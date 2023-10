Para los juninenses, el debate presidencial profundizó la brecha con la ciudadanía

En un relevamiento informal, realizado por Democracia, ayer, sobre las impresiones que dejó el debate presidencial en los vecinos, recabó que la gran mayoría de los consultados consideró que el discurso, los cruces y las propuestas de los candidatos a la Casa Rosada, lejos de convencer a la audiencia, profundizaron la brecha con la ciudadanía. En efecto, la mayoría expresó su disconformidad con el debate, al alegar que fueron "chicanas" alejadas de los verdaderos problemas de la gente.

Raúl Perret, comerciante y vecino de Barrio Belgrano, comentó: "Miré el debate y creo que fue una pelea constante, todos contra todos. A mí, lo ocurrido, no me cambia el voto, pero no me gustó". En tanto que su esposa, Marta Sotili, expresó: "Después de mirar el debate no sé a quién votar, no me gusta ninguno, pero a votar voy a ir, por supuesto".

En sintonía, Hugo "el pato" Marinelli, vecino de Barrio Belgrano, opinó que el debate no le llamó la atención. "Hubo otros debates más entretenidos, faltaron varios temas importantes, entre ellos lo ocurrido con Insaurralde". Y agregó: "En octubre voy a repetir el voto de agosto, no tengo dudas".

Por su parte, Elsa Zabala, del mismo vecindario, aclaró que no sabe lo que elegirá en octubre. "Miré el debate y no me aclaró dudas, trataron temas que no le interesaban a la gente, se habló poco de economía, que es lo que más le importa a la gente. El tema de los derechos humanos no está mal tratarlo, pero la urgencia es la economía".

Durante la noche del domingo pasado se realizó el primero de los dos debates presidenciales. El evento generó una gran audiencia televisiva, algo que no estaba en los cálculos de los analistas y que refleja el interés de la gente por ver cómo se desenvuelven los postulantes en un escenario de ida y vuelta de argumentos.

Otra de las voces femeninas, fue la de Laura Zanzarelli, quien trabaja como empleada de Salud. "Miré el debate, pero me pareció vergonzoso, muchas peleas, me gustó más el debate de los vicepresidentes. Ni siquiera acataron las órdenes de los moderadores, agotaron todos los recursos en las primeras preguntas. La candidata de la izquierda (Myriam Bregman) me pareció la más clara, aunque no sea de mi gusto".

Crisis de representación

En tanto, Gastón Puriccelli, empleado del Banco Provincia, afirmó a este diario: "Miré el debate, pero no me gustó, no era lo que esperaba, queremos otro tipo de propuestas, no peleas, nos merecemos otra cosa. Creo que hicieron show para enganchar a la gente. En octubre no quisiera votar a nadie, no me representa ninguno, quiero lo mejor para nuestro país, pero nadie ofrece nada distinto".

Por último, José Luís Ricco, actualmente desocupado, manifestó: "El debate me pareció muy pobre, carente de argumentos, muy de propaganda las frases. En agosto no pude ir a votar, ahora voy a ir en octubre. Me preocupa lo que pueda ocurrir si gana determinado candidato, creo que la calle será difícil, sobre todo en Buenos Aires".

Segundo debate presidencial

El segundo debate presidencial se hará el 8 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de las 21 horas. Allí también se llevará a cabo el debate de una eventual segunda vuelta, que tiene fecha para el 12 de noviembre.

Vale recordar que la CNE es la autoridad de aplicación de la Ley 27.337 de Debate Presidencial, sancionada en 2016. Por lo tanto, es la entidad que debe reglamentar todos los aspectos complementarios inherentes a la realización de los debates, en un ámbito de neutralidad e igualdad.

Para el segundo duelo discursivo fueron seleccionados los siguientes periodistas: Marcelo Bonelli (El Trece), Mariana Verón (El Nueve), Sergio Roulier (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas) y Soledad Larghi (América).