) 10-252/2023 Proyecto de Resolución declarando de interés municipal las actividades a realizarse el día 12 de noviembre de 2023, en esta ciudad, en el marco de la 4ta. Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersex y Queer.

Peticiones particulares

1) 10-258/2023 Sociedad de Fomento “Los Almendros” – Solicita se designe con el nombre de “Silvina Di Carlantonio” a una plaza ubicada entre calles Los Paraísos y Avellaneda.

2) 10-254/2023 Vecinos del Bº Mayor López, calle Vicente Solano Lima, ubicada esquina Ricardo Rojas entre Félix de Azara y Manuel Etchepare y Agrupación Don Ito, solicitan instalación de agua potable en dicho sector de esta ciudad.